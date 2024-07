Online futbal: Portugalsko - Slovinsko, na EURO 2024 (LIVE, dnes)

Všetkým futbalovým fanúšikom prajeme pekný večer. Dnes je na programe ďalší osemfinálový zápas ME, v ktorom favorizované Portugalsko vyzve hráčov Slovinska.



Portugalci vstúpili do turnaja výhrou nad Čechmi (2:1), následne presvedčivo zdolali Turecko (3:0) a v poslednom zápase skupiny prekvapivo prehrali s Gruzínskom (0:2). Napriek tomu sa stali víťazmi skupiny F.



Slovinci sa predstavili v skupine C a stále o nich platí, že sú tímom, ktorý na turnaji ešte neprehral. Vo všetkých zápasoch uhrali remízu a to s Dánskom (1:1), Srbskom (1:1) a Anglickom (0:0). Obsadili tak tretiu pozíciu.



Posledné meranie síl medzi Portugalskom a Slovinskom sa datuje na 26.03. 2024, v ktorom si Slovinci na štadióne Stožice poradili s Portugalcami 2:0. Zápas, ktorý povedie Talian Daniele Orsato, má výkop o 21:00 a bude vás ním sprevádzať Tomáš Hládek.