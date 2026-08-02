Slovenský triatlon má prvú víťazku vo Svetovom pohári. Michaličková žiarila v Riu

Zuzana Michaličková
Zuzana Michaličková (Autor: instagram/worldtriathlon)
Sportnet|2. aug 2026 o 14:17
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O životnom triumfe rozhodla v záverečnej bežeckej časti.

Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková zvíťazila na pretekoch Svetového pohára (World Triathlon Cup) v brazílskom Rio de Janeiro.

Dosiahla historický úspech, keď sa stala prvým slovenským zástupcom v histórii, ktorý ovládol podujatie tohto seriálu.

Michaličková zvládla trať pozostávajúcu zo 750 metrov plávania, 20,8 kilometra na bicykli a 5 kilometrov behu v čase 58 minút a 39 sekúnd.

Slovenská reprezentantka sa počas celého priebehu držala na čele štartového poľa. O jej triumfe sa rozhodlo v záverečnej bežeckej časti, v ktorej si vypracovala rozhodujúci náskok. Ziskom plného počtu bodov si výrazne pomohla aj v olympijskom rebríčku.

Na štarte v Riu de Janeiro sa predstavili aj ďalšie dve Slovenky. Margaréta Vráblová obsadila 21. miesto a Ivana Kuriačková dokončila preteky na 26. pozícii.

VIDEO: Víťazný finiš Michaličkovej

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