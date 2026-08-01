Veľký úspech slovenskej triatlonistky. Zvíťazila na jedných z najnáročnejších pretekov sveta

Slovenská triatlonistka Nikola Čorbová dosiahla obrovský úspech na jednom z najnáročnejších triatlonov sveta.
Na pretekoch Norseman Xtreme Triathlon v Nórsku zvíťazila medzi ženami a v absolútnom poradí obsadila 24. miesto.
Náročnú trať dokončila za 12:04:56 hodín. Preteky pozostávali z 3,8 km plávania, 180 km na bicykli a celého maratónu.
Čorbová zaplávala trať za 1:14:29,8 hod, cyklistickú trať prešla za 6:13:40,8 hod v rýchlosti takmer 30 km/h a maratón dokončila v čase 4:28:17,1 hod. Tempo na jeden kilometer mala 6:21 min/km.
V plaveckej časti jej patrilo podľa časov siedme miesto, na bicykli bola štvrtá a v maratóne druhá.
Pred druhou domácou Nórkou mala nások takmer piatich minút. Okrem nej sa zo Slovenska zúčastnil medzi mužmi Miloš Vojtek, ktorý trať dokončil v čase 13:53:23 hod.