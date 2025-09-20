ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajžanu 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1)

BAKU. Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje ďalším podujatím sezóny 2025, v nedeľu je na programe Veľká cena Azerbajdžanu.
Ešte predtým sa sobotu uskutočnila kvalifikácia, ktorá určí poradie jazdcov na štartovom poli.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Azerbajdžanu 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2025
20.09.2025 o 14:00
Kvalifikácia na VC Azerbajdžanu
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Pohár konstruktérů
1. McLaren (GBR) 617 b
2. Ferrari (ITA) 280 b
3. Mercedes (GER) 260 b
4. Red Bull (AUT) 239 b
5. Williams (GBR) 86 b
6. Aston Martin (GBR) 62 b
7. Racing Bulls (ITA) 61 b
8. Kick Sauber (SUI) 51 b
9. Haas (USA) 44 b
10. Alpine (FRA) 20 b
Pohár jezdců
1. Oscar Piastri (AUS) 324 b
2. Lando Norris (GBR) 293 b
3. Max Verstappen (NED) 230 b
4. George Russell (GBR) 194 b
5. Charles Leclerc (MON) 163 b
6. Lewis Hamilton (GBR) 117 b
7. Alexander Albon (THA) 70 b
8. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 66 b
9. Isack Hadjar (FRA) 38 b
10. Nico Hülkenberg (GER) 37 b
11. Lance Stroll (CAN) 32 b
12. Fernando Alonso (ESP) 30 b
13. Esteban Ocon (FRA) 28 b
14. Pierre Gasly (FRA) 20 b
15. Liam Lawson (NZL) 20 b
16. Gabriel Bortoleto (BRA) 18 b
17. Oliver Bearman (GBR) 16 b
18. Carlos Sainz (ESP) 16 b
19. Júki Cunoda (JPN) 12 b
20. Franco Colapinto (ARG) 0 b
21. Jack Doohan (AUS) 0 b
Krásné sobotní odpoledne, všechny formy života, vítejte u dalšího víkendu Formule 1! Posunuli jsme se v kalendáři na hranici Evropy a Asie, konkrétně do Ázerbájdžánu, do hlavního města Baku, kde se už devět let (nebudeme-li počítat Velkou cenu Evropy) uzavírají ulice a vytváří se městský okruh!
Vítáme vás u on-line přenosu. Závod začíná v 14:00.