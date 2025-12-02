McLarenu hrozí fiasko, lebo chce hrať fér. Zlomí Norris kliatbu a čo mu zaistí titul?

Zavŕši Max Verstappen svoju nevídanú stíhaciu jazdu piatym titulom majstra sveta F1 alebo bude svet motošportu oslavovať nového šampióna?
Do konca sezóny 2025 zostávajú posledné preteky v Abú Zabí, ktoré rozhodnú o tom, kto si bude môcť na cieľovej rovinke vychutnať majstrovské "donuty".
Po pätnástich rokoch sú v hre o titul stále traja kandidáti, ktorých delí 16 bodov. A keďže je na stole ešte 25 bodov, možných je viacero scenárov.
Frontálny útok Red Bullu
Pred podujatím na okruhu Yas Marina má najlepšiu pozíciu Lando Norris, ktorý sa za istých okolností mohol radovať z premiérového titulu už v Katare.
McLaren však preteky strategicky nezvládol, z čoho ťažil Max Verstappen. Vďaka darovaným 25 bodom znížil svoju stratu na lídra šampionátu na 12, čomu by ešte pred troma mesiacmi nikto neveril.
V priebežnom poradí dokonca líder Red Bullu predstihol Oscara Piastriho, na ktorého mal po domácej Veľkej cene Holandska 104-bodové manko.
Z posledných ôsmich podujatí vyhral päť, zakaždým stál na stupňoch víťazov a naďalej môže pomýšľať na piaty titul po sebe. Takúto sériu v bohatej histórii F1 predviedol len Michael Schumacher v rokoch 2000 - 2004.
Svoj prvý titul získal rodák z Hasseltu práve v Abú Zabí, po pamätnom súboji v poslednom kole s Lewisom Hamiltonom. Vtedy bola matematika jasná, keďže obaja piloti mali pred pretekmi rovnaký počet bodov.
Tentokrát sa Verstappen bude musieť spoliehať aj na zaváhania súperov, no vzhľadom na priebeh sezóny je stále v pozícii, keď nemá čo stratiť.
"Našou úlohou je získať titul. Ako? To vymyslíme neskôr. V Zandvoorte sme strácali 104 bodov, teraz je ich len dvanásť. V Abú Zabí chystáme frontálny útok," cituje poradcu Red Bullu Helmuta Marka web F1online.sk.
Steiner: Je to banda blbcov
Kto však môže veľa stratiť je McLaren, ktorý mal vo väčšine pretekov najrýchlejšie auto a zdalo sa, že súboj o jazdecký titul sa zúži na jeho pilotov.
Vedenie tímu na čele so Zakom Brownom a Andreom Stellom sa dlhodobo bráni zvýhodniť jedného z jazdcov, no tento prístup ich môže vyjsť draho.
Napríklad, v Katare nielenže nepovolali včas svojich pilotov do boxov, ale neuvažovali ani o rozdelení stratégie. Napokon z prvého radu na štarte bolo druhé miesto Piastriho a so šťastím štvrté pre Norrisa.
"Prehnaná férovosť a zahľadenosť do seba vedie McLaren do najväčšej prehry v dejinách F1," uviedol na sociálnych sieťach komentátor Števo Eisele.
Podľa bývalého jazdca Juana Pabla Montoyu sú v tíme ako paralyzovaní, keď majú pod tlakom urobiť rozhodnutie a prijať zaň zodpovednosť.
"Myslím si, že sa boja prijímať rozhodnutia. A keď sa tak strašne bojíte toho, že niečo tým rozhodnutím pokazíte, tak to často nakoniec aj pokazíte.
Tiež som nepochopil, prečo dali Landovi tvrdé pneumatiky, keďže mi po tréningu povedal, že ich neznáša a nevie na nich jazdiť," povedal Kolumbijčan.
Ešte ostrejší slovník použil bývalý šéf tímu Haas Guenther Steiner. "McLaren je najväčšia banda blbcov, akú som videl. Úprimne dúfam, že Max získa titul, pretože oni si ho nezaslúžia," napísal na sociálnej sieti X.
