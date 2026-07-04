Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - nedeľa 5. júl (25. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú dvadsiatym piatym hracím dňom.
Svetový šampionát pokračuje ďalšími vyraďovacími bojmi v osemfinálovej fáze dvojicou zápasov.
Nedeľňajší program otvorí o 22:00 h duel Brazílie s Nórskom. Duel bude hostiť štadión MetLife Stadium v East Rutherford v New Jersey.
V druhom dnešnom zápase sa predstaví domáci usporiadateľ z Mexika, ktorý na legendárnom Aztéckom štadióne privíta Anglicko. Duel začína o 2:00 v noci.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Brazília - Nórsko
Zápas medzi Brazíliou a Nórskom má predpoklady priniesť atraktívny futbal s množstvom útočných akcií na oboch stranách. Brazília bude chcieť od začiatku potvrdiť svoju kvalitu, držať loptu a vytvárať si tlak smerom k súperovej bránke. Nórsko však disponuje nebezpečnými ofenzívnymi hráčmi a pri rýchlych prechodoch do útoku dokáže potrestať aj menšie zaváhania súpera.
Priebeh stretnutia by mal byť dynamický, keďže oba tímy preferujú aktívny spôsob hry a budú sa snažiť využiť každú príležitosť na skórovanie. Brazília bude pravdepodobne častejšie pri lopte, no Nórsko sa nebude sústrediť iba na bránenie a určite sa pokúsi byť nebezpečné pri každom útočnom výpade. To vytvára dobré podmienky na gólové situácie na oboch stranách.
Brazília má dostatok kvality na to, aby si vytvorila a premenila svoje šance, no ani Nórsko nemožno podceňovať. Vďaka svojim ofenzívnym možnostiam má reálnu šancu prekonať brazílsku obranu, a preto je scenár, v ktorom sa strelecky presadia obe mužstvá, veľmi pravdepodobný.
Analýza: Mexiko - Anglicko
Zápas medzi Mexikom a Anglickom sľubuje atraktívny futbal, v ktorom by sa mohli strelecky presadiť oba tímy. Anglicko disponuje veľkou ofenzívnou silou a dokáže si vytvárať nebezpečné príležitosti prakticky proti každému súperovi. Mexiko je zase mužstvo, ktoré sa nebojí hrať útočne a aj proti favoritom dokáže využiť rýchle protiútoky či štandardné situácie.
Priebeh stretnutia by mal priniesť dostatok priestoru na šance na oboch stranách. Ak sa jednému z tímov podarí otvoriť skóre, druhý bude musieť reagovať aktívnejšou hrou, čo môže viesť k otvorenejšiemu futbalu. Takýto scenár často vytvára viac príležitostí pre oboch súperov a zvyšuje pravdepodobnosť, že sa strelecky presadia na oboch stranách.
Obe reprezentácie majú dostatok kvality v ofenzíve, no zároveň sa počas útočného snaženia môžu objaviť medzery v obrane. Vzhľadom na očakávaný priebeh stretnutia je reálne, že si oba tímy nájdu cestu k presnému zásahu.