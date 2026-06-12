Russell využil absenciu lídra šampionátu v tréningu. Vo formule 1 sa ukázali aj nové tváre

Britský jazdec George Russell z tímu Mercedes dosiahol najrýchlejší čas v prvom tréningu na Veľkú cenu Katalánska seriálu formuly 1.
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Tretí muž priebežného poradia majstrovstiev sveta bol na okruhu v Barcelone rýchlejší o 203 tisícin sekundy než Austrálčan Oscar Piastri z tímu McLaren.
Tretie miesto obsadil Monačan Charles Leclerc z tímu Ferrari.
Russell zajazdil najlepší čas v neprítomnosti svojho tímového kolegu a lídra šampionátu Kimiho Antonelliho.
Devätnásťročného Taliana, ktorý vedie majstrovstvá sveta o 66 bodov pred Lewisom Hamiltonom z Ferrari a o 68 bodov pred Russellom, nahradil v prvom tréningu Dán Frederik Vesti.
Do úvodného tréningu v Barcelone zasiahlo šesť nových jazdcov. Okrem Vestiho sa na trati predstavili Leonardo Fornaroli (McLaren), Colton Herta (Cadillac), Ayumu Iwasa (Red Bull), Paul Aron (Audi) a Dino Beganovic (Ferrari).
Najlepší čas z nich dosiahol Fornaroli, minuloročný tímový kolega Čecha Romana Staňka vo Formule 2, ktorý skončil na piatom mieste.
Druhý tréning sa v Barcelone začne o 17:00.