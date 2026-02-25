ONLINE: MŠK Žilina - Club Bruggy KV dnes, mládežnícka Liga majstrov LIVE (osemfinále)

MŠK Žilina - Club Bruggy KV: ONLINE prenos z mládežníckej Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|25. feb 2026 o 13:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu mládežníckej Ligy majstrov: MŠK Žilina - Club Bruggy KV.

Futbalisti tímov MŠK Žilina a Club Bruggy KV dnes hralú zápas osemfinále mládežníckej Ligy majstrov 2025/2026.

Mladíci Žiliny sa predstavia v osemfinále Ligy majstrov po dvoch rokoch. Zápas s belgickým súperom sa začne o 16:00 a odvysiela ho streamovacia platfotma Voyo.

Kde sledovať mládežnícku ligu majstrov?
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - Club Bruggy KV dnes (UEFA Youth League 2025/26, osemfinále, streda, LIVE)

UEFA Youth League  2025/2026
25.02.2026 o 16:00
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Brugge
Prenos
Zdravím všetkých futbalových fanúšikov pri sledovaní zápasu mládežníckej Ligy majstrov, kde sa v rámci osemfinále stretne MŠK Žilina a Club Bruggy KV.

Žilinčania si žijú futbalový sviatok, keď si vybojoval postup cez giganta z Liverpoolu po senzačnom výsledku 2:1. Mužstvo poháňané domácimi fanúšikmi sa aj dnes bude môcť oprieť o zaplnené tribúny, keď štadión pod Dubňom hlási vypredané!

Bruggy však nepatria vôbec k žiadnym prekvapivým účastníkom osemfinálových bojov. Po víťazstve 3:2 proti Monaku pricestujú na Slovensko v pozícii favorita, od ktorého sa očakáva postup do štvrťfinále.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Formát mládežníckej Ligy majstrov

V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.

Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.

Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.

Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.

Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.

