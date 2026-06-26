ONLINE: Nórsko - Francúzsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina I)

Nórsko a Francúzsko dnes hrajú zápas v skupine I na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Nórsko - Francúzsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina I 2025/2026
26.06.2026 o 21:00
3. kolo
Nórsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Francúzsko
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny I zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.
Nórsko začalo turnaj výhrou 4:1 nad Irakom a následne si poradilo aj so Senegalom, keď vyhralo 3:2. Postup zo skupiny tak už má istý, no je otázne či postúpi z prvého alebo druhého miesta.
Francúzsko má na konte identický počet bodov ako Nórsko. Turnaj začalo víťazstvom 3:1 nad Senegalom a následne si rozdielom triedy poradilo aj s Irakom. Momentálne je vďaka lepšiemu skóre lídrom skupiny I. Dnes mu, ale na lavičke bude chýbať tréner Didier Deschamps, ktorému v utorok zomrela matka a vrátil sa tak do Francúzska. Trénerom Francúzska v tomto zápase tak bude jeho asistent Guy Stéphan.
Tieto tímy majú po dvoch výhrach už postup istý, no v dnešnom zápase sa rozhodne o konečnom víťazovi tejto skupiny. Stane sa ním Nórsko alebo Francúzsko?
Nórsko začalo turnaj výhrou 4:1 nad Irakom a následne si poradilo aj so Senegalom, keď vyhralo 3:2. Postup zo skupiny tak už má istý, no je otázne či postúpi z prvého alebo druhého miesta.
Francúzsko má na konte identický počet bodov ako Nórsko. Turnaj začalo víťazstvom 3:1 nad Senegalom a následne si rozdielom triedy poradilo aj s Irakom. Momentálne je vďaka lepšiemu skóre lídrom skupiny I. Dnes mu, ale na lavičke bude chýbať tréner Didier Deschamps, ktorému v utorok zomrela matka a vrátil sa tak do Francúzska. Trénerom Francúzska v tomto zápase tak bude jeho asistent Guy Stéphan.
Tieto tímy majú po dvoch výhrach už postup istý, no v dnešnom zápase sa rozhodne o konečnom víťazovi tejto skupiny. Stane sa ním Nórsko alebo Francúzsko?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Tabuľka skupiny I
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body