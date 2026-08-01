Šiesti treťoligisti už sú z pohára von, ligové tímy spoznali súperov (Slovnaft Cup, výsledky)

V sobotu sa hrali zápasy 1. kola Slovnaft Cupu naprieč celým Slovenskom. V tejto fáze súťaže boli už v hre aj treťoligisti.
S pohárom sa rozlúčili hneď šiesti z nich: Stará Ľubovňa, Lipany, Sabinov, Medzibrod, Senec a Častkovce.
Súperov spoznali aj tímy z najvyššej súťaže. Spišské Podhradie privíta Ružomberok, Raslavice budú hrať s Košicami, Rudňany privítajú Podbrezovú, Veľké Kapušany budú hrať s Michalovcami.
Tomášovce sa môžu chystať na zápas s Komárnom, Divinu čaká futbalový sviatok so Žilinou, Nové Mesto nad Váhom si zmeria so Skalicou a Trenčianske Stankovce si zahrajú s Trnavou.
Nitra-Chrenová privíta bratislavský Slovan a Svätý Peter zase Dunajskú Stredu.
Už skôr sa rozhodlo, že Bánová privíta Trenčín a Lovča budú hrať s Banskou Bystricou.
Slovnaft Cup, 1. kolo, výsledky – sobota 1. august
NŠK 1922 Bratislava – Dunajská Lužná 0:1
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Jaslovské Bohunice – Púchov 0:1
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Horný Hričov – Krásno nad Kysucou 2:4
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Čirč – Stará Ľubovňa 2:2, na pok. kopy 5:4
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Lackovce - Stropkov 1:2
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Brezovica – Lipany 2:2, na pok. kopy 3:2
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Vechec – Raslavice 1:7
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Jasenov - Snina 0:0, na pok. kopy 4:5
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Malá Ida – Lokomotíva Košice 0:6
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Bystré – Vranov nad Topľou 2:2, na pok. kopy 5:6
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Roma Ostrovany – Sabinov 4:3
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Pakostov – Bardejov 1:3
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Zubrohlava – Oravské Veselé 1:1, na pok. kopy postúpili hostia
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Banská Štiavnica – Podkonice 0:4
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Sliač – Kalinovo 0:7
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Domaniža – Martin 1:3
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Podvysoká – Námestovo 2:4
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Stará Bystrica – Kysucké Nové Mesto 0:7
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Jelšava – Fiľakovo 0:8
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Radoľa – Čadca 1:8
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Nová Baňa – Medzibrod 3:1
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Salka – Veľké Ludince 0:1
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Šurany – Nové Zámky 2:3
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Lednické Rovne – Beluša 2:4
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Rusovce – Gabčíkovo 2:2, na pok. kopy 3:4
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Malinovo – Senec 3:2
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Boleráz – Častkovce 2:1
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Kanianka – Prievidza 1:2
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Horné Saliby/Tomášikovo – Šaľa 1:4
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Lozorno – Rača 0:11
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Kolíňany – Nitra 2:3
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Iskra Petržalka – Nová Dedinka 0:3
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Jarovce – Tomášov 2:5
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Bardejovská Nová Ves – Gerlachov 0:1
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Veľká Lomnica – Vysoké Tatry 0:6
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Olcnava – Spišské Podhradie 1:5
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Ťahanovce – Geča 2:2, na pok. kopy 2:4
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Sokoľany – Kechnec 0:12
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Turňa nad Bodvou – Rožňava 2:7
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Chmeľov – Giraltovce 1:3
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Petrovany – Kendice 0:5
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Košická Nová Ves – Čaňa 0:8
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Poráč – Rudňany 0:0, na pok. kopy 3:4
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Beckov – Nové Mesto nad Váhom 1:7
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Uhrovec – Topoľčany 2:3
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Vrbové – Trebatice 0:2
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Hlohovec – Šoporňa 0:2
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Krajné – ZFC 1939 Trenčín 3:1
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Opatová – Trenčianske Stankovce 2:6
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Melčice-Lieskové – Piešťany 2:3
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Radzovce – Príbelce 0:3
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Halič – Buzitka 1:0
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Tomášovce - Jesenské 1:4
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Hronec – Bacúch 2:0
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Hnúšťa – Brezno 1:3
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Hliník nad Hronom – Kováčová 0:4
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Liptovská Teplá – Závažná Poruba 2:4
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Korňa – Vysoká nad Kysucou 5:0
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Žabokreky – Diviaky 0:1
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Šalková – Priechod 0:4
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Liptovská Lúžna – Osrblie 1:10
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Trstená – Oravská Jasenica 0:3
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Zuberec – Tvrdošín 1:7
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Divina – Novoť 5:0
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Makov – Rosina 0:1
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Kopčany – Horné Orešany 5:3
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Levoča – Gelnica 3:2
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Vikartovce – Hranovnica 1:2
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Veľké Kapušany – Hraň 0:0, na pok. kopy 4:3
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Košecké Podhradie – Kvašov 1:3
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Nitrianske Rudno - Sebedražie 2:0
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Borský Mikuláš – Dubovce 2:0
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Klasov – Nitra-Dolné Krškany 0:2
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Nitra-Chrenová – Veľké Zálužie 2:1
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Svätý Peter – Kolárovo 2:0
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Kovarce – Chynorany 1:0
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Š. Ú. R. – Bernolákovo 0:4
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Šenkvice – Pezinok 1:0
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Trstice – Jelka 0:1
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Kostolné Kračany – Cífer 0:0, na pok. kopy 4:2
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Petrova Ves – Holíč 1:2
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Veľké Leváre – Rohožník 0:3
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Čebovce – Veľký Krtíš 1:0
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Bitarová – Višňové 0:6
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