Beňuš má za sebou dve sústredenia v rámci prípravy na OH. Všetko išlo podľa plánu, hovorí

BRATISLAVA. Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš má za sebou už dve sústredenia v rámci prípravy na OH 2024 v Paríži.

Slováci by mali potom absolvovať tréningy vo Francúzsku každý mesiac až do začiatku hier.

Na budúci týždeň vycestuje Beňuš spoločne s ďalšími reprezentačnými kolegami na sústredenie na olympijskú vodu do Paríža.

Neviem, čím to je, ale bez ohľadu na dĺžku prestávky mám po zopár dňoch prípravy vždy pocit, že som už v strede sezóny," uviedol Beňuš pre web olympic.sk.

"Na olympijské hry ešte nemyslím, sú pomerne ďaleko. Ak by som už dnes myslel na olympijský štart, bolo by to asi zväzujúce.

Celá moja príprava smeruje na 27. júla, keď sa začína moja súťaž. Oproti predošlým hrám v Tokiu mám väčší pokoj na prípravu, nemusím sa od začiatku roka sústrediť na nominačné boje, ale len na olympiádu," vyhlásil 36-ročný reprezentant, ktorý sa predstaví na tretích OH v kariére.

Beňuš sa chce pred olympiádou zúčastniť aj na domácich pretekoch v Čunove, májovom európskom šampionáte v Slovinsku a rád by absolvoval aj všetky preteky SP.

Seriál sa začne na konci mája v nemeckom Augsburgu. Spomedzi vodných slalomárov si už okrem Beňuša vybojovali miestenky na OH v Paríži aj Jakub Grigar, Eliška Mintálová a Zuzana Paňková.