Ujo, prepáčte, koľko máte rokov? Futbalový fanatik nastúpil aj po šesťdesiatke

Futbalu som sa venoval od detstva ako všetci moji rovesníci v tých časoch. V žiackom veku sme hrávali priateľské zápasy so susednými dedinami, ktoré sme si dohodli sami. V rámci Pionierskej športovej ligy sme hrali zápasy medzi školami. Spomínam si, že na zápas do Dolného Pialu sme išli z Hronských Kľačian na bicykloch. Odohrali sme zápas a čakala nás cesta domov.

Je nestorom futbalu v levickom okrese, v blízkosti tohto krásneho športu sa pohybuje už niekoľko desaťročí. Vedel by nám hodiny a hodiny rozprávať o jeho futbalových zážitkoch, úspechoch, ale aj o nepriaznivých výsledkoch, ktoré po zápase veľmi bolia. MILAN BRIDIŠ je futbalový fanatik v dobrom slova zmysle.

Mal som to šťastie, že celý svoj trénerský život som sa mohol venovať deťom a mládeži. Často sa vraciam k finálovému zápasu o majstra okresu Hronské Kľačany – Želiezovce, ktorý sa hral 25.júna 1988 v Santovke. Zápas sa skončil nerozhodne 1:1 a o titule sa rozhodlo v napínavom penaltovom rozstrele. Po troch sériách viedli Želiezovce 2:1, ale nakoniec sa to skončilo 2:3 pre nás a mohli sme sa radovať z titulu.

Krásnych a nezabudnuteľných spomienok mám veľmi veľa, tak spomeniem aspoň niektoré. Ako hráč rád spomínam na obdobie rokov 1974 až 1976. V tom čase naša rodina bývala v Černíku, je to v okrese Nové Zámky. Učil som v Cerove, okres Krupina, a futbal som hrával za Hronské Kľačany. Brat podpísal namiesto mňa prestupové lístky, po dvoch rokoch som sa vrátil do Kľačian a v roku 1976 som sa tu aj vďaka futbalu oženil. Odvtedy tu bývam a pôsobím vo futbale. V sezóne 1974/75 sme sa stali majstri okresu Levice a v nasledujúcej sezóne 1975/76 sme hrali v I. B triede, čo je dnešná 5. liga

V doraste som hral prvý zápas 21. augusta 1966 proti Ipeľskému Sokolcu a skončilo to 12:0. Keďže šatne v tom čase ešte na ihrisku neboli, prezliekli sme sa v požiarnej zbrojnici, prebehli sme cez dedinu na ihrisko a po zápase sme sa umyli v potoku.

V sezóne 1995/96 som trénoval dorast Hronských Kľačian. Bolo to mladé, neskúsené mužstvo, ktoré skončilo v tabuľke na poslednom mieste, pričom po jesennej časti nemalo ani jediný bod. V sezóne 1996/97 sa dorastenci zlepšili a skončili na 7. mieste. Prakticky ten istý káder získal v sezóne 1997/98 titul dorasteneckého majstra okresu s 12-bodovým náskokom pred Plášťovcami, s jedinou prehrou počas celého ročníka a so skóre 125:19.

Chlapcom a dievčatám, ktoré som trénoval, som vždy pripomínal zásadu: „Prehrať môžeš, ale nikdy nesmieš prehrať sám so sebou.“ A to známe: „Nikdy sa nevzdávaj!“

Je síce pravda, že súťažne som hral ešte aj v dôchodkovom veku, ale mal som počas mojej kariéry aj dlhé roky bez zápasov. Dobre si pamätám na posledné tri zápasy za mužov Kľačian. Bolo to v prípadoch, keď hráčov na zápas bolo iba 10 a ja som nastúpil, aby jedenástka bola kompletná.

Možno práve to srdce. Aby sa dedinský futbal robil so srdcom a nie pre peniaze.

Tento môj osobný rekord mohol byť prekonaný 27. mája 2018, mal som vtedy 67 rokov, keď Kľačany hrali v Horných Turovciach. K dispozícii som mal iba desať hráčov, tak som poprosil rozhodcu Jožka Kováča, aby ma napísal na zápasovú súpisku, ale napriek opakovaným pokusom sa mu to nepodarilo. Keď som prišiel zo zápasu domov, manželka sa ma opýtala, ako sme hrali. Povedal som jej, že sme prehrali 9:3, ale že sme hrali iba desiati, že som chcel nastúpiť aj ja, ale informačný systém neumožnil, aby som mohol byť dopísaný do zápisu o stretnutí. Ona na to vtipne poznamenala: „Aspoň systém má rozum.“