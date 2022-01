Vo futbale som zažil všetko. Aj predanú baráž druhej ligy, spomína slovenský Maradona

V sezóne 1994/95 sa pričinil o historický postup Kalcitu Rožňava do druhej ligy. Všetci ho poznajú ako búrliváka, ktorý sa rád háda s rozhodcami. No na ihrisku nechá všetko.

Baví ma to. Nemôžem si pomôcť. Nohy ma počúvajú menej, ale na túto súťaž to stačí. Som zrejme najstarší v okrese, ale necítim sa byť dopočtu. Práve naopak.

Otec a priateľka sa ma to pýtajú stále. Skončím vtedy, keď budem na ihrisku najslabší. Nechcem nikoho podceňovať, ale tak skoro to nebude.

Keď sme s Rožňavou postúpili z prvej triedy až do druhej ligy. Rok, čo rok sme ničili súperov. Boli sme skvelá partia, výborní futbalisti. V klube to fungovalo tak, ako má.

So Žilinou a Trenčínom sme sa nemohli rovnať. Na druhú ligu to bola podpriemerná suma. Výplata však nikdy nemeškala. Mali sme okolo trinásťtisíc korún za mesiac.

S Rožňavou ste vypadli, no do druhej ligy ste vytiahli aj Čaňu. Za sezónu ste dali 33 gólov. Rekordný gólový zápis?

Som hrdý na to, že som hral poctivo. A do konca života budem. Nedokážem hrať na pol plynu. Chcem vždy vyhrať a na ihrisku nepoznám brata.

Áno, viackrát. Ale v živote by som ich nezobral. Futbal je o charaktere. Čo mu dáš, to ti vráti.

V oboch kluboch sme išli na postup, no nevyšlo nám to. V Michalovciach nás viedol Ján Kozák, ktorý je najlepším slovenským trénerom.

Je to veľmi smutné, pretože podpriemerní legionári držia miesto našim chlapcom. Aby futbalista z prvej dorasteneckej ligy skončil v štvrtej lige mužov, to nie je normálne.

Dnes sa hráči prechádzajú po ihrisku. Vyhrajú, prehrajú, je im to jedno. Kedysi to malo iné grády.

Odbočme naspäť k vašej kariére. Zažili ste niečo zvláštne, kuriózne?

To by bolo na knihu (smiech). V zápase Rožňava - Svidník bol delegátom Vojtech Christov. Diváci ho chceli biť, preto išiel domov cez potok. Čakala ho za ním polícia. Funkcionári mu dali iba čižmy, aby sa prebrodil.

Bola to veľká osobnosť, no domáci fanúšikovia prehru 1:3 nezniesli.

Stalo sa vám osobne niečo zaujímavé?

Pre štyri žlté karty som mal stopku, preto som na rozhodcu vykrikoval z tribúny. On to však dal do zápisu a dostal som trest ďalších šesť zápasov. Nechápal som to, ale bolo to tak.

Ako som hovoril, futbal sme kedysi oveľa viac prežívali ako hráči dnes.

Z Čiernej nad Tisou nás vyprevádzali policajti, pretože nás domáci chceli zahlušiť. Pred aj za autobusom bolo policajné auto. Cítil som sa ako v Neapole. A to bola štvrtá liga.