Najhorší zápas Modriča v reprezentácii? Prehrali sme aj kvôli nemu, píšu Chorváti

Chorvátski futbalisti začali svoje účinkovanie na MS 2026 nepresvedčivo. Bronzoví medailisti z roku 2022 a strieborní z roku 2018 podľahli Anglicku v Dallase 2:4.
Po gólovo vyrovnanom prvom polčase mohli byť vďační, že zápas skončil len dvojgólovým rozdielom. Angličania predviedli sympatický ofenzívny futbal a až 11-krát ohrozili bránu súpera.
Aj napriek štyrom inkasovaným gólom patril k najlepším hráčom Chorvátska brankár Livakovič, ktorý zneškodnil sedem striel.
Naopak, jedným z najhorších hráčov stretnutia bol Luka Modrič.
„Bol to jeden z jeho najhorších zápasov za národný tím,“ písal o výkone 40-ročného kapitána portál Slobodna Dalmacija.
Je Modrič pripravený?
Legendárny stredopoliar a držiteľ Zlatej lopty odohral 58 minút a portál SofaScore mu udelil hodnotenie 6,0. Flashscore bol ešte prísnejší a známkou 5,5 ho označil za najhoršieho hráča zápasu.
„Nebudeme si klamať, nebol dobrý. Svedčí o tom aj jeho rýchle vystriedanie, ktoré nie je úplne zvyčajné. Vlastne si ani nepamätám, že by odohral za Chorvátsko taký zlý zápas,“ hovoril o jeho výkone pre sport.cz bývalý útočník českej ligy Andrej Kerič.
Vo svojom 199. zápase v národnom drese mal Modrič 27 úspešných prihrávok a 33 dotykov s loptou.
Na hráča, ktorý je známy svojou kontrolou lopty, sú to nezvyčajne nízke čísla. Aj napriek 100-percentnej úspešnosti prihrávok nedokázal svojmu mužstvu výrazne pomôcť.
Nemal žiaden strelecký pokus ani prihrávku v kľúčovej fáze.
„Prehrali sme aj kvôli ďalšiemu nepoznateľnému výkonu Luku Modrića, ktorý bol hlavným vinníkom prvého inkasovaného gólu,“ písal chorvátsky web Jutarnji.
„Od začiatku sme museli naháňať manko a nedokázali sme nájsť pozitívny rytmus.“
Práve Modrič zapríčinil v 12. minúte zápasu penaltu. Namiesto odkopnutia lopty kopol súpera. Pokutový kop na druhý pokus zužitkoval Harry Kane.
Portál Večernji už stihol aj špekulovať o tom, či je Modrič pripravený a či by mal byť v základnej zostave proti Paname. „Ak nie je kapitán Modrič pripravený, nech hrá Kovačič.“
Po prehre s Anglickom stále platí, že Chorváti počas MS 2022, Euro 2024 a MS 2026 vyhrali len dva zápasy v riadnom hracom čase. A to aj napriek tomu, že v Katare získali bronz.
Niektoré chorvátske weby volajú po zmene herného systému. Ide hlavne o zadné rady, kde hral tréner Dalič na troch stopérov.
„Prečo nehráme so štyrmi obrancami, keď nám to v Katare prinieslo bronz?“ pýtal sa web Večernji.
Wow, to je tréner
Chorváti proti Angličanom dokázali vyrovnať na 1:1 a neskôr aj na 2:2. Gól do šatne by mohol naznačovať, že balkánske mužstvo získa momentum na svoju stranu.
Stal sa však opak.
Za vyrovnaného stavu sa počas polčasovej prestávky k anglickému mužstvu prihovoril tréner Thomas Tuchel:
„Povedal som im, že aj ak by sme prehrali, nezmení to môj pohľad na to, čo sme robili posledných 17 dní. Boli sme príliš zameraní na bránenie výsledku. Aj ak by výsledok nedopadol v náš prospech, chcel som, aby sme hrali našu hru.“
Tréner Thomas Tuchel počas zápasu Anglicko - Chorvátsko. (Autor: TASR/AP)
Nemecký taktik naordinoval hviezdam ako Bellingham, Kane či Madueke ofenzívny futbal.
„Povedal nám, aby sme zahodili tlak, upokojili sa a išli na to. Čo najhoršie sa môže stať? Povedal, aby sme ukázali svetu, kým vieme byť,“ hovoril o polčasovej reči trénera Harry Kane.
Tuchel si hráčov získal svojím prístupom.
„Bol to jeden z momentov, keď si poviete, 'wow, to je skvelý tréner',“ vravel o polčasovom príhovore Declan Rice.
Tretí gól ich zabil
Motivačná reč fungovala. Anglickí reprezentanti si svojou atraktívnou hrou vytvárali tlak. V druhom polčase vyslali deväť striel na bránu a strelili ďalšie dva góly.
„Prvý polčas bol vyrovnaný, ale znova sme dostali nejaké lacné góly. Síce sme dvakrát vyrovnali, ale tretí gól nás zabil,“ zhodnotil duel Modrič.
Úderný bol najmä anglický vstup po prestávke. V priebehu dvanástich minút mali deväť streleckých pokusov – jeden skončil gólom, sedem zákrokom brankára a jeden minul bránu.
Šialená bola najmä 56. a 57. minúta. Angličania v rozmedzí 85 sekúnd vyslali päť striel na bránu.
„V druhom polčase sme išli na plný plyn a oni tomu nedokázali vzdorovať. To je úroveň, ktorú musíme nastaviť v každom zápase.
Kontrolovali sme hru aj počas nášho vedenia a nikdy sme nevyzerali, ako keby sme boli v nebezpečenstve,“ hovoril Kane, pri ktorom je očividné, že systém trénera Tuchela mu vyhovuje viac ako ten, ktorý zaviedol Southgate.
Ak je prácou manažéra vytvoriť priestor, z ktorého budú ťažiť najväčšie hviezdy (v prípade Anglicka najmä Kane a Bellingham), potom po prvom zápase všetko nasvedčuje tomu, že sa to podarilo.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Tabuľka skupiny L
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body