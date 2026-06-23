Chorváti si proti Paname nemôžu dovoliť zaváhať. Modrič dosiahne veľký miľník

Chorváti nastúpia na svoj druhý zápas MS vo futbale proti Paname s vedomím, že musia bodovať.
Po úvodnej prehre v L-skupine s Anglickom (2:4) potrebujú potvrdiť rolu favorita a získať prvé body na šampionáte. Rovnaký cieľ má aj Panama, ktorá proti Ghane inkasovala až v nadstavenom čase druhého polčasu a prehrala tesne 0:1.
Chorvátsko prichádza do Toronta s väčšou kvalitou, ale aj pod väčším tlakom. Tréner Zlatko Dalič žiadal po prehre s Anglickom najmä zlepšenie v defenzíve a väčšie sústredenie.
Panama - Chorvátsko
predpokladané zostavy:
Panama: Mosquera - Ramos, Cordoba, Andrade - Blackman, Murillo, Harvey, Martinez - Barcenas, Waterman, Rodriguez
Chorvátsko: Livakovič - Šutalo, Vuškovič, Gvardiol - Stanišič, Modrič, Pašalič, Perišič - P. Sučič, Baturina - Musa
Štadión BMO Field (Toronto), rozhodujú: Atcho - Ditsoga, Abeigne Ndong (všetci Gab.)
„Angličanom sme dovolili priveľa a sťažili si možnosť skórovať. Súper má dobrý tím. Bránia kompaktne, všetci ich hráči sú pohybliví a disciplinovaní a majú rýchlych hráčov, ktorí nám môžu uškodiť v protiútokoch.
Tomu musíme zabrániť. Musíme k zápasu pristúpiť ako favoriti a byť statoční. Musíme hrať náš futbal a ak to urobíme, môžeme očakávať pozitívny výsledok,“ uviedol pre fifa.com.
Po dueli s Anglickom sa hovorilo o slabšom výkone kapitána Luku Modriča. Štyridsaťročný stredopoliar by si mal proti Paname pripísať jubilejný 200. štart v drese národného tímu.
„Modrič je najlepší chorvátsky futbalista v histórii a ešte dlho ním zostane. Aj v tomto veku hrá za národný tím s neuveriteľnou vášňou a túžbou. Je zdrojom motivácie pre nás všetkých. Je to fenomén a moja pravá ruka na ihrisku,“ zastal sa Modriča 59-ročný kormidelník.
Držiteľ Zlatej lopty za rok 2018 zohral kľúčovú rolu pri finálovej účasti Chorvátska na MS v Rusku i bronze na predchádzajúcom šampionáte v Katare.
Na slová chorvátskeho kouča nadviazal aj obranca Josip Stanišič. „To, čo vytvoril, je neskutočné. Zatiaľ môžem len snívať o dosiahnutí stovky zápasov, nieto ešte 200. Ale Luka je pre nás všetkých vzorom, ako hrať za Chorvátsko a ako sa správať.
Je hviezdou nielen v Chorvátsku, ale aj na celom svete, a napriek tomu sa stále správa ako úplne normálny človek a nikdy sa na nikoho nepozerá zvrchu,“ poznamenal 26-ročný hráč Bayernu Mníchov.
Stredoamerický tím ide do zápasu ako outsider, ale tréner Thomas Christiansen sa odmieta báť.
„Nikdy nás nezastrašil žiaden súper a nestane sa to ani proti Chorvátsku,“ povedal podľa agentúry DPA. Panama bola v úvodnom stretnutí s Ghanou lepšia v držaní lopty aj v streleckej štatistike, ale doplatila na slabšiu efektivitu. Proti skúsenejšiemu súperovi bude musieť zvládnuť najmä záver stretnutia, ktorý ju stál s africkou krajinou historický bod.
„Toto je najdôležitejší zápas. Hráči sa nevedia dočkať. Chcú odstrániť tŕň zo zápasu s Ghanou, v ktorom sme si zaslúžili oveľa viac,“ dodal Christiansen.
Španielskemu koučovi bude naďalej chýbať kľúčový stredopoliar Adalberto Carrasquilla, ktorý sa nestihol zotaviť zo svalového zranenia a vynechal aj prvý duel.
„Je škoda, že ho pri takomto dôležitom zápase nemáme. Ale už sme ukázali, že táto skupina vie byť konkurencieschopná,“ konštatoval Christiansen.
V základnej zostave Panamy zrejme opäť nastúpi obranca Cesar Blackman zo Slovana Bratislava. Súboj na Štadióne BMO Field má úvodný výkop v stredu o 1.00 SELČ.
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Program skupiny L na MS vo futbale 2026
| Skupina L | Matchday 7
| Skupina L | Matchday 7
| Skupina L | Matchday 13
| Skupina L | Matchday 13
| Skupina L | Matchday 17
| Skupina L | Matchday 17