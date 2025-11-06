Norris ide do Veľkej ceny Brazílie ako líder. Dvaja jazdci môžu vyrovnať zápis Schumachera

SAO PAULO. Sezóna motoristického seriálu formula 1 pokračuje už dvadsiatym prvým podujatím z celkových 24, ktorým je Veľká cena Brazílie.
Na okruhu Interlagos sa opäť pôjde v šprintovom formáte.
Štatistiky a zaujímavosti
Brazília hostila veľkú cenu na Interlagose po prvý raz v roku 1973. Traja súčasní jazdci už v Brazílii vyhrali - Lewis Hamilton (2016, 2018, 2021), Max Verstappen (2019, 2023, 2024), George Russell (2022).
Rýchly okruh v protismere hodinových ručičiek nesie meno brazílskeho pretekára Josého Carlosa Pacea, ktorý tu zvíťazil v roku 1975 a zomrel v roku 1977.
Nedeľné preteky budú 42. podujatím F1 na tomto okruhu.
Veľká cena Brazílie
- Dĺžka kola: 4,309 km
- Počet kôl: 71
- Celková vzdialenosť: 305,879 km
- Víťaz z roku 2024: Max Verstappen (Red Bull)
- Pole position 2024: Lando Norris (McLaren), 1:23,405 min
- Rekordné kolo: Valtteri Bottas (Mercedes), 1:10,540 min z roku 2018
- Štart pretekov: 17:00 h (miestny čas 14:00 h)
Michael Schumacher vyhral v Sao Paule štyrikrát – rekord, ktorý môžu vyrovnať Hamilton aj Verstappen, pričom Holanďan útočí na tretie víťazstvo v rade na Interlagose.
Gabriel Bortoleto zo Sauberu je jediným brazílskym jazdcom a prvým, ktorý štartuje doma od čias Felipeho Massu v roku 2017.
Na okruhu je vždy vysoká pravdepodobnosť výjazdu safety caru.
Norris sa dostal na čelo
Lando Norris (McLaren) vedie pred tímovým kolegom Oscarom Piastrim o jeden bod. Norris porazil Austrálčana v posledných piatich pretekoch, naposledy na Veľkej cene USA.
Max Verstappen (Red Bull) je tretí, so stratou 36 bodov, hoci ešte koncom augusta zaostával o 104 bodov.
McLaren si už v Singapure zabezpečil 10. konštruktérsky titul – a druhý za sebou.
Ferrari je druhé, o bod pred Mercedesom, pričom Red Bull stráca ďalších deväť bodov.
Čakanie na triumf Hamiltona aj Ferrari
Hamilton nevyhral od svojej 105. kariérnej výhry v Belgicku (28. júla 2024), Ferrari čaká na víťazstvo od 27. októbra 2024 a je jediným tímom z top 4 bez výhry.
Verstappen má na konte 68 víťazstiev a je tretí v historickom poradí za Schumacherom (91). McLaren vyhral 13 z 20 pretekov, no len jeden z posledných piatich.
Minuloročný šprint v Brazílii vyhral Norris, Piastri skončil druhý – hoci štartoval z pole position.
V roku 2025 zatiaľ Verstappen vyhral dva zo štyroch šprintov (Belgicko, Austin), Hamilton uspel v Šanghaji a Norris v Miami.
Len dva zo štyroch šprintov vyhral jazdec z pole position.
Jediným nováčikom je Franco Colapinto z Alpine, ktorý v sezóne 2025 ešte nezískal body.