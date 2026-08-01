    Šiesti treťoligisti už sú z pohára von, ligové tímy spoznali súperov (Slovnaft Cup, výsledky)

    Momentka zo zápasu Hnúšťa - Brezno.
    Momentka zo zápasu Hnúšťa - Brezno. (Autor: Titanilla Bőd)
    Titanilla Bőd|1. aug 2026 o 22:01
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    V sobotu sa hralo 84 zápasov 1. kola.

    V sobotu sa hrali zápasy 1. kola Slovnaft Cupu naprieč celým Slovenskom. V tejto fáze súťaže boli už v hre aj treťoligisti.

    S pohárom sa rozlúčili hneď šiesti z nich: Stará Ľubovňa, Lipany, Sabinov, Medzibrod, Senec a Častkovce.

    Súperov spoznali aj tímy z najvyššej súťaže. Spišské Podhradie privíta Ružomberok, Raslavice budú hrať s Košicami, Rudňany privítajú Podbrezovú, Veľké Kapušany budú hrať s Michalovcami.

    Tomášovce sa môžu chystať na zápas s Komárnom, Divinu čaká futbalový sviatok so Žilinou, Nové Mesto nad Váhom si zmeria so Skalicou a Trenčianske Stankovce si zahrajú s Trnavou.

    Nitra-Chrenová privíta bratislavský Slovan a Svätý Peter zase Dunajskú Stredu.

    Už skôr sa rozhodlo, že Bánová privíta Trenčín a Lovča budú hrať s Banskou Bystricou.

    Slovnaft Cup, 1. kolo, výsledky – sobota 1. august

    NŠK 1922 Bratislava – Dunajská Lužná 0:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Jaslovské Bohunice – Púchov 0:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Horný Hričov – Krásno nad Kysucou 2:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Čirč – Stará Ľubovňa 2:2, na pok. kopy 5:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Lackovce - Stropkov 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Brezovica – Lipany 2:2, na pok. kopy 3:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Vechec – Raslavice 1:7

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Jasenov - Snina 0:0, na pok. kopy 4:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Malá Ida – Lokomotíva Košice 0:6

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Bystré – Vranov nad Topľou 2:2, na pok. kopy 5:6

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Roma Ostrovany – Sabinov 4:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Pakostov – Bardejov 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Zubrohlava – Oravské Veselé 1:1, na pok. kopy postúpili hostia

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Banská Štiavnica – Podkonice 0:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Sliač – Kalinovo 0:7

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Domaniža – Martin 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Podvysoká – Námestovo 2:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Stará Bystrica – Kysucké Nové Mesto 0:7

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Jelšava – Fiľakovo 0:8

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Radoľa – Čadca 1:8

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Nová Baňa – Medzibrod 3:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Salka – Veľké Ludince 0:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Šurany – Nové Zámky 2:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Lednické Rovne – Beluša 2:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Rusovce – Gabčíkovo 2:2, na pok. kopy 3:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Malinovo – Senec 3:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Boleráz – Častkovce 2:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Kanianka – Prievidza 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Horné Saliby/Tomášikovo – Šaľa 1:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Lozorno – Rača 0:11

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Kolíňany – Nitra 2:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Iskra Petržalka – Nová Dedinka 0:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Jarovce – Tomášov 2:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Bardejovská Nová Ves – Gerlachov 0:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Veľká Lomnica – Vysoké Tatry 0:6

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Olcnava – Spišské Podhradie 1:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Ťahanovce – Geča 2:2, na pok. kopy 2:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Sokoľany – Kechnec 0:12

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Turňa nad Bodvou – Rožňava 2:7

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Chmeľov – Giraltovce 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Petrovany – Kendice 0:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Košická Nová Ves – Čaňa 0:8

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Poráč – Rudňany 0:0, na pok. kopy 3:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Beckov – Nové Mesto nad Váhom 1:7

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Uhrovec – Topoľčany 2:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Vrbové – Trebatice 0:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Hlohovec – Šoporňa 0:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Krajné – ZFC 1939 Trenčín 3:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Opatová – Trenčianske Stankovce 2:6

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Melčice-Lieskové – Piešťany 2:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Radzovce – Príbelce 0:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Halič – Buzitka 1:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Tomášovce - Jesenské 1:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Hronec – Bacúch 2:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Hnúšťa – Brezno 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Hliník nad Hronom – Kováčová 0:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Liptovská Teplá – Závažná Poruba 2:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Korňa – Vysoká nad Kysucou 5:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Žabokreky – Diviaky 0:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Šalková – Priechod 0:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Liptovská Lúžna – Osrblie 1:10

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Trstená – Oravská Jasenica 0:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Zuberec – Tvrdošín 1:7

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Divina – Novoť 5:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Makov – Rosina 0:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Kopčany – Horné Orešany 5:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Levoča – Gelnica 3:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Vikartovce – Hranovnica 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Veľké Kapušany – Hraň 0:0, na pok. kopy 4:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Košecké Podhradie – Kvašov 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Nitrianske Rudno - Sebedražie 2:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Borský Mikuláš – Dubovce 2:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Klasov – Nitra-Dolné Krškany 0:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Nitra-Chrenová – Veľké Zálužie 2:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Svätý Peter – Kolárovo 2:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Kovarce – Chynorany 1:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Š. Ú. R. – Bernolákovo 0:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Šenkvice – Pezinok 1:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Trstice – Jelka 0:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Kostolné Kračany – Cífer 0:0, na pok. kopy 4:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Petrova Ves – Holíč 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Veľké Leváre – Rohožník 0:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Čebovce – Veľký Krtíš 1:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Bitarová – Višňové 0:6

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalnet

    Futbalnet

      Hráči Košíc sa tešia z gólu.
      Hráči Košíc sa tešia z gólu.
      Takmer dokonalá otočka Trenčína. Košice odčinili zlý druhý polčas gólom v úplnom závere
      so 22:251
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      Domov»Futbalnet»Šiesti treťoligisti už sú z pohára von, ligové tímy spoznali súperov (Slovnaft Cup, výsledky)