Slovan valcuje aj s náhradníkmi, žiaril odpisovaný hráč: Cítim sa fantasticky, vravel

Štyri zápasy, tri výhry, jedna remíza a skóre 10:1. V slovenskej lige po dvoch zápasoch dve výhry a skóre 7:0. To je zatiaľ vizitka Slovana pod novým trénerom Yayom Tourém v súťažných zápasoch.
Slovan zatiaľ potvrdzuje povesť favorita, všetky štyri zápasy hral proti tímom, ktoré sú ekonomicky i z hľadiska kvality a skúsenosti podstatne slabšie.
Na druhej strane však treba dodať, že Slovan prechádza prestavbou, hlavne systémovou.
V poslednom zápase slovenský majster doma pokoril Podbrezovú (3:0) po dominantnom výkone a opäť ukázal, že aj výrazne obmenená zostava dokáže udržať vysokú úroveň.
Touré oproti stredajšiemu zápasu predkola Ligy majstrov vymenil deväť hráčov. Viaceré opory šetril, no výkon tímu tým neutrpel.
Mustafič využil šancu
Hlavnou postavou zápasu bol Alen Mustafič, ktorý strelil dva góly.
„Cítim sa fantasticky. Som veľmi šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu. Je to pre nás veľmi dôležitý výsledok, dnes to nebolo ľahké, bolo veľmi teplo. O tri dni je tu ďalší zápas a ideme ďalej. Musíme sa sústrediť na utorok,“ opisoval dvojgólový strelec Slovana.
VIDEO: Yaya Touré hodnotí zápas
Je to muž, ktorý to v Slovane nikdy nemal ľahké. Zväčša bol na vedľajšej koľaji. Vlani hosťoval v Komárne. Aj v zápase proti Podbrezovej naskočil do hry až ako náhradník, celkovo hral sotva pol hodinu.
Ďalší gól pridal Rahim Ibrahim. Asistenciu si pripísal Manasse Kianga, ktorý iba nedávno prišiel z béčka.
Na hrote útoku dostal šancu Adam Griger. Hrotový útočník Slovana číslo tri svoje veľké šance premárnil.
„Bol som kvôli nemu trochu sklamaný, pretože keby dal gól, veľmi by mu to pomohlo a padol by mu kameň zo srdca. Keď sa mu to nepodarilo, bolo na ňom vidieť, že zostal trochu smutný," vyhlásil Touré.
"Našou úlohou je momentálne podporiť ho. Aj takých veľkých hráčov, ako sú Samuel Eto’o či Zlatan Ibrahimovič, som v istej fáze ich kariéry videl v podobnej situácii, v akej bol teraz on," dodal tréner.
Slovan Bratislava - Podbrezová 3:0 (1:0)
Góly: 7. Ibrahim, 68., 79. Mustafič
Rozhodovali: Dzivjak - Ferenc, Zemko
ŽK: Ignatenko
Diváci: 5457
Slovan: Takáč - Medveděv (80. Hofstädter), Markovič, Wimmer, Kozlovský - Ignatenko - Kianga (80. Martinez), Matsuoka, Ibrahim (63. Mustafič), Maroš (63. Yirajang) - Griger
Podbrezová: Trnovský - Lampreht, Luka, Mielke - Rusnák (46. Kováčik), Chyla, Faško (46. Paraj), Deml - Silagadze (46. Chrien) - Miljanič (72. Duraj), Šiler (46. Mrvaljevič)
Dominancia v číslach
Slovan dominoval takmer vo všetkom. V počte streleckých pokusov vyhral 22:11, v počte striel na bránu 6:0.
„Začali sme veľmi dobre, od úvodu sme si vytvorili šance a mali sme momentum v zápase. Už do polčasu sme mali určite viesť vyšším než jednogólovým rozdielom. Po prestávke sme začali trošku zle, no potom sme získali späť kontrolu nad dianím na ihrisku.
Opäť sme mali množstvo príležitostí, vyhrali sme 3:0, no rozdiel v skóre mohol byť ešte výraznejší. Teším sa z prístupu hráčov i z toho, ako pracujú. Vždy sa pozerám prioritne na tím. Mám 25-26 hráčov s výborným prístupom, veľmi sa teším z dnešného výkonu,“ opisoval Touré.
Pred Mjällby má príjemnú dilemu
Slovan čaká v utorok prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov na pôde Mjällby. Kým Podbrezová sídli v dedine, ktorá má počet obyvateľov okolo 3500, švédsky majster pochádza z obce, ktorá ich má iba 1500.
Výkon proti Podbrezovej podľa Tourého skomplikoval výber základnej zostavy.
„Hráči mi to dnes v dobrom slova zmysle ešte sťažili pri rozhodovaní sa o zostave pre duel vo Švédsku. V podobe Mjällby nás čaká fyzický tím v systéme 3-4-3, určite to tam bude náročné, na malom ihrisku v menšom meste, určite tam bude plno. Avšak máme šancu a kvalitu, aby sme na to dobre zareagovali a odohrali tam dobrý zápas,“ dodal Touré.
VIDEO: Štefan Markulík hodnotí zápas