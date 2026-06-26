    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    26.06.2026, Skupina I
    Boston
    21:00
    Francúzsko
    Francúzsko
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Nórsko - Francúzsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina I)

    Nórsko - Francúzsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Nórsko - Francúzsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|26. jún 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny I na MS vo futbale 2026: Nórsko - Francúzsko.

    Nórsko a Francúzsko dnes hrajú zápas v skupine I na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Nórsko - Francúzsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina I 2025/2026
    26.06.2026 o 21:00
    3. kolo
    Nórsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Francúzsko
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny I zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.

    Nórsko začalo turnaj výhrou 4:1 nad Irakom a následne si poradilo aj so Senegalom, keď vyhralo 3:2. Postup zo skupiny tak už má istý, no je otázne či postúpi z prvého alebo druhého miesta.

    Francúzsko má na konte identický počet bodov ako Nórsko. Turnaj začalo víťazstvom 3:1 nad Senegalom a následne si rozdielom triedy poradilo aj s Irakom. Momentálne je vďaka lepšiemu skóre lídrom skupiny I. Dnes mu, ale na lavičke bude chýbať tréner Didier Deschamps, ktorému v utorok zomrela matka a vrátil sa tak do Francúzska. Trénerom Francúzska v tomto zápase tak bude jeho asistent Guy Stéphan.

    Tieto tímy majú po dvoch výhrach už postup istý, no v dnešnom zápase sa rozhodne o konečnom víťazovi tejto skupiny. Stane sa ním Nórsko alebo Francúzsko?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Tabuľka skupiny I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    2
    NórskoNórskoNOR
    2
    2
    0
    0
    7:3
    6
    V
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    2
    0
    0
    2
    3:6
    0
    P
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    2
    0
    0
    2
    1:7
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Senegal
    Senegal
    vs.
    Irak
    Irak
    Toronto | Toronto
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Reece James.
    Reece James.
    Kapitán Chelsea odohral 180 minút v skupine za Anglicko. Proti Paname zrejme nenastúpi
    dnes 19:10
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