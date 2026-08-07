Najväčšia senzácia leta? Slovan možno našiel poklad tam, kde sa nik nepozeral

Každý nový hráč Slovana býva zvyčajne verejnosti predstavený. Taká klasika. Pózuje s dresom a podáva si ruky s generálnym riaditeľom Ivanom Kmotríkom juniorom.
Dvadsaťštyriročný Manasse Kianga nič z toho nemal.
Prišiel potichu. Bez fotografov, bez titulkov, bez očakávaní. V úvode tohto roka prestúpil z Lokomotívy Košice do béčka Slovana a sotva si to niekto všimol.
Anomália. Senzácia, kométa, zjav, zázrak. Slovan možno našiel poklad tam, kde sa nikto nepozeral.
Ešte pred pár mesiacmi bol čistý amatér v klube deviatej anglickej ligy Rossington Main F.C.
Takýto príbeh slovenská liga nepoznala. Špecializovaný server Transfermarkt pri jeho mene stále uvádza trhovú hodnotu 10-tisíc eur, čo je extrémne nízka suma. Aj väčšina hráčov béčka Slovana, ktoré pôsobí v druhej lige, má vyššiu hodnotu.
Vyzerá ako najväčší objav
To je suma, ktorá v profesionálnom futbale pôsobí skôr symbolicky než reálne.
A predsa dnes vyzerá ako najväčší objav úvodu sezóny.
Futbalisti Slovana v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov vyhrali na pôde švédskeho Mjällby a víťazný gól dal v tretej minúte nadstaveného času práve Kianga.
Zakončil ako rutinér. Šikovne si zasekol protihráča pravačkou a ľavačkou skóroval.
Potom si kľakol na zem, zdvihol prsty k nebu a odriekal modlitbu.
„V prvom rade chcem poďakovať svojmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi,“ vravel Angličan, ktorý sa narodil v Južnej Afrike, odkiaľ pochádza jeho rodina.
„Ak mám byť úprimný, nemám slov,“ krútil hlavou Kianga.
Pred dvoma mesiacmi by tomu neveril
V priebehu niekoľkých mesiacov sa z deviatej anglickej ligy predral až do najvyššej slovenskej súťaže.
V tejto sezóne zatiaľ Slovan nemá lepšieho strelca. Žiadny z hráčov nezískal ani viac kanadských bodov.
Kianga odohral za prvý tím Slovana 173 minút a pripísal si dva góly a dve asistencie.
V Niké lige nastúpil v základnej zostave v oboch úvodných zápasoch, odohral 161 minút a stihol dať gól aj pridať dve asistencie.
„Pred dvoma mesiacmi, dokonca ani pred menej ako dvoma mesiacmi, by som vôbec nečakal, že budem stáť tu. Ale môj Boh je mocný a ja som nesmierne šťastný, že tu môžem byť a pomáhať tomuto obrovskému klubu. Som veľmi vďačný," vravel Kianga pre médiá.
Objavil ho Lalkovič
V Anglicku ho objavil Milan Lalkovič. Kedysi veľký talent slovenského futbalu tam dnes pôsobí ako mládežnícky tréner.
Kiangu odporučil do Lokomotívy Košice, ktorú viedol jeho otec s rovnakým menom. Angličan s africkými koreňmi si tak vlani vyskúšal tretiu slovenskú ligu.
„Keď nastúpil na prvý prípravný zápas, bolo to jasné. Mal výborný prvý dotyk, silné telo, bol veľmi dobrý v hre jeden na jedného. To bolo vidieť hneď," opisoval pre Sportnet Milan Lalkovič starší, ktorý Kiangu viedol v Lokomotíve.
Kianga prišiel do Lokomotívy Košice minulé leto. Klub mal v tom čase ambíciu postúpiť do druhej ligy a potreboval kvalitného útočníka.
„Rozprávali sme sa so synom, že by bolo dobré priviesť nejakého útočníka. Povedal mi, že jedného má. Poslal mi ho a prišiel. Veľmi dobre zapadol,“ spomínal Lalkovič.
Choďte sa pozrieť na 9. ligu v Anglicku
Situácia sa však neskôr zmenila. Lokomotíva mala finančné problémy a mužstvo sa rozpadlo.