Lando Norris
Max Verstappen
Oscar Piastri
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
2. alebo nižšie
5. miesto
2. alebo nižšie
6. miesto
2. alebo nižšie
2. alebo nižšie
7. miesto
2. alebo nižšie
2. alebo nižšie
8. miesto
3. alebo nižšie
2. alebo nižšie
9. miesto
4. alebo nižšie
2. alebo nižšie
10. miesto
4. alebo nižšie
3. alebo nižšie
11. miesto alebo nižšie
4. alebo nižšie
3. alebo nižšie
Stella odmieta tímovú réžiu
Pred záverečnými pretekmi má Norris 408 bodov, Verstappen 396 a Piastri 392. Austrálčan má stále šancu na titul, no pri jeho 16-bodovej state na Norrisa a hrozbe Verstappena je namieste otázka tímovej réžie.
Podľa vyjadrení Stellu sa však nič také neudeje, čo spôsobuje väčšie riziko toho, že McLaren stratí prvé majstrovské double od sezóny 1998.
"Oscar je stále v hre a v histórii F1 sme už videli, že z takejto situácie dokázal vyhrať titul ten, kto bol pred pretekmi tretí. Chceme byť féroví.
S Landom a Oscarom sa budeme rozprávať, no ak bude ktorýkoľvek z jazdcov v pozícii, že bojuje o titul, budeme to rešpektovať," povedal Stella.
Odstrašujúcim prípadom pre McLaren by mala byť situácia z roku 2007, keď pred záverom sezóny v Brazílii bojovali o titul Lewis Hamilton (107) s Fernandom Alonsom (103) a za nimi číhal Kimi Räikkönen (100).
Hamilton najskôr pri snahe predstihnúť Alonsa urobil chybu, následne mal technické problémy a napokon McLarenu ušiel titul medzi prsty. Räikkönen ho o jeden bod získal pre Ferrari, doposiaľ ako posledný.
Kliatba prvého miesta
V predošlých 75 ročníkoch sa päťkrát stalo, že pred poslednými pretekmi sezóny mali šancu na titul až traja jazdci. Zaujímavosťou je, táto situácia prináša so sebou aj akúsi kliatbu prvého miesta.
Carlos Reutemann (1981), Alain Prost (1983), Nigel Mansell (1986), Lewis Hamilton (2007) ani Fernando Alonso (2010) z pozícia lídra titul nezískali.
Vyrovnanosť sezóny 2025 potvrdzuje aj to, že kandidáti na titul získali zhodne sedem víťazstiev. Pri rovnosti bodov je práve tento parameter rozhodujúci.
Avšak, ak sa v Abú Zabí nezmení, ďalším kritériom je počet druhým miest, v ktorom má navrch Norris (8) pred Verstappenom (6) a Piastrim (4).
Max Verstappen
Lando Norris
Oscar Piastri
1. miesto
4. alebo nižšie
2. miesto
8. alebo nižšie
3. alebo nižšie
3. miesto
9. alebo nižšie
2. alebo nižšie
Oscar Piastri
Lando Norris
Max Verstappen
1. miesto
6. alebo nižšie
2. miesto
10. alebo nižšie
4. alebo nižšie
Norris získa titul bez ohľadu na umiestnenia súperov, ak skončí na pódiu. Vlani na okruhu Yas Marina vyhral kvalifikáciu a následne aj preteky.
V jeho prípade môžu napokon hrať kľúčovú rolu dva body, ktoré získal vďaka chybe Kimiho Antonelliho v Katare. Ak by vtedy skončil piaty, pri víťazstve Verstappena v Abú Zabí by mu nestačila ani tretia pozícia.
"Myslím si, že čisto z hľadiska rýchlosti to bude náročné, ale aj preteky v Katare ukázali, že to nie vždy ide ľahko a môže sa stať veľa vecí. Asi sa na to budem trochu spoliehať," dodal Max Verstappen.