    Norris ide do Veľkej ceny Brazílie ako líder. Dvaja jazdci môžu vyrovnať zápis Schumachera

    Monoposty F1 počas Veľkej ceny Brazílie.
    Monoposty F1 počas Veľkej ceny Brazílie. (Autor: REUTERS)
    REUTERS|6. nov 2025 o 16:12
    ShareTweet0

    Pozrite si štatistiky a zaujímavosti o okruhu Interlagos v Sao Paulo, kde sa tento víkend pôjde Veľká cena Brazílie.

    SAO PAULO. Sezóna motoristického seriálu formula 1 pokračuje dvadsiatym prvým podujatím z celkových 24, ktorým je Veľká cena Brazílie.

    Na okruhu Interlagos sa opäť pôjde v šprintovom formáte.

    Štatistiky a zaujímavosti

    Brazília hostila veľkú cenu na Interlagose po prvý raz v roku 1973. Traja súčasní jazdci už v Brazílii vyhrali - Lewis Hamilton (2016, 2018, 2021), Max Verstappen (2019, 2023, 2024), George Russell (2022).

    Rýchly okruh v protismere hodinových ručičiek nesie meno brazílskeho pretekára Josého Carlosa Pacea, ktorý tu zvíťazil v roku 1975 a zomrel v roku 1977.

    Nedeľné preteky budú 42. podujatím F1 na tomto okruhu.

    Veľká cena Brazílie

    • Dĺžka kola: 4,309 km
    • Počet kôl: 71
    • Celková vzdialenosť: 305,879 km
    • Víťaz z roku 2024: Max Verstappen (Red Bull)
    • Pole position 2024: Lando Norris (McLaren), 1:23,405 min
    • Rekordné kolo: Valtteri Bottas (Mercedes), 1:10,540 min z roku 2018
    • Štart pretekov: 17:00 h (miestny čas 14:00 h)

    Michael Schumacher vyhral v Sao Paule štyrikrát – rekord, ktorý môžu vyrovnať Hamilton aj Verstappen, pričom Holanďan útočí na tretie víťazstvo v rade na Interlagose.

    Gabriel Bortoleto zo Sauberu je jediným brazílskym jazdcom a prvým, ktorý štartuje doma od čias Felipeho Massu v roku 2017.

    Na okruhu je vždy vysoká pravdepodobnosť výjazdu safety caru.

    Norris sa dostal na čelo

    Lando Norris (McLaren) vedie pred tímovým kolegom Oscarom Piastrim o jeden bod. Norris porazil Austrálčana v posledných piatich pretekoch, naposledy na Veľkej cene USA.

    Max Verstappen (Red Bull) je tretí, so stratou 36 bodov, hoci ešte koncom augusta zaostával o 104 bodov.

    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Brazílie.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Brazílie. (Autor: formula1.com)

    McLaren si už v Singapure zabezpečil 10. konštruktérsky titul – a druhý za sebou.

    Ferrari je druhé, o bod pred Mercedesom, pričom Red Bull stráca ďalších deväť bodov.

    Čakanie na triumf Hamiltona aj Ferrari

    Hamilton nevyhral od svojej 105. kariérnej výhry v Belgicku (28. júla 2024), Ferrari čaká na víťazstvo od 27. októbra 2024 a je jediným tímom z top 4 bez výhry.

    Verstappen má na konte 68 víťazstiev a je tretí v historickom poradí za Schumacherom (91). McLaren vyhral 13 z 20 pretekov, no len jeden z posledných piatich.

    Minuloročný šprint v Brazílii vyhral Norris, Piastri skončil druhý – hoci štartoval z pole position.

    V roku 2025 zatiaľ Verstappen vyhral dva zo štyroch šprintov (Belgicko, Austin), Hamilton uspel v Šanghaji a Norris v Miami.

    Len dva zo štyroch šprintov vyhral jazdec z pole position.

    Jediným nováčikom je Franco Colapinto z Alpine, ktorý v sezóne 2025 ešte nezískal body.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Monoposty F1 počas Veľkej ceny Brazílie.
    Monoposty F1 počas Veľkej ceny Brazílie.
    Norris ide do Veľkej ceny Brazílie ako líder. Dvaja jazdci môžu vyrovnať zápis Schumachera
    dnes 16:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Norris ide do Veľkej ceny Brazílie ako líder. Dvaja jazdci môžu vyrovnať zápis Schumachera