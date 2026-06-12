    Tesný súboj v druhom tréningu v Barcelone. Nakoniec sa tešil úradujúci majster sveta

    Lando Norris počas tréningu v Španielsku.
    Lando Norris počas tréningu v Španielsku. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|12. jún 2026 o 19:16
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    Norris prekonal Russella o deväť tisícin sekundy.

    Britskí piloti George Russell z Mercedesu a Lando Norris z McLarenu zajazdili najrýchlejšie časy v úvodných tréningoch na Veľkú cenu Katalánska formuly 1.

    Kým Russell zdolal v prvej časti o 203 tisícin sekundy Austrálčana Oscara Piastriho, Norris neskôr prekonal Russella o deväť tisícin sekundy.

    Russell zajazdil v prvom tréningu najrýchlejší čas pri absencii svojho tímového kolegu a lídra šampionátu Andreu Kimiho Antonelliho.

    Devätnásťročného Taliana, ktorý vedie majstrovstvá sveta o 66 bodov pred Lewisom Hamiltonom z Ferrari a 68 bodov pred Russellom, nahradil v prvom tréningu Dán Frederik Vesti.

    Do úvodného tréningu v Barcelone zasiahlo šesť nových jazdcov. Okrem Vestiho sa na trati objavili Leonardo Fornaroli (McLaren), Colton Herta (Cadillac), Ajumu Iwasa (Red Bull), Paul Aron (Audi) a Dino Beganovic (Ferrari).

    Najlepší čas z nich zajazdil vlaňajší tímový kolega Romana Staňka z formuly 2 Fornaroli, ktorý skončil piaty.

    V druhom tréningu sa už Antonelli, ktorý bude cez víkend útočiť na šieste víťazstvo v rade, vrátil na trať. Zajazdil piaty čas, na úradujúceho majstra sveta Norrisa stratil 589 tisícin sekundy.

    Program Veľkej ceny Katalánska pokračuje sobotným tretím tréningom, po ktorom sa pôjde o 16:00 kvalifikácia. Preteky sa začnú v nedeľu o hodinu skôr.

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    Lando Norris počas tréningu v Španielsku.
    Lando Norris počas tréningu v Španielsku.
    Tesný súboj v druhom tréningu v Barcelone. Nakoniec sa tešil úradujúci majster sveta
    dnes 19:16
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