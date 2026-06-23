    Panama
    Panama
    MS vo futbale 2026
    24.06.2026, Skupina L
    Toronto
    01:00
    Chorvátsko
    Chorvátsko

    Chorváti si proti Paname nemôžu dovoliť zaváhať. Modrič dosiahne veľký miľník

    Luka Modrič
    Luka Modrič (Autor: SITA/AP)
    TASR|23. jún 2026 o 13:18
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    Musíme k zápasu pristúpiť ako favoriti a byť statoční, vyzýva Dalič.

    Chorváti nastúpia na svoj druhý zápas MS vo futbale proti Paname s vedomím, že musia bodovať.

    Po úvodnej prehre v L-skupine s Anglickom (2:4) potrebujú potvrdiť rolu favorita a získať prvé body na šampionáte. Rovnaký cieľ má aj Panama, ktorá proti Ghane inkasovala až v nadstavenom čase druhého polčasu a prehrala tesne 0:1.

    Chorvátsko prichádza do Toronta s väčšou kvalitou, ale aj pod väčším tlakom. Tréner Zlatko Dalič žiadal po prehre s Anglickom najmä zlepšenie v defenzíve a väčšie sústredenie.

    Panama - Chorvátsko

    predpokladané zostavy:

    Panama: Mosquera - Ramos, Cordoba, Andrade - Blackman, Murillo, Harvey, Martinez - Barcenas, Waterman, Rodriguez

    Chorvátsko: Livakovič - Šutalo, Vuškovič, Gvardiol - Stanišič, Modrič, Pašalič, Perišič - P. Sučič, Baturina - Musa

    Štadión BMO Field (Toronto), rozhodujú: Atcho - Ditsoga, Abeigne Ndong (všetci Gab.)

    „Angličanom sme dovolili priveľa a sťažili si možnosť skórovať. Súper má dobrý tím. Bránia kompaktne, všetci ich hráči sú pohybliví a disciplinovaní a majú rýchlych hráčov, ktorí nám môžu uškodiť v protiútokoch.

    Tomu musíme zabrániť. Musíme k zápasu pristúpiť ako favoriti a byť statoční. Musíme hrať náš futbal a ak to urobíme, môžeme očakávať pozitívny výsledok,“ uviedol pre fifa.com.

    Po dueli s Anglickom sa hovorilo o slabšom výkone kapitána Luku Modriča. Štyridsaťročný stredopoliar by si mal proti Paname pripísať jubilejný 200. štart v drese národného tímu.

    „Modrič je najlepší chorvátsky futbalista v histórii a ešte dlho ním zostane. Aj v tomto veku hrá za národný tím s neuveriteľnou vášňou a túžbou. Je zdrojom motivácie pre nás všetkých. Je to fenomén a moja pravá ruka na ihrisku,“ zastal sa Modriča 59-ročný kormidelník.

    Držiteľ Zlatej lopty za rok 2018 zohral kľúčovú rolu pri finálovej účasti Chorvátska na MS v Rusku i bronze na predchádzajúcom šampionáte v Katare.

    Na slová chorvátskeho kouča nadviazal aj obranca Josip Stanišič. „To, čo vytvoril, je neskutočné. Zatiaľ môžem len snívať o dosiahnutí stovky zápasov, nieto ešte 200. Ale Luka je pre nás všetkých vzorom, ako hrať za Chorvátsko a ako sa správať.

    Je hviezdou nielen v Chorvátsku, ale aj na celom svete, a napriek tomu sa stále správa ako úplne normálny človek a nikdy sa na nikoho nepozerá zvrchu,“ poznamenal 26-ročný hráč Bayernu Mníchov.

    Luka Modrič v zápase proti Anglicku na MS vo futbale 2026.
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    Stredoamerický tím ide do zápasu ako outsider, ale tréner Thomas Christiansen sa odmieta báť.

    „Nikdy nás nezastrašil žiaden súper a nestane sa to ani proti Chorvátsku,“ povedal podľa agentúry DPA. Panama bola v úvodnom stretnutí s Ghanou lepšia v držaní lopty aj v streleckej štatistike, ale doplatila na slabšiu efektivitu. Proti skúsenejšiemu súperovi bude musieť zvládnuť najmä záver stretnutia, ktorý ju stál s africkou krajinou historický bod.

    „Toto je najdôležitejší zápas. Hráči sa nevedia dočkať. Chcú odstrániť tŕň zo zápasu s Ghanou, v ktorom sme si zaslúžili oveľa viac,“ dodal Christiansen.

    Španielskemu koučovi bude naďalej chýbať kľúčový stredopoliar Adalberto Carrasquilla, ktorý sa nestihol zotaviť zo svalového zranenia a vynechal aj prvý duel.

    „Je škoda, že ho pri takomto dôležitom zápase nemáme. Ale už sme ukázali, že táto skupina vie byť konkurencieschopná,“ konštatoval Christiansen.

    V základnej zostave Panamy zrejme opäť nastúpi obranca Cesar Blackman zo Slovana Bratislava. Súboj na Štadióne BMO Field má úvodný výkop v stredu o 1.00 SELČ.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program skupiny L na MS vo futbale 2026

    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    4 - 2
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    1 - 0
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    1
    1
    0
    0
    4:2
    3
    V
    2
    GhanaGhanaGHA
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    PanamaPanamaPAN
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    1
    0
    0
    1
    2:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Luka Modrič
    Luka Modrič
    Chorváti si proti Paname nemôžu dovoliť zaváhať. Modrič dosiahne veľký miľník
    dnes 13:18
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Luka Modrič
    Luka Modrič
    Chorváti si proti Paname nemôžu dovoliť zaváhať. Modrič dosiahne veľký miľník
    dnes 13:18
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    Domov»MS vo futbale 2026»Chorváti si proti Paname nemôžu dovoliť zaváhať. Modrič dosiahne veľký miľník