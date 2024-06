McDavid prekonal Gretzkého. Edmonton naložil Floride osmičku, finále sa ešte nekončí

NHL - finále play-off - 4. zápas

Góly: 4. Janmark (C. Brown), 8. Henrique (Janmark, Ekholm), 15. Holloway (Draisaitl, Kulak), 22. McDavid (Hyman, Bouchard), 25. Nurse (McDavid, Hyman), 34. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 55. Holloway (McDavid, Perry), 57. R. McLeod (Holloway, Foegele) – 12. Tarasenko (Forsling)

EDMONTON. Stanleyho pohár bol v noci na nedeľu pripravený v edmontonskom Rogers Place. Bolo to pre prípad, že by sa už v najkratšom možnom termíne rozhodlo o jeho víťazovi.

Stalo by sa to, ak by boli zvíťazili aj vo štvrtom stretnutí Florida Panthers. Lenže Edmonton si vybojoval piaty zápas po vysokej výhre 8:1. Súperovi nedal nijakú šancu a zápas mal vo vlastných rukách.

Hlavnou hviezdou sa stal Connor McDavid, ktorý strelil svoj prvý gól vo finále a pridal k nemu tri asistencie. Má ich už 32, vďaka čomu prekonal Waynea Gretzkého a ustanovil nový rekord v počte asistencií v jednom play-off.