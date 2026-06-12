Pódium mu vzali a znovu vrátili. Gasly získal späť tretie miesto z Monaka

Francúzsky pilot Pierre Gasly získal späť tretie miesto z Veľkej ceny Monaka, o ktoré v nedeľu prišiel po penalizácii za prekročenie rýchlosti v boxovej uličke.
Jazdec stajne Alpine po desaťsekundovom treste klesol po prejdení cieľom na siedmu pozíciu, športoví komisári dnes ale na základe protestu tímu postih zrušili. Rozhodnutie oznámila Medzinárodná automobilová federácia FIA.
V upravených výsledkoch sa tak Gasly vráti na pódium za suverénneho lídra seriálu Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu, ktorý v Monaku zaznamenal piate víťazstvo v tejto sezóne v rade, a druhého Lewisa Hamiltona z Ferrari.
Zo stupňov víťazov opäť zosadí krajana Isacka Hadjara z Red Bullu, ktorý preťal cieľovú pásku ako štvrtý.
Gasly dostal v nedeľňajšom pretekoch dve päťsekundové penalizácie za prekročenie rýchlosti v boxovej uličke o 0,1 a 0,4 km/h. Stajňa Alpine ale tresty napadla a s odvolaním uspela kvôli chybe v meraní času, uviedla agentúra AFP.