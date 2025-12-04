Trofej je rovnaká, mám ich doma štyri, rypol si Verstappen. Nemám čo stratiť, dodal

Po štyroch rokoch sa o víťazovi šampionátu F1 opäť rozhodne na okruhu Yas Marina v Abú Zabí. V roku 2021 sa tam tešil Max Verstappen po tom, čo v pamätnom súboji predstihol v poslednom kole Lewisa Hamiltona.
Odvtedy pridal Holanďan na konto ďalšie tri majstrovské tituly a v hre o prvé miesto je aj tentokrát, hoci sezónu chcel zabaliť už koncom augusta.
Spanilou jazdou, ovenčenú piatimi víťazstvami a ďalšími troma pódiami, znížil manko zo 104 na 12 bodov a jazdcov McLarenu dostáva pod veľký tlak.
"Som hrdý na to, ako sme sa v druhej polovici sezóny dokázali vrátiť. Práca s tímom ma veľmi bavila," povedal Verstappen na stretnutí s novinármi.
Nebude žiadať tímovú réžiu
Spoločnosť na mediálnom termíne mu robili ostatní dvaja kandidáti na titul. Lando Norris má k dispozícii nádejný náskok a môže sa stať jedenástym britským jazdcom, ktorý ovládne šampionát F1.
Vďaka 12-bodovému náskoku na Verstappena mu stačí v Abú Zabí prísť do cieľa na treťom mieste a nemusí sa obzerať za výsledkami svojich konkurentov.
Najvýhodnejšia pozícia zároveň znamená, že práve Norris môže cez víkend najviac stratiť. Počas mediálneho dňa sa snažil tlak odháňať a hovoril, že na pondelňajší golf s kamarátmi pôjde tak či tak.
"Nič sa nemení, berieme to rovnako. Preberieme si minulý víkend, ktorý nebol úplne podľa našich predstáv a pripravíme sa na ďalšie preteky," hovorí.
Jazdci McLarenu sa nevyhli ani otázkam na prípadnú tímovú réžiu, no obaja uviedli, že o tom doposiaľ v tíme nehovorili. Norris pripustil, že by bol ochotný prijať rozkazy tímu, no sám sa ich nebude dožadovať.
Ak by však Verstappen viedol, Piastri bol tretí a Norris štvrtý, bolo by hlúpe, pokiaľ by v McLarene nenariadili výmenu pozíciu a nechali si titul ujsť.
"Je to iné ako v juniorských kategóriách, keď som bol na opačnej strane. Teraz necítim žiaden tlak, čo je istým spôsobom príjemné. Nerobím si veľké nádeje," povedal Piastri, ktorého manko je už 16 bodov.
Sainz: Táto trať svedčí Landovi
Minulý rok sa v Abú Zabí zrazil Austrálčan hneď v prvej zákrute s Verstappenom, čím obaja výrazne uľahčili Norrisovi cestu za pohodlným víťazstvom.
Hoci predtým nikdy na okruhu Yas Marina nestál ani len na pódiu, jeho bývalý tímový kolega Carlos Sainz si myslí, že táto trať mu veľmi vyhovuje.
"Víťazstvo, ktoré vlani získal predo mnou, ma stále bolí," povedal Španiel s úsmevom a pokračoval: "Pre Landa je dobré, že finále je v Abú Zabí. Je to jedna z jeho najlepších tratí a myslím si, že to využije."
Sainz, ktorý v tejto sezóne získal pre Williams dve pódia, má s Norrisom veľmi dobrý vzťah a netají sa tým, že práve jemu by doprial víťaznú trofej.
"Nikdy nie je ľahké skončiť na stupňoch víťazov, aj keď jazdíte za McLaren. Lando bude potrebovať perfektný víkend, no verím, že to dokáže," dodal.
Svoj pohľad na dramaticky súboj o titul poskytol vo štvrtok aj Nico Hülkenberg. Skúsený Nemec štvornásobného šampióna neodpisuje.
"V poslednej dobe má Max skvelú formu, je silný a nerobí chyby. Dvanásť bodov je dosť, no vieme, že sa môžu stať šialené veci. Vie, ako má bojovať o titul a je v pozícii, keď nemá čo stratiť," uviedol jazdec Sauberu.
Otec preteká, mama stráži psy
Z trojice kandidátov na titul pôsobil najviac bezstarostne Verstappen. Vtipkoval, no zároveň si trošku rypol do svojich mladších súperov.
"Som uvoľnený, nemám tu čo stratiť. Tá trofej je rovnaká, mám ich doma štyri. Už som dosiahol všetko, čo som chcel," povedal Holanďan.
Na rozdiel od jazdcov McLarenu nebudú lídra Red Bullu podporovať v Abú Zabí jeho rodičia. Aj na tento fakt reagoval svojským humorom.
"Po Zandvoorte (keď strácal 104 bodov, pozn.) som všetky plány zrušil. Otec má preteky rely v Afrike a mama bude doma so psami," dodal.
Súboj o titul analyzovali aj redaktori časopisu Autosport, pričom Jake Boxall-Legge si myslí, že Verstappen dotiahne svoj obrat až do konca.
"Kým jediným cieľom Red Bullu je Maxov titul, McLaren riskuje záväzkami k obom pilotom. Je otázne, či sa budú vedieť správne a včas rozhodnúť.
Verstappen dokáže v takýchto situáciách podať svoj najlepší výkon a pokiaľ odíde s titulom, mohol by to byť najlepší výsledok jeho kariéry," uviedol.
Owen Bellwood píše, že Piastri sa musí spoliehať na prípadnú nehodu, aká sa stala vlani v prvom kole a rozbor redaktorov dopĺňa Ed Hardy, podľa ktorého by Norris musel urobiť veľmi veľkú chybu, aby prišiel o titul.