Veľkú cenu ovládla strategička Red Bullu. Brown: Verstappen je ako postava z hororu

Po Veľkej cene Holandska bol Max Verstappen sklamaný. Pred svojimi fanúšikmi nedokázal predbehnúť Oscara Piastriho a skončil na druhom mieste.
Jeho séria bez víťazstva sa natiahla na osem podujatí a frustrovaný štvornásobný šampión povedal, že v tejto sezóne už nevyhrá ani jedny preteky.
Odvtedy však ubehli tri mesiace a rodák z Hasseltu pomýšľa na obrat, ktorý nemá v histórii F1 obdobu. Verstappen následne päťkrát zvíťazil, zakaždým stál na pódium a pred záverom v Abú Zabí je späť v hre o titul.
V nedeľu triumfoval na okruhu v Lusaile nielen vďaka svojmu umeniu, ale tiež vďaka žene, ktorá na stupňoch víťazov stála neďaleko od neho.
Zápletku spôsobila nehoda
Samotná veľká cena sľubovala najväčšiu drámu po štarte. V Katare sa totiž veľmi ťažko predbieha, a tak je úspešná kvalifikácia základom víťazstva.
Piastri výhodu pole position patrične využil a s prehľadom viedol. V siedmom kole však preteky výrazne ovplyvnila nehoda Nica Hülkenberga s Pierrom Gaslym, ktorá spôsobila výjazd safety caru.
VIDEO: Nehoda Nica Hülkenberga s Pierrom Gaslym počas VC Kataru
Pri pravidle FIA o dvoch povinných zastávkach v boxoch a maximom 25 kôl na jednej sade pneumatík, si to hlavná strategička Red Bullu Hannah Schmitzová okamžite zrátala a Verstappen bol povolaný do boxov.
V McLarene túto situáciu vyhodnotili inak. Oscara Piastriho s Landom Norrisom nechali na trati, no ukázalo sa, že touto stratégiou im zničili preteky.
"Urobili sme zlé rozhodnutie. Cítim sa hrozne kvôli Oscarovi a Landovi. Oscar bol celý víkend absolútne bezchybný, no oboch sme sklamali.
Vyhrávame aj prehrávame ako tím, ale toto určite nie je pre nás dobrý moment," povedal po pretekoch šéf McLarenu Zak Brown pre F1 TV.
Podľa dát bol McLaren o štyri desatiny na kolo rýchlejší než Red Bull, no svojim zlyhaním na boxovom múriku daroval Verstappenovi jeho 70. triumf.
Najväčšie sklamanie bolo vidno na tvári Piastriho. Keď si prebral trofej za druhé miesto, možno by ju najradšej hodil niekam k divákom a odišiel preč.
"Myslím si, že som odjazdil najlepší víkend v sezóne, možno v celej kariére v F1. Bez víťazstva je to veľmi bolestivé," povedal Austrálčan.
Si si istá? Chceš naozaj zastaviť?
Už od minulej sezóny si fanúšikovia F1 zvykajú na fenomén tzv. papájových pravidiel. V McLarene nechcú zvýhodňovať ani jedného zo svojich jazdcov na úkor druhého, no vymyká sa im to spod kontroly.
Kým Pohár konštruktérov už majú vo vrecku, aj svojimi internými chybami otvorili dvere Verstappenovi a ten pozvánku do súboja o titul rád prijal.
Nerozhodnosť v tíme z Wokingu sa ukázala aj v Katare, keď nerozdelili stratégie a neposlali do boxov aspoň Piastriho, ktorý v tom čase viedol.
"Nechceli sme meniť to, na čom sme sa dohodli," alibisticky zhodnotil Brown, čo len potvrdzuje slová o tom, že McLaren trpí na vlastné pravidlá.
"Myslím si, že sú vo veľmi ťažkej situácii, keďže sa očividne chcú k jazdcom správať spravodlivo. Myslím si, že sme v pozícii, v ktorej to môžeme využiť," povedala Hannah Schmitzová pre motosport.com.
Tiež spomenula, že v kľúčovom nájazde do ôsmeho kola mala posledné slovo ona. Jej rozhodnutie bolo jasné, hoci nie všetci v tíme boli o ňom presvedčení.
"Práve siedme kolo (z 57 kôl, pozn.) otváralo naše plány ohľadom safety caru. Vedeli sme, že ak by vyšiel na trať, obe autá by sme stiahli do boxov. Pri nutnosti dvoch zastávok je to obrovská výhoda.
Samozrejme, dostávala som otázky: Si si istá? Chceš naozaj zastaviť? Moja odpoveď bola jednoznačná. Vedela som, že je to správne a myslím si, že veľa ľudí v boxovej uličke to cítilo rovnako," povedala.
Dotiahol priapastnú stratu
McLaren svojim rozhodnutím stratil na Verstappena približne 25 sekúnd, ktoré bez vplyvu ďalších nečakaných okolností nebolo možné dohnať.
Piastri napokon skončil druhý a Norris štvrtý. Brit mal aj šťastie, že v poslednom kole urobil chybu nováčik Kimi Antonelli a prišiel o štvrtú pozíciu.
Napriek zbabranej katarskej stratégii či diskvalifikácii z Las Veges má stále všetko vo vlastných rukách McLaren. Pred záverečnými pretekmi vedie Norris o 12 bodov, no nie pred Piastrim, ale Verstappenom.
Holanďan dokázal Austrálčana predbehnúť napriek tomu, že po spomenutej domácej veľkej cene na neho strácal zdanlivo nedostihnuteľných 104 bodov.
Jeho šanca na piaty titul v sérii tak stále žije.
"Max je ako ten chlap z hororu, ktorý sa vráti presne vo chvíli, keď si myslíte, že už sa nevráti," povedal Brown, na čo 28-ročný jazdec po víťazstve v Katare vtipne reagoval: "Môže mi hovoriť Chucky."
Narážal tým na postavu z rovnomenného hororu, no pokiaľ by McLarenu v nedeľu vyfúkol prvé double od roku 1998, zrejme bude Browna strašiť v snoch.
"Prehnaná férovosť a zahľadenosť do seba vedie McLaren do najväčšej prehry v dejinách F1," uviedol na sociálnych sieťach komentátor Števo Eisele.
Strach z Verstappena ukázal Norris aj v prvej zákrute v Katare, keď nešiel do ostrého súboja a neriskoval vypadnutie. Vlani na okruhu v Abú Zabí vyhral a na spečatenie titulu mu bude stačiť aj tretie miesto.