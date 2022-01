Futbal v Ázii? Zarába sa tam mnohonásobne viac ako vo Fortuna lige, tvrdí svetobežník

Je to môj koníček. V Bešeňovej som si postavil dom, preto hrám tu.

Väčšina nikdy proti takým hráčom nehrala, preto sa na nás chcú vytiahnuť. Niektoré zápasy na jeseň preto boli náročné. Je to však obrazom toho, že aj štvrtá liga má svoju kvalitu.

V štvrtej lige máme na to ideálnu možnosť. Hráme len tak, pre zábavu. V Bešeňovej sme veľmi spokojní.

Sú to moji dobrí kamaráti. Ďakujem im, že sa dali nahovoriť a posilnili naše mužstvo. Vyrastali sme v Ružomberku a po kariére sme si chceli ešte spolu zahrať.

Napríklad Adrián Bartoš sa posunul do fortunaligového Liptovského Mikuláša, z čoho máme veľkú radosť. Je dôkazom toho, že poctivá práca prináša ovocie.

Po jeseni ste na druhom mieste. Na prvý Makov strácate dva body, no máte zápas k dobru. Idete na postup?

Pomohli mi Miroslav Latiak a Peter Tomko, ktorí tam už predtým pôsobili. Tréner v Geylangu potreboval hráča na môj post, preto ma odporučili. A nakoniec to vyšlo.

V roku 2012 ste ako jeden z prvých Slovákov prestúpili do exotického Singapuru. Hrávali ste za klub Geylang United. Ako sa vám to podarilo?

Po tomto ročníku prišiel zákaz štartu B mužstiev v pohári. Tím som viedol ako kapitán, takže na to mám krásne spomienky.

Veľkým úspechom bol postup do semifinále Slovenského pohára, kde sme v dvojzápase podľahli Sencu. Bol to veľký výsledok, pretože ani naše áčko sa nedostalo tak ďaleko.

Jedného krásneho dňa som potom podpísal profesionálnu zmluvu s MFK Ružomberok. Pre mladého chalana to bola veľká vec.

Malajzijská liga je herne trošku slabšia ako Fortuna liga. Lepšie kluby z Malajzie by hrali na Slovensku v strede tabuľky.

Niekedy som mal pocit, že sú motorové myši (smiech). Hore – dole behajú celých deväťdesiat minút, a to je vonku tridsať stupňov.

Ako by ste súťaže v juhovýchodnej Ázii porovnali s našou Fortuna ligou?

O trochu áno. Keďže je to väčšia krajina, je tam lepší výber hráčov.

Prehrali sme 0:2, ale bol to krásny zážitok.

Hrať pred takou kulisou bol obrovský zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem. A keďže sa mi podarilo uspieť, sťahoval som sa do Malajzie, kde odchádzal tréner, ktorý ma viedol v Singapure.

Podarilo sa mi dostať do výberu Singapuru. Mohli zaň hrať len traja cudzinci a ja som bol medzi nimi. Singapur hráva proti Malajzii významné zápasy za princa Selangora, na ktoré chodí osemdesiattisíc ľudí.

Po dvoch sezónach ste odišli do malajzijského klubu Negeri Sembilan. Ako sa rodil tento prestup?

Neviem čím to je, ale je to tak. O futbal je tam väčší záujem, preto doň ľudia investujú väčšie peniaze. Ide to ruka v ruke. A navyše, žije tam veľa boháčov.

Presné sumy nebudem konkretizovať. Ale zarába sa tam niekoľkonásobne viac ako vo Fortuna lige. Dá sa to porovnať s lepšími klubmi v Poľsku alebo Česku.

Čo sa týka finančného ohodnotenia. Je to tam na lepšej úrovni?

Žiaľ, to je veľká pravda. Ľudia tam nechodia len na futbal, ale na všetky športy. Šport tam jednoducho milujú a je ich každodennou súčasťou.

Po krátkom období ste sa sťahovali naspäť do Singapuru, kde ste postupne obliekali dresy Tampines Rovers, opäť Geylangu a Hougang United. Je niečo, čo vás v tejto ostrovnej krajine prekvapilo?

Žiadne problémy som nezaregistroval. Žili sme tam s manželkou, dvomi deťmi a našli sme si množstvo priateľov. Dodnes sme s niektorými v kontakte.

Hoci sú Singapurčania inej národnosti a vierovyznania, na našom vzťahu to nič nemenilo.

Zápasy v Singapure sa hrajú vždy po ôsmej hodine večer, pretože o štvrť majú miestni tradičnú modlitbu. Počas ramadánu sa bežne stávalo, že tréning prerušila modlitba a stravovanie.

Keď sa domáci mohli konečne najesť, odišli a my sme ich čakali. A potom sa pokračovalo ďalej.

Po návrate na Slovensko ste hrali za Poprad, Liptovský Mikuláš a Bešeňovú. Za jeden exotický klub ste však ešte predsa nastúpili. V Indii za Chennai City.

Hral som už len na amatérskej báze. Ozval sa mi však tréner, ktorý so mnou pôsobil v Singapure. Že ide do Indie a či by som nešiel s ním ako hráč a člen realizačného tímu.

Bolo to päťdesiat na päťdesiat, no nakoniec som do Indie odcestoval. A spravil som veľmi dobre. Po prvý raz som ochutnal trénerský chlebíček a získali sme indický titul.

Bolo to niečo neuveriteľné. Za krátku dobu sme vytvorili vynikajúci partiu. V tíme sme mali štyroch skvelých Španielov, ktorí tvrdili muziku.

O titul sme bojovali do posledného kola, no našťastie sme to zvládli. A mohla vypuknúť veľká eufória.

Ako sa oslavuje titul v Indii?

Šampanským nie. Alkohol tam majú prísne zakázaný. Oblievali sme sa preto vodou. Aj sme ho zapíjali čistou vodou (smiech). Radosť však bola obrovská.

Večer sme si posedeli pri výbornom jedle v skvelej spoločnosti.