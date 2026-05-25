Nóri píšu rozprávku a prosia o pomoc politikov. Ľudí chcú dostať z lyží na korčule

Ešte pred troma rokmi boli vo finančnej kríze. Reprezentácia Nórska v roku 2023 oznámila, že nebude mať žiadne sústredenia ani prípravné zápasy.
Už o rok skôr hospodárila Nórska hokejová federácia so stratou 9 miliónov nórskych korún, čo je takmer 800-tisíc eur. Ohrozené boli všetky výbery vrátane mládeže a aj budúcnosť hokeja v Nórsku bola hmlistá.
Píše sa rok 2026 a budúcnosť nórskeho hokeja vyzerá oveľa jasnejšie.
„Polárne medvede“, ako sa prezýva nórsky výber, postúpili prvýkrát od roku 2012 do štvrťfinále majstrovstiev sveta.
„Bola tu určitá prestavba na všetkých úrovniach - v kanceláriách, v zákulisí aj celkovo vo fungovaní hokeja.
Myslím si, že teraz, keď máme nových ľudí vo vedení, nového generálneho manažéra a trochu sviežejšiu perspektívu aj z hráčskeho pohľadu, tak to mužstvu veľmi pomohlo,“ hovoril o zmenách v nórskom hokeji za posledné roky obranca Johannes Johannesen.
Dúfajú, že úspech zaujme politikov
Vo Fribourgu Nóri píšu hokejovú rozprávku. Vyhrali nad Švédmi aj Čechmi a bod získali aj zo zápasu proti Kanade.
S outsidermi zo Slovinska a Talianska zvíťazili 4:0 a nebodovali iba proti Slovensku (1:2).
Krajina severského i alpského lyžovania, či biatlonu po výhre nad Českom postúpila do štvrťfinále MS len tretíkrát v histórii.
„Sme malá krajina a zároveň veľmi malá hokejová krajina. Dúfam, že toto môže dať celej krajine impulz a že ľudia si viac otvoria oči pre tento krásny šport.
Možno namiesto toho, aby v nedeľu chodili lyžovať a robili iné veci, pôjdu hrať hokej,“ hovoril kapitán mužstva Andreas Martinsen.
V Nórsku chýba potrebná infraštruktúra a ľadový hokej je šport len pre fajnšmekrov.
„Teraz potrebujeme pomoc od politikov v Nórsku a tiež sponzorov, aby sme mohli v Nórsku postaviť viac arén. Myslím si, že v Nórsku máme toľko arén ako vy v Štokholme,“ hovoril pre švédske médiá Noah Steen.
„Dúfam, že týmto úspechom si získame politikov. Dúfam, že sa vďaka tomu dostane nórsky hokej do centra pozornosti a že na tom budeme môcť ďalej stavať. Máme rozbehnuté niečo sakramentsky dobré,“ dodal.
Nie šťastie, ale dobré výkony
Nórsko patrí v zimných športoch k najlepším na svete. Medailovú tabuľku ovládlo aj na ZOH v Taliansku. V hokeji však nikdy nepatrilo medzi špičku a výrazne zaostávalo aj za svojimi susedmi Švédskom a Fínskom.
„Je to naozaj veľká vec. Máme pocit, že hráme tvrdo a húževnato. Už niekoľko rokov to bol náš cieľ a je skvelý pocit, že sme konečne niečo dosiahli. Uvidíme, ako ďaleko môžeme zájsť,“ hovoril po postupe útočník Michael Brandsegg-Nygård.
Skúsený obranca Johannes Johannesen opísal pocit z postupu známou anglickou nadávkou.
Nóri si štvrťfinále vybojovali ešte pred posledným skupinovým zápasom. Ak v utorok získajú proti Dánom aspoň toľko bodov ako Česi v zápase s Kanadou, v skupine skončia na druhom mieste. Inak by to bolo, len ak by s Dánmi nebodovali a Slováci by vyhrali so Švédskom za tri body.
„Je to šialené. Pre nás je to zatiaľ naozaj neuveriteľný turnaj a zároveň veľká zábava,“ tešil sa kapitán Martinsen.
Severania na šampionáte ukázali, že ich výsledky nie sú len šťastím alebo náhodou. Z troch duelov s favoritmi skupiny vyťažili sedem bodov a hviezdnym Kanaďanom strelili päť gólov.
„Už som zažil víťazstvá nad takýmito tímami, ale väčšinou to bývalo o tom, že raz za čas máte aj trochu šťastia. Dnes sme však jednoducho hrali veľmi solídne a je to naozaj dobrý pocit. Trochu zvláštny, ale veľmi dobrý,“ hodnotil Martinsen po výhre nad Českom.
Kapitán: Najlepší hráči by mohli byť moji synovia
Nóri priniesli na turnaj tretí najmladší tím zo všetkých. V mužstve je sedem hráčov do 21 rokov a práve oni patria medzi lídrov.
„Prišlo veľa mladých chalanov, ktorí veria, že dokážu čokoľvek, a prenáša sa to aj na starších hráčov. Do každého zápasu ideme s tým, že môžeme vyhrať, a myslím si, že sme veľmi nepríjemný súper,“ hovoril kapitán výberu.
Martinsen je v nórskom mužstve najstarší aj najskúsenejší. 152 zápasov odohral aj v NHL. Keď sme sa ho opýtali, či to je najlepší nórsky výber, za aký hral, odpovedal kladne:
„Ťažko povedať, že nie, keď sa pozriete na výsledky aj na spôsob, akým hráme. A asi najvzrušujúcejšie je, že niektorí z našich najlepších hráčov by mohli byť takmer moji synovia. Budú len lepší a lepší.
Ja sa preto musím snažiť robiť všetko pre to, aby som zostal vo forme a mohol byť súčasťou tohto tímu ešte niekoľko ďalších rokov.“
Mužstvo ťahá za jeden koniec povrazu. Tridsiatnici Martinsen, Salsten či brankár Haukeland prinášajú skúsenosti.
Dopredu ich však ženie mladá sila. V kádri sú piati mladíci, ktorí patria klubom NHL. Obranca Solberg a útočníci Koblar, Steen, Eriksen a Brandsegg-Nygård. Sú mladí, ale na ľade veľmi viditeľní.
Koblar a Steen sú so šiestimi, resp. piatimi bodmi na čele tímovej produktivity.
Pri reprezentácii je legendárna rodina Thoresenovcov. Otec Petter je hlavný tréner, syn Patrick generálny manažér.
„Toto nórske mužstvo patrí medzi najlepšie, aké sme mali. Hráči tvrdo pracujú, blokujú strely a sú ochotní zaplatiť cenu za víťazstvo. Ukazujú to počas celého turnaja. Hrajú rozumne, veľmi dobre prijímajú naše pokyny a my sa snažíme robiť drobné úpravy počas turnaja,“ povedal tréner.
Nórsky tréner Petter Thoresen. (Autor: TASR/AP)
Vždy budem hrať za Nórsko, vraví hviezda
Vysmiati hráči po euforickej výhre nad Českom tvrdili, že ich sila spočíva v tímovosti. Chcú súťažiť, hrajú jeden pre druhého a veria si.
„Nikdy sa nevzdávame. Sme tvrdý a fyzický tím, poctivo korčuľujeme a mám pocit, že na tomto turnaji nikto nepracuje tvrdšie ako my. Musíme v tom pokračovať počas celého turnaja a myslím si, že budeme ďalej prekvapovať ostatné tímy,“ povedal Brandsegg-Nygård.
Práve on je najväčšou hviezdou nórskeho výberu.
K tímu sa pridal až pred zápasom s Českom. Do Švajčiarska pricestoval potom, ako s mužstvom Grand Rapids vypadol v play-off AHL. Na farme Detroitu bol vo vyraďovacej časti najproduktívnejším hráčom.
20-ročný útočník počas sezóny odohral aj 14 zápasov za A-mužstvo Red Wings a jeho prítomnosť bola v národnom drese okamžite cítiť. Proti Čechom strelil dva góly.
„Mal som už aj lepšie dni, nebudem klamať. Hneď po príchode na ľad som sa cítil unavený,“ hovoril.
„Pri góloch je to niekedy aj o troche šťastia, ale som profesionál. Musíte jednoducho resetovať hlavu a príliš nad tým nerozmýšľať.“
Michael Brandsegg-Nygard so spoluhráčmi z Nórska na MS 2024. (Autor: TASR/AP)
Napriek náročnému programu nad účasťou na MS neváhal ani chvíľu.
„Reprezentovať je pre mňa vždy jednoznačné rozhodnutie, nad ktorým neváham. Ak budem mať príležitosť, vždy budem hrať za Nórsko. Je to veľká zábava. Mám tu veľa kamarátov, sme veľmi súdržná partia a tiež chcem hrať hokej čo najdlhšie,“ povedal Brandsegg-Nygård.
„Odchádzal som prakticky okamžite, musel som si zbaliť byt a všetky veci, takže to bolo dosť stresujúce. Som však konečne tu a môžem sa sústrediť na turnaj,“ dodal.
Nóri odohrajú posledný zápas skupiny proti Dánom. Potom ich vo štvrtok čaká štvrťfinále. Severania však zostávajú pri zemi.
Keď sme sa na ich turnajové ambície pýtali kapitána aj trénera, odpovedali zhodne: Ambíciou je v utorok zdolať Dánsko.
„Ak skončíme v skupine druhí, bude to divoké,“ dodal kapitán Martinsen.
MS v hokeji 2026 - program Nórska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body