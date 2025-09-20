    Šialená kvalifikácia v Baku trvala dlhšie ako preteky. Nehodám sa nevyhli ani najlepší

    Jazdci F1 počas kvalifikácie na Veľkú cenu Azerbajdžanu.
    Jazdci F1 počas kvalifikácie na Veľkú cenu Azerbajdžanu. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|20. sep 2025 o 16:00
    Z prvého radu bude štartovať prekvapivý jazdec.

    Formula 1 - Veľká cena Azerbajdžanu 2025

    Kvalifikácia:

    1.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    1:41,117 m

    2.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    + 0,478 s

    3.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    + 0,590 s

    4.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 0,600 s

    5.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,953 s

    6.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    + 1,026 s

    7.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 1,122 s

    8.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    + 1,255 s

    9.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    nedokončil

    10.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    nedokoničl

    BAKU. Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle získal pole position na VC Azerbajdžanu majstrovstiev sveta formuly 1.

    Štvornásobného majstra sveta doplní v prvom rade na štartovom rošte Španiel Carlos Sainz na Williamse.

    Výborný kvalifikačný výsledok dosiahol Novozélanďan Liam Lawson z Racing Bulls, ktorý dosiahol tretí najrýchlejší čas.

    Líder priebežného poradia Oscar Piastri na McLarene odštartuje až z 9. miesta, jeho tímový kolega Brit Lando Norris dosiahol siedmy najlepší čas.

    V kvalifikácii, ktorú poznačil dážď, nebola núdza o prekvapenia, o jedno z najväčších sa postaral Lawson tretím miestom.

    "Ani neviem povedať, čo všetko sa dnes stalo. Bolo to veľmi hektické. Ďakujem tímu za vynikajúce auto. Keď vidíte dážď, ale vaše pneumatiky sú horúce a máte priľnavosť, musíte oklamať svoj mozog,“ konštatoval Lawson.

