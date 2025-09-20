    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajžanu 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1)

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajžanu 2025
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajžanu 2025 (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|20. sep 2025 o 11:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Azerbajdžanu 2025 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    BAKU. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Azerbajdžanu.

    Ešte predtým sa sobotu uskutočnila kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štartovom poli.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajdžanu 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2025
    20.09.2025 o 14:00
    Kvalifikácia na VC Azerbajdžanu
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Pohár konstruktérů

    1. McLaren (GBR) 617 b
    2. Ferrari (ITA) 280 b
    3. Mercedes (GER) 260 b
    4. Red Bull (AUT) 239 b
    5. Williams (GBR) 86 b
    6. Aston Martin (GBR) 62 b
    7. Racing Bulls (ITA) 61 b
    8. Kick Sauber (SUI) 51 b
    9. Haas (USA) 44 b
    10. Alpine (FRA) 20 b
    Pohár jezdců

    1. Oscar Piastri (AUS) 324 b
    2. Lando Norris (GBR) 293 b
    3. Max Verstappen (NED) 230 b
    4. George Russell (GBR) 194 b
    5. Charles Leclerc (MON) 163 b
    6. Lewis Hamilton (GBR) 117 b
    7. Alexander Albon (THA) 70 b
    8. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 66 b
    9. Isack Hadjar (FRA) 38 b
    10. Nico Hülkenberg (GER) 37 b
    11. Lance Stroll (CAN) 32 b
    12. Fernando Alonso (ESP) 30 b
    13. Esteban Ocon (FRA) 28 b
    14. Pierre Gasly (FRA) 20 b
    15. Liam Lawson (NZL) 20 b
    16. Gabriel Bortoleto (BRA) 18 b
    17. Oliver Bearman (GBR) 16 b
    18. Carlos Sainz (ESP) 16 b
    19. Júki Cunoda (JPN) 12 b
    20. Franco Colapinto (ARG) 0 b
    21. Jack Doohan (AUS) 0 b
    Krásné sobotní odpoledne, všechny formy života, vítejte u dalšího víkendu Formule 1! Posunuli jsme se v kalendáři na hranici Evropy a Asie, konkrétně do Ázerbájdžánu, do hlavního města Baku, kde se už devět let (nebudeme-li počítat Velkou cenu Evropy) uzavírají ulice a vytváří se městský okruh!
    Vítáme vás u on-line přenosu. Závod začíná v 14:00.

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajžanu 2025
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajžanu 2025online
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajžanu 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1)
    dnes 11:00
