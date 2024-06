Najhorší prestup, znie z Ruska. Nedal na agenta a vracia sa do Slovana

„Záujem hráča je dôležitejší ako záujem agenta. Prečo by som mal doplatiť na geopolitickú situáciu? To, že sa to agentúre nepáči, nie je moja vec. Ja som hráč a musím sledovať svoj záujem. Angažmán si vyberám podľa toho, kde je o mňa záujem a či sa to páči mne, nie podľa toho, čo sa páči agentovi. Jednoducho, neriešim geopolitiku, ale svoju kariéru. Ľudia tu žijú svoje životy rovnako ako v Európe a o to sa budem snažiť aj ja.”