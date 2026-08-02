Slovenský triatlon má prvú víťazku vo Svetovom pohári. Michaličková žiarila v Riu

Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková zvíťazila na pretekoch Svetového pohára (World Triathlon Cup) v brazílskom Rio de Janeiro.
Dosiahla historický úspech, keď sa stala prvým slovenským zástupcom v histórii, ktorý ovládol podujatie tohto seriálu.
Michaličková zvládla trať pozostávajúcu zo 750 metrov plávania, 20,8 kilometra na bicykli a 5 kilometrov behu v čase 58 minút a 39 sekúnd.
Slovenská reprezentantka sa počas celého priebehu držala na čele štartového poľa. O jej triumfe sa rozhodlo v záverečnej bežeckej časti, v ktorej si vypracovala rozhodujúci náskok. Ziskom plného počtu bodov si výrazne pomohla aj v olympijskom rebríčku.
Na štarte v Riu de Janeiro sa predstavili aj ďalšie dve Slovenky. Margaréta Vráblová obsadila 21. miesto a Ivana Kuriačková dokončila preteky na 26. pozícii.
VIDEO: Víťazný finiš Michaličkovej