Šialená kvalifikácia v Baku trvala dlhšie ako preteky. Nehodám sa nevyhli ani najlepší

Formula 1 - Veľká cena Azerbajdžanu 2025
Kvalifikácia:
1.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
1:41,117 m
2.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
+ 0,478 s
3.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
+ 0,590 s
4.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 0,600 s
5.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,953 s
6.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
+ 1,026 s
7.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 1,122 s
8.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
+ 1,255 s
9.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
nedokončil
10.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
nedokoničl
BAKU. Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle získal pole position na VC Azerbajdžanu majstrovstiev sveta formuly 1.
Štvornásobného majstra sveta doplní v prvom rade na štartovom rošte Španiel Carlos Sainz na Williamse.
Výborný kvalifikačný výsledok dosiahol Novozélanďan Liam Lawson z Racing Bulls, ktorý dosiahol tretí najrýchlejší čas.
Líder priebežného poradia Oscar Piastri na McLarene odštartuje až z 9. miesta, jeho tímový kolega Brit Lando Norris dosiahol siedmy najlepší čas.
V kvalifikácii, ktorú poznačil dážď, nebola núdza o prekvapenia, o jedno z najväčších sa postaral Lawson tretím miestom.
"Ani neviem povedať, čo všetko sa dnes stalo. Bolo to veľmi hektické. Ďakujem tímu za vynikajúce auto. Keď vidíte dážď, ale vaše pneumatiky sú horúce a máte priľnavosť, musíte oklamať svoj mozog,“ konštatoval Lawson.