„Vrátil sa a pýtal sa ma: Tréner, v akom som teraz mužstve? Povedal som mu, že stále v tom istom, len sa trochu zmenili hráči. Musel robiť aj veci, ktoré predtým nemusel – prihrať, centrovať, bojovať. Bol trochu frustrovaný, ale zvládol to.“
Zároveň odmieta predstavu, že hráč z deviatej anglickej ligy musí byť automaticky slabý.
„Choďte sa pozrieť na ôsmu alebo deviatu ligu v Anglicku. Tam je obrovské množstvo akadémií, fantastické podmienky a každý rok produkujú veľké množstvo hráčov. Tá konkurencia je obrovská a hráči sa tlačia stále nižšie do ligového systému. Na Slovensku si ľudia neuvedomujú, aká kvalita sa môže nachádzať aj v týchto súťažiach," dodal Lalkovič.
Za béčko Slovana strelil Kianga v uplynulej sezóne tri góly v deviatich zápasoch. Do prvého tímu Slovana sa dostal tak trochu náhodou.
Slovan zaplatil tabuľkovú sumu
Klubu na začiatku sezóny chýbali tri najväčšie ofenzívne esá – Andraž Šporar, Tigran Barseghyan a Nino Marcelli. Slovan preto siahol aj do rezervy.
Trénerská dvojica juniorky Erik Grendel a Róbert Mak Kiangu odporučila. Do áčka sa dostal iba deň pred prvým ligovým kolom.
Jeho štart okamžite vzbudil pozornosť a jeho hodnota začala prudko rásť. Aj Lalkoviča trošku prekvapil jeho raketový štart v tíme slovenského majstra.
„Trochu ma to prekvapilo. Veľmi mu pomohlo, že začal v béčku Slovana. Syn sa rozprával aj s Róbertom Makom, ktorý pozná anglické prostredie a vie, akí šikovní hráči tam môžu byť. V Slovane jeho kvalitu rozpoznali.“
Lalkovič tiež potvrdil, že Lokomotíva za Kiangu prakticky nič nezískala.
„Prestup bol amatérsky. Dostali sme len tabuľkovú sumu, možno 1 500 eur. Neviem presne.“
Za pár stoviek libier
V Rossington Main F.C. zarábal približne do 500 libier mesačne, čo je približne odmena najlepších hráčov na tejto úrovni. Popritom pracoval.
Pár stoviek eur mohol dostávať aj v Košiciach a neskôr ako hráč béčka Slovana.
Čo sa s ním stane teraz? Vzhľadom na to, ako rýchlo sa z neznámeho hráča stal zaujímavý artikel tímu pod vedením trénera Yayu Tourého, sa očakáva, že vedenie ŠK Slovan Bratislava mu v najbližších dňoch predloží na stôl novú, výrazne vylepšenú profesionálnu zmluvu platnú pre riadneho člena A-tímu s dlhodobým trvaním.
Nie je známe, či má Kianga vôbec agenta. Pri jeho mene sa zatiaľ žiadny oficiálny zástupca neuvádza. Aj na tejto scéne bude oňho zrejme bitka.
„Príde toho ešte viac. Toto je len začiatok,“ vyhlásil Kianga po góle proti švédskemu majstrovi.
Za pár dní sa mu zmenil život. Otázkou zostáva, ako sa vyrovná so slávou a všetkým, čo s ňou súvisí. Možno bol zápas proti Mjällby vrcholom jeho kariéry, možno je to len začiatok oveľa väčšieho príbehu.
Chváli trénera aj celý tím
„Náš tréner nám dáva obrovské sebavedomie, čo je obzvlášť pre mňa nesmierne dôležité,“ hovoril Kianga o Yayovi Tourém, bývalom hráčovi Barcelony a Manchestru City.
„Je to tréner, ktorý presne vie, čo od tímu a hráčov vyžaduje. Vie, akú zostavu poslať na ihrisko a koho kedy poslať striedať. Má na hru skvelé oko, vidí detaily v správny čas, čo iní ľudia možno nevidia. Pre nás hráčov je skvelé mať ho na lavičke.“
Kianga zároveň zdôraznil, že sila súčasného Slovana spočíva vo vyrovnanosti kádra.
„Ukázalo sa, že máme skvelý tím. Hráči v základe aj tí z lavičky majú kvalitu, každý z nás prinesie do hry niečo iné. Je to len otázka času, kedy to uvidia úplne všetci, tak ako to už teraz vidíme my vnútri tímu.“