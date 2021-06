Zo Slovákov najlepšie regenerujú veteráni. Niečo pozitívne sa udialo, tvrdí lekár

„Takého hráča sme ešte nemali. Súvisí to s jeho typológiou,“ priznal