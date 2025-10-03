Veterán Alonso ovládol úvodný tréning v Singapure. McLareny sa trápili, Piastri narazil do múra

SINGAPUR. Fernando Alonso zajazdil v úvodnom tréningu na Veľkú cenu Singapuru najrýchlejší čas a skončil pred Charlesom Leclercom z Ferrari a úradujúcim majstrom sveta Maxom Verstappenom z Red Bullu v piatok.
Líder šampionátu Oscar Piastri a jeho tímový kolega z McLarenu Lando Norris obsadili iba piate a šieste miesto za druhým monopostom Ferrari, ktorý pilotoval Lewis Hamilton.
Španielsky veterán Alonso, víťaz prvej veľkej ceny F1 v Singapure v roku 2008, predvádzal počas tréningu stabilne rýchle časy a jeho najlepšie kolo s hodnotou 1:31.116 ho dostalo na čelo výsledkovej listiny.
Leclerc, ktorý už dvakrát štartoval z pole position na okruhu Marina Bay, no v Singapure nikdy nezvíťazil, zaostal za 44-ročným jazdcom len o málo s časom 1:31.266.
Holanďan Verstappen, ktorý mal v Singapure len skromné očakávania napriek tomu, že vyhral posledné dva preteky a oživil tým svoje nádeje na piaty titul majstra sveta v rade, zajazdil svoj najlepší čas 1:31.392.
Verstappen stráca v celkovom poradí jazdcov na Austrálčana Piastriho 69 bodov a tento víkend bude chcieť náskok ešte viac skresať.
Piastri, ktorý mal naposledy v Azerbajdžane nevydarené preteky, sa sťažoval na nedotáčavosť a dokonca narazil do múra, no aj tak zajazdil lepší čas (1:31.481) než Norris (1:31.698), ktorý vlani v Singapure stál napole position.
Jazdec Racing Bulls Isack Hadjar bol siedmy najrýchlejší a skončil pred Carlosom Sainzom, ktorý vyhral v Singapure s Ferrari v roku 2023 a pred dvomi týždňami v Baku získal pre Williams pódiové umiestnenie.
Piloti Mercedesu George Russell a Kimi Antonelli zajazdili len 11. a 14. najrýchlejší čas, ale podobne ako Sainz sa rozhodli nepoužiť mäkké pneumatiky, ktoré sú rýchlejšie.
Napriek tomu, že FIA prvýkrát aktivovala svoj predpis o „nebezpečenstve tepla“ pre nedeľné preteky, úvodný tréning sa uskutočnil v relatívne miernych podmienkach podľa singapurských štandardov.
Pre Alexa Albona však tréning chladný rozhodne nebol – jeho Williams začal horieť a musel sa vrátiť do boxov bez toho, aby zaznamenal meraný čas.
Williams neskôr uviedol, že požiar spôsobil „problém so zadnou brzdovou súčiastkou“ a vyjadril presvedčenie, že thajský jazdec sa zúčastní druhého tréningu.