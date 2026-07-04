    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - nedeľa 5. júl (25. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (nedeľa, 5. júl).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (nedeľa, 5. júl). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|5. júl 2026 o 00:00
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    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie nedeľa, 5. júl?

    MS vo futbale 2026 dnes pokračujú dvadsiatym piatym hracím dňom.

    Svetový šampionát pokračuje ďalšími vyraďovacími bojmi v osemfinálovej fáze dvojicou zápasov. 

    Nedeľňajší program otvorí o 22:00 h duel Brazílie s Nórskom. Duel bude hostiť štadión MetLife Stadium v East Rutherford v New Jersey.

    V druhom dnešnom zápase sa predstaví domáci usporiadateľ z Mexika, ktorý na legendárnom Aztéckom štadióne privíta Anglicko. Duel začína o 2:00 v noci.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    05.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    New York | New York
    06.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    Mexiko City | Mexiko City

    Analýza: Brazília - Nórsko

    Zápas medzi Brazíliou a Nórskom má predpoklady priniesť atraktívny futbal s množstvom útočných akcií na oboch stranách. Brazília bude chcieť od začiatku potvrdiť svoju kvalitu, držať loptu a vytvárať si tlak smerom k súperovej bránke. Nórsko však disponuje nebezpečnými ofenzívnymi hráčmi a pri rýchlych prechodoch do útoku dokáže potrestať aj menšie zaváhania súpera.

    Priebeh stretnutia by mal byť dynamický, keďže oba tímy preferujú aktívny spôsob hry a budú sa snažiť využiť každú príležitosť na skórovanie. Brazília bude pravdepodobne častejšie pri lopte, no Nórsko sa nebude sústrediť iba na bránenie a určite sa pokúsi byť nebezpečné pri každom útočnom výpade. To vytvára dobré podmienky na gólové situácie na oboch stranách.

    Brazília má dostatok kvality na to, aby si vytvorila a premenila svoje šance, no ani Nórsko nemožno podceňovať. Vďaka svojim ofenzívnym možnostiam má reálnu šancu prekonať brazílsku obranu, a preto je scenár, v ktorom sa strelecky presadia obe mužstvá, veľmi pravdepodobný.

    Analýza: Mexiko - Anglicko

    Zápas medzi Mexikom a Anglickom sľubuje atraktívny futbal, v ktorom by sa mohli strelecky presadiť oba tímy. Anglicko disponuje veľkou ofenzívnou silou a dokáže si vytvárať nebezpečné príležitosti prakticky proti každému súperovi. Mexiko je zase mužstvo, ktoré sa nebojí hrať útočne a aj proti favoritom dokáže využiť rýchle protiútoky či štandardné situácie.

    Priebeh stretnutia by mal priniesť dostatok priestoru na šance na oboch stranách. Ak sa jednému z tímov podarí otvoriť skóre, druhý bude musieť reagovať aktívnejšou hrou, čo môže viesť k otvorenejšiemu futbalu. Takýto scenár často vytvára viac príležitostí pre oboch súperov a zvyšuje pravdepodobnosť, že sa strelecky presadia na oboch stranách.

    Obe reprezentácie majú dostatok kvality v ofenzíve, no zároveň sa počas útočného snaženia môžu objaviť medzery v obrane. Vzhľadom na očakávaný priebeh stretnutia je reálne, že si oba tímy nájdu cestu k presnému zásahu.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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