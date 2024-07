Online futbal: Francúzsko - Belgicko na EURO 2024 (LIVE, dnes)

Príjemný večer všetkým futbalovým fanúšikom. Nás dnes čaká osemfinálový súboj medzi Francúzskom a Belgickom, od ktorého sa čaká vyrovnaný duel.



Francúzi vstúpili do turnaja víťazstvom nad Rakúskom (1:0), no v následných dvoch dueloch proti Holandsku (0:0) a Poľsku (1:1) uhrali len dve remízy. V skupine D tak skončili na druhom mieste, keď na prekvapujúceho víťaza skupiny z Rakúska stratili jeden bod.

Belgičania v úvode turnaja podľahli Slovensku (0:1), následne potvrdili rolu favorita proti Rumunsku (2:0) a na záver skupinových súbojov remizovali s Ukrajinou (0:0). Vo vyrovnanej skupine E, kde všetky tímy získali 4 body, obsadili druhé miesto.



Posledný vzámojmný súboj týchto tímov sa odohral v semifinále Ligy národov ešte v roku 2021. Francúzi vtedy po góloch Benzemu, Mbappého a Hernandeza vyhrali 3:2 a to napriek tomu, že Belgičania vyhrávali po prvom polčase 2:0, keď sa presadili Carrasco a Lukaku.



Duel štartuje o 18:00 a sprevádzať vás ním bude Tomáš Hládek.