ONLINE: MŠK Žilina - Club Bruggy KV dnes, mládežnícka Liga majstrov LIVE (osemfinále)

Futbalisti tímov MŠK Žilina a Club Bruggy KV dnes hralú zápas osemfinále mládežníckej Ligy majstrov 2025/2026.
Mladíci Žiliny sa predstavia v osemfinále Ligy majstrov po dvoch rokoch. Zápas s belgickým súperom sa začne o 16:00 a odvysiela ho streamovacia platfotma Voyo.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - Club Bruggy KV dnes (UEFA Youth League 2025/26, osemfinále, streda, LIVE)
Žilinčania si žijú futbalový sviatok, keď si vybojoval postup cez giganta z Liverpoolu po senzačnom výsledku 2:1. Mužstvo poháňané domácimi fanúšikmi sa aj dnes bude môcť oprieť o zaplnené tribúny, keď štadión pod Dubňom hlási vypredané!
Bruggy však nepatria vôbec k žiadnym prekvapivým účastníkom osemfinálových bojov. Po víťazstve 3:2 proti Monaku pricestujú na Slovensko v pozícii favorita, od ktorého sa očakáva postup do štvrťfinále.
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.