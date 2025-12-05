Neskutočný záver v F1. McLarenu sa to vymklo z rúk, tešil sa jazdec, ktorý mal len mizivú šancu

„O tomto dni sa bude hovoriť sto rokov.“ To boli slová vtedajšieho prezidenta stajne Ferrari Lucu di Montezemola po posledných pretekoch sezóny Formuly 1 v roku 2007.
Záver majstrovstiev sveta priniesol drámu, akú si nikto nevedel predstaviť.
Jazdec Ferrari Kimi Räikkönen vybojoval na Veľkej cene Brazílie na okruhu Interlagos titul majstra sveta, pritom pred štartom strácal na lídra sedem bodov a za víťazstvo sa vtedy udeľovalo 10 bodov. Fín napokon vyhral šampionát o jeden jediný bod.
O titul sa bili traja
Pred poslednými pretekmi sezóny mali šancu na titul ešte traja pretekári. O celkovom víťazovi sa rozhodovalo na poslednej veľkej cene po prvý raz po roku 1986.
Zhodou okolností aj vtedy boli v hre o titul traja pretekári: vtedy nakoniec triumfoval Alain Prost pred Nigelom Mansellom a Nelsonom Piquetom.
Vtedajší nováčik Lewis Hamilton si pred 18 rokmi mohol zabezpečiť celkové prvenstvo už v predposledných pretekoch, Veľkú cenu Číny však nedokončil.
A tak prišlo finále, aké by si nevymysleli ani tí najlepší režiséri thrillerov či (v prípade jazdcov McLarenu) hororov.
Hamilton mal v Brazílii stále všetko vo svojich rukách. Ak by bol prvý alebo druhý, stal by sa majstrom sveta bez ohľadu na umiestnenie súperov, ale za istých okolností mu mohlo stačiť aj ôsme miesto.
Alonso by v prípade víťazstva potreboval, aby bol Hamilton maximálne tretí a najhoršie rozdané karty mal Räikkönen: ak by preteky vyhral, Hamilton by smel byť prinajlepšom siedmy a súčasne Alonso maximálne tretí. Ak by bol fínsky pretekár druhý, titul majstra sveta by mu zaručila iba situácia, ak by Hamilton bol maximálne ôsmy a Alonso maximálne štvrtý.
Osudná chyba prevodovky
Kvalifikáciu vyhral Räikkönenov tímový kolega, domáci Felipe Massa, druhú pozíciu obsadil Hamilton. Räikkönen bol tretí a Alonso štvrtý.
Lenže veci sa zmenili hneď v prvom kole. Monoposty Ferrari boli na štarte najrýchlejšie, Hamiltona však okrem Räikkönena predbehol aj Alonso. Britský jazdec McLarenu sa dokonca ocitol aj mimo trate a do konca prvého kola sa prepadol až na ôsme miesto, ale chcel sa veľmi rýchlo dostať naspäť.
Vrátil sa na šiestu pozíciu, keď ho zradila prevodovka. McLareny boli počas celej sezóny mimoriadne spoľahlivé - chyba prišla v tej najnevhodnejšej chvíli.
Hamiltona predbehla väčšina monopostov na trati a stratil takmer 30 sekúnd. Keď dokázal znovu zresetovať elektroniku svojho monopostu, bol už na osemnástom mieste.
Síce sa pomaly predieral dopredu, ale dve Ferrari jazdili neohrozene na čele, navyše pri druhej zastávke v boxoch sa Räikkönen dostal pred Massu.
Presne v tomto poradí prišli aj do ciela. Räikkönen zvíťazil, druhý bol Massa, tretí Alonso, kým Hamilton skončil na siedmom mieste.
Napínavý záver sezóny 2007
Stav v súťaži jednotlivcov pred poslednými pretekmi:
1. Lewis Hamilton 107 bodov
2. Fernando Alonso 103 bodov
3. Kimi Räikkönen 100 bodov
Konečné poradie po sezóne 2007:
1. Kimi Räikkönen 110 bodov
2. Lewis Hamilton 109 bodov
3. Fernando Alonso 109 bodov
„Vnímal som, čo sa stalo v prvom kole s Hamiltonom, že zišiel z trate. Vedel som, že od tohto momentu máme väčšie šance. Jednoducho sme mali jazdiť svoje preteky a skončiť na prvých dvoch miestach,“ vravel Fín na tlačovej konferencii po pretekoch.
Räikkönen predbehol v konečnom poradí oboch konkurentov o bod. Konečné druhé miesto v celkovom hodnotení získal Hamilton. Obaja jazdci McLarenu dosiahli počas sezóny po štyri víťazstvá, tak v prospech Hamiltona rozhodol väčší počet druhých miest.
V závere bol nezastaviteľný
Pre Räikkönena to bola prvá sezóna vo farbách Ferrari. Očakávania boli obrovské, mal nahradiť sedemnásobného majstra sveta Michaela Schumachera.
Keď zvíťazil hneď v prvých pretekoch, ktoré odjazdil za taliansku stajňu, na Veľkej cene Austrálie, tifosi boli v extáze.
V Malajzii a v Bahreine bol zhodne tretí. V Španielsku však vypadol a v ďalších troch pretekoch nebol na pódiu.
Nasledovali dve víťazstvá po sebe na Veľkej cene Francúzska a Veľkej Británie, no následnú Veľkú cenu Európy znovu nedokončil.
V Maďarsku a v Turecku skončil druhý, v talianskej Monze tretí.
V závere sezóny exceloval. Z posledných štyroch pretekov vyhral troje: v Belgicku, v Číne a v Brazílii.
Veľmi dôležitá však bola aj Veľká cena Japonska. Na okruhu Fuji obsadil Fín síce „iba“ tretie miesto, no vybojoval ho potom, čo tesne po štarte klesli spolu so svojím tímovým kolegom Felipem Massom na 20. a 21. miesto.
Monoposty Ferrari totiž v prudkom lejaku odštartovali preteky na mokrých pneumatikách, nie na tých do „extrémneho mokra“ a tak hneď v úvode sa museli zastaviť v boxoch.
Tímový šéf Jean Todt neskôr uviedol, že Ferrari nedostalo informácie o podmienkach na trati, kým všetky ostatné tímy áno.
Räikkönen v náročných podmienkach dokonale ukázal svoje jazdecké umenie a prebojoval sa až na tretie miesto.
Len vďaka tomu stále živil pred poslednými dvomi pretekmi matematickú šancu na titul majstra sveta, hoci jeho strata na lídra bola 17-bodová a maximálne mohol získať už len 20 bodov.
Nesúťažili proti sebe
Celý svet sa sústredil na súboj tímových kolegov z McLarenu a šance Räikkönena boli v tej chvíli iba v rovine zázrakov.
No ten zázrak sa napokon stal.
„Taliansko má nového miláčika,“ písal denník Gazzetta dello Sport a španielska Marca prišla s titulkom: „Sranda storočia. McLaren spáchal harakiri.“
Pre strieborných šípov bol tento neúspech o to bolestivejší, že z pohára konštruktérov ich vylúčili už v priebehu sezóny, pred Veľkou cenou Belgicka, keď sa prevalil špionážny škandál.
McLaren nečestným spôsobom získal rôzne technické údaje od Ferrari.
Britsko-nemeckej stajni odobrali všetky body v Pohári konštruktérov a udelili jej aj rekordnú stomiliónovú pokutu.
VIDEO: Bitka o prvenstvo v roku 2007
Tímová réžia bola v tom čase v šampionáte F1 zakázaná. Bolo to tak od sezóny 2003 v dôsledku škandálnej výmeny poradia medzi pilotmi Ferrari Michaelom Schumacherom a Rubensom Barrichellom tesne pred cieľom Veľkej ceny Rakúska.
Vtedajší šéf Ferrari Jean Todt vtedy nariadil suverénne vedúcemu Barrichellovi, aby pred seba pustil Schumachera, ktorý bojoval o titul.
Stajne však zákaz obchádzali rôznymi kódovanými príkazmi.
Aj po triumfe Räikkönena sa objavili špekulácie, že nebola náhoda, že Fín dokázal predbehnúť svojho tímového kolegu počas zastávky v boxoch.
„Bol to kľúčový moment, ktorý sme ako tím naplánovali. Mali sme jasnú víziu, nesúťažili sme proti sebe. Veľká vďaka patrí tímu aj Felipemu,“ vravel na tlačovej konferencii po pretekoch Räikkönen.
Vyhral správny muž
„On je naozaj gigant – vyhral ten správny muž,“ uviedol na margo triumfu fínskeho pretekára jeden z dvojice jeho manažérov David Robertson.
„Urobil všetko správne, zatiaľ čo všetci ostatní len tárali. On si jednoducho držal hlavu dole, robil svoju prácu a priniesol výsledok. Preto ho Ferrari získalo a teraz sú z neho nadšení,“ doplnil Robertson.
Hoci Räikkönen je úplne iná povaha ako Schumacher a v priebehu sezóny sa objavili pochybnosti, či bude tou správnou voľbou pre Ferrari, dokázal vyhrať majstrovstvá sveta hneď vo svojom prvom ročníku v legendárnej stajni.
O Schumacherovi bolo známe, že svojimi postrehmi sa podieľa na vývoji monopostu ako inžinier. Räikkönen nedával tímu toľko spätnej väzby.
„Michael bol v oveľa užšom kontakte s tímom. Kimi má úplne iný prístup a má tendenciu akceptovať to, čo mu dáme. Je oveľa zložitejšie pochopiť, čo potrebuje. S Michaelom to bolo o niečo jednoduchšie. A Kimi mal tento rok veľmi dobré auto. Michael dokázal vyhrávať aj s monopostom, ktorý nebol až taký konkurencieschopný. Pri Kimim to zatiaľ neviem,“ poznamenal po sezóne 2007 Luca Baldisseri, hlavný inžinier vo Ferrari.
Majster sveta z roku 1997 Jacques Villeneuve z triufmu Fína nebol nadšený.
„Vyhral len preto, lebo mal šťastie. Nezaslúžil si titul. Massa by si ho zaslúžil viac, vždy bol zdatnejší ako Kimi,“ vravel kanadský pretekár.
Nebol v stave tancovať
Fínskeho jazdca kritika nerozhodila. Má prezývku Iceman, teda Ľadový muž. Na okruhoch sa dokázal skoncentrovať aj za tých najnáročnejších okolností a svoje emócie nedával najavo ani na tlačových konferenciách.
Výnimkou nebola ani tá po posledných pretekoch sezóny 2007. Keď sa ho spýtali, či bude v ten večer od radosti tancovať sambu, odpovedal v štýle jemu vlastnom:
„Neviem o tancovaní. Nebudem v stave, aby som tancoval. Po pretekoch som mal skvelý pocit, ale bola to dlhá sezóna a zatiaľ som si neuvedomil, že nám to naozaj vyšlo,“ uviedol.
Víťazstvo na Veľkej cene Brazílie bolo pätnástym triumfom Räikkönena v F1. Do konca svojej kariéry vyhral v priebehu ďalších 12 sezón už len šesť veľkých cien – presne toľko ako v majstrovskom roku 2007. Ferrari odvtedy stále čaká na nového majstra sveta.