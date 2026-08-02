Košice bavia ligu, búrka v šatni Trenčína zabrala. Trpká remíza, zhodnotil Kóša

Zápas 2. kola futbalovej Niké ligy medzi FC Košice a AS Trenčín priniesol pútavý priebeh, po ktorom sa bod po remíze 3:3 málil obom tímom.
Po dominantnej hre domácich v prvom polčase sa karta obrátila a Trenčania boli po otočke na 3:2 blízko k trom bodom. Hrdinom domácich sa napokon stal obranca Sebastian Kóša, ktorý prvým ligovým gólom v drese Košíc rozhodol o remíze.
Oba tímy mali za sebou remízy v prvom kole novej sezóny a vo vzájomnom súboji sa hotovali získať prvé víťazstvo.
Oveľa lepšie začali domáci Košičania. Tí mali na dosah jednu z najrýchlejších penált v histórii ligy, keď hlavný rozhodca Jaroslav Sučka ukázal na biely bod už v 20. sekunde po zdanlivej ruke Lukáša Skovajsu.
VAR však odhalil, že obranca hostí nezasiahol loptu nedovoleným spôsobom a hostia si vydýchli. Domáci pokračovali v aktívnej hre, v ktorej zotrvali prakticky po celý prvý polčas. O obraze hry v prvom dejstve svedčí pomer striel 14:2, z toho na bránu 3:0.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Trenčín
Košičania vyťažili z prevahy góly Romana Čerepkaia a Osmana Kakaya, po ktorých to pred druhým polčasom vyzeralo na bezproblémové víťazstvo domácich.
Potom však naplno zacvakla tzv. Csaplárova pasca (strata náskoku 2:0, pozn.) a striedajúci Jakub Paur po troch minútach na trávniku vrátil hostí do zápasu. Trenčanov gól na 1:2 nakopol a ich zvýšená aktivita vyústila do vyrovnávajúceho zásahu Lukáša Mikulaja.
Keď hráč zápasu Eynel Soares (1+2) v 84. minúte z penalty po ruke domácich upravil na 2:3, vyzeralo to na dokonalý obrat hostí.
Napokon však Kóša ukázal, prečo bol pre FC Košice jednou z letných priorít v snahe získať ho na trvalý prestup z Realu Zaragoza. Pred zrakmi členov rodiny vyrovnal na 3:3 v 90. minúte. Po deľbe bodov oba tímy mrzelo, že nezvíťazili.
„V druhom polčase sme zmenili našu hru. Pre divákov to bol dobrý zápas, keď videli toľko gólov. Napokon sme remizovali a to nás mrzí, keďže sme boli blízko k víťazstvu. Po prvom polčase by sme však remízu brali,“ konštatoval trenčiansky útočník Mikolaj.
Jeho spoluhráč Paur sledoval z lavičky nevýrazný výkon Trenčanov v prvom dejstve, v druhom sa výrazne podieľal na zlepšenej hre.
„V prvom polčase sme neukázali nič, potom sme si niečo povedali, no zostane to v šatni. Mužstvo potom hralo inak a robili sme veci, ktoré sme chceli. Košice si napokon asi zaslúžili vyrovnať. Myslím si, že na našom výkone v druhom polčase môžeme stavať v ďalších zápasoch,“ konštatoval Paur.
Košičania sa po divokej remíze v Žiline 4:4 prezentovali ďalším gólovo úrodným duelom. Po dvoch zápasoch majú iba dva body a skóre 7:7. Hoci po „last minute“ góle Kóšu proti Trenčínu mohli byť radi aj za remízu, po prvom polčase si nepripúšťali nič iné než tri body.
„Viedli sme 2:0 a zápas sme mali pod kontrolou, no výkonom v druhom polčase sme ho odovzdali súperovi. Nezachytili sme úvod druhej časti. Je pozitívne, že sa dostávame do gólových príležitostí, no negatívne je, že sme inkasovali toľko gólov. Je to trpká remíza, lebo zápas sme dlho mali pod kontrolou,“ povedal Kóša.
Priveľa inkasovaných gólov mrzelo aj trénera Petra Černáka. „Už po zápase v Žiline sme si hovorili, že štyri inkasované góly je veľa. Takisto aj teraz tri. Gól z penalty po tom, čo hráča trafí lopta do ruky, sa môže stať, ale tým dvom predtým sa dalo predísť lepším postavením,“ poznamenal Černák.