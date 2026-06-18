    Najhorší zápas Modriča v reprezentácii? Prehrali sme aj kvôli nemu, píšu Chorváti

    Luka Modrič v zápase proti Anglicku na MS vo futbale 2026.
    Luka Modrič v zápase proti Anglicku na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|18. jún 2026 o 11:30
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    Angličanov namotivoval príhovor trénera Tuchela.

    Chorvátski futbalisti začali svoje účinkovanie na MS 2026 nepresvedčivo. Bronzoví medailisti z roku 2022 a strieborní z roku 2018 podľahli Anglicku v Dallase 2:4.

    Po gólovo vyrovnanom prvom polčase mohli byť vďační, že zápas skončil len dvojgólovým rozdielom. Angličania predviedli sympatický ofenzívny futbal a až 11-krát ohrozili bránu súpera.

    Aj napriek štyrom inkasovaným gólom patril k najlepším hráčom Chorvátska brankár Livakovič, ktorý zneškodnil sedem striel.

    Naopak, jedným z najhorších hráčov stretnutia bol Luka Modrič.

    „Bol to jeden z jeho najhorších zápasov za národný tím,“ písal o výkone 40-ročného kapitána portál Slobodna Dalmacija.

    Je Modrič pripravený?

    Legendárny stredopoliar a držiteľ Zlatej lopty odohral 58 minút a portál SofaScore mu udelil hodnotenie 6,0. Flashscore bol ešte prísnejší a známkou 5,5 ho označil za najhoršieho hráča zápasu.

    „Nebudeme si klamať, nebol dobrý. Svedčí o tom aj jeho rýchle vystriedanie, ktoré nie je úplne zvyčajné. Vlastne si ani nepamätám, že by odohral za Chorvátsko taký zlý zápas,“ hovoril o jeho výkone pre sport.cz bývalý útočník českej ligy Andrej Kerič.

    Vo svojom 199. zápase v národnom drese mal Modrič 27 úspešných prihrávok a 33 dotykov s loptou.

    Na hráča, ktorý je známy svojou kontrolou lopty, sú to nezvyčajne nízke čísla. Aj napriek 100-percentnej úspešnosti prihrávok nedokázal svojmu mužstvu výrazne pomôcť.

    Nemal žiaden strelecký pokus ani prihrávku v kľúčovej fáze. 

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