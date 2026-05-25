    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    MS v hokeji 2026
    25.05.2026, Skupina B
    1 - 4
    1:2, 0:0, 0:2
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Nóri píšu rozprávku a prosia o pomoc politikov. Ľudí chcú dostať z lyží na korčule

    Hokejisti Nórska sa radujú z výhry nad Českom na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (12)
    Hokejisti Nórska sa radujú z výhry nad Českom na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|25. máj 2026 o 21:33
    Hokejisti Nórska vyhrali nad Českom a po 14 rokoch postúpili do štvrťfinále MS.

    Ešte pred troma rokmi boli vo finančnej kríze. Reprezentácia Nórska v roku 2023 oznámila, že nebude mať žiadne sústredenia ani prípravné zápasy. 

    Už o rok skôr hospodárila Nórska hokejová federácia so stratou 9 miliónov nórskych korún, čo je takmer 800-tisíc eur. Ohrozené boli všetky výbery vrátane mládeže a aj budúcnosť hokeja v Nórsku bola hmlistá.

    Píše sa rok 2026 a budúcnosť nórskeho hokeja vyzerá oveľa jasnejšie.

    „Polárne medvede“, ako sa prezýva nórsky výber, postúpili prvýkrát od roku 2012 do štvrťfinále majstrovstiev sveta.

    „Bola tu určitá prestavba na všetkých úrovniach - v kanceláriách, v zákulisí aj celkovo vo fungovaní hokeja.

    Myslím si, že teraz, keď máme nových ľudí vo vedení, nového generálneho manažéra a trochu sviežejšiu perspektívu aj z hráčskeho pohľadu, tak to mužstvu veľmi pomohlo,“ hovoril o zmenách v nórskom hokeji za posledné roky obranca Johannes Johannesen. 

    Dúfajú, že úspech zaujme politikov

    Vo Fribourgu Nóri píšu hokejovú rozprávku. Vyhrali nad Švédmi aj Čechmi a bod získali aj zo zápasu proti Kanade.

    S outsidermi zo Slovinska a Talianska zvíťazili 4:0 a nebodovali iba proti Slovensku (1:2).

    Krajina severského i alpského lyžovania, či biatlonu po výhre nad Českom postúpila do štvrťfinále MS len tretíkrát v histórii.

    „Sme malá krajina a zároveň veľmi malá hokejová krajina. Dúfam, že toto môže dať celej krajine impulz a že ľudia si viac otvoria oči pre tento krásny šport.

    Možno namiesto toho, aby v nedeľu chodili lyžovať a robili iné veci, pôjdu hrať hokej,“ hovoril kapitán mužstva Andreas Martinsen.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Vpravo Čech Daniel Voženílek a Sander Hurrod v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vľavo Jaroslav Chmelář a Filip Hronek oslavujú gól v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Brankár Henrik Haukeland v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Jříi Ticháček a Martin Ronnild v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Daniel Voženílek a brankár Henrik Haukeland v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Jiří Černoch a Max Krogdahl v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Čech Marek Alscher a Martin Ronnild v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Norway players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Czech Republic and Norway, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 25, 2026. (Peter Schneider/Keystone via AP)Czech Republic players look dejected after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Czech Republic and Norway, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 25, 2026. (Peter Schneider/Keystone via AP)Norway players celebrate after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Czech Republic and Norway, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 25, 2026. (Peter Schneider/Keystone via AP)Norway's Martin Ronnild, left, scores against Czechia's goaltender Dominik Pavlat during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Czech Republic and Norway, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 25, 2026. (Peter Schneider/Keystone via AP)Hokejisti Nórska oslavujú víťazstvo nad Českom na MS v hokeji 2026.

    V Nórsku chýba potrebná infraštruktúra a ľadový hokej je šport len pre fajnšmekrov.

    „Teraz potrebujeme pomoc od politikov v Nórsku a tiež sponzorov, aby sme mohli v Nórsku postaviť viac arén. Myslím si, že v Nórsku máme toľko arén ako vy v Štokholme,“ hovoril pre švédske médiá Noah Steen.

    „Dúfam, že týmto úspechom si získame politikov. Dúfam, že sa vďaka tomu dostane nórsky hokej do centra pozornosti a že na tom budeme môcť ďalej stavať. Máme rozbehnuté niečo sakramentsky dobré,“ dodal.

    Noah Steen. (Autor: TASR/AP)

    Nie šťastie, ale dobré výkony

    Nórsko patrí v zimných športoch k najlepším na svete. Medailovú tabuľku ovládlo aj na ZOH v Taliansku. V hokeji však nikdy nepatrilo medzi špičku a výrazne zaostávalo aj za svojimi susedmi Švédskom a Fínskom.

    „Je to naozaj veľká vec. Máme pocit, že hráme tvrdo a húževnato. Už niekoľko rokov to bol náš cieľ a je skvelý pocit, že sme konečne niečo dosiahli. Uvidíme, ako ďaleko môžeme zájsť,“ hovoril po postupe útočník Michael Brandsegg-Nygård.

    Skúsený obranca Johannes Johannesen opísal pocit z postupu známou anglickou nadávkou.

    Nóri si štvrťfinále vybojovali ešte pred posledným skupinovým zápasom. Ak v utorok získajú proti Dánom aspoň toľko bodov ako Česi v zápase s Kanadou, v skupine skončia na druhom mieste. Inak by to bolo, len ak by s Dánmi nebodovali a Slováci by vyhrali so Švédskom za tri body.

    „Je to šialené. Pre nás je to zatiaľ naozaj neuveriteľný turnaj a zároveň veľká zábava,“ tešil sa kapitán Martinsen.

    Severania na šampionáte ukázali, že ich výsledky nie sú len šťastím alebo náhodou. Z troch duelov s favoritmi skupiny vyťažili sedem bodov a hviezdnym Kanaďanom strelili päť gólov.

    „Už som zažil víťazstvá nad takýmito tímami, ale väčšinou to bývalo o tom, že raz za čas máte aj trochu šťastia. Dnes sme však jednoducho hrali veľmi solídne a je to naozaj dobrý pocit. Trochu zvláštny, ale veľmi dobrý,“ hodnotil Martinsen po výhre nad Českom.

    Nór Martin Ronnild strieľa gól Česku na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026
