Koho sa Slováci majú najviac báť? Švédsky zázrak zničil Real

Vyšlo im to až po jeho odchode, na MS 2018 prešli do štvrťfinále.

„Je lepšie, že hrá Švédsko bez Ibrahimoviča, pretože na trávniku bol trestom. Celý tím pracoval na tom, aby ho dostal do pozície, z ktorej by niečo vytvoril. A on to nie vždy zvládol,“ povedal bývalý švédsky reprezentant a vicemajster sveta z roku 1958 Kurt Hamrin pre noviny Il Mattino.

S neúčasťou Zlatana úzko súvisí aj zásadná zmena klímy v kabíne.

„Ibrahimovič bol jasný líder. Každý čakal, čo povie, aký dá pokyn. Na ten sa potom reagovalo. Teraz sa zodpovednosť rozložila na viac hráčov. To je najväčšia odlišnosť," tvrdí novinár Erik Magnus Niva z denníka Aftonbladet.

„Niet pochýb o tom, že toto je najlepší švédsky tím za posledných desať rokov," dodáva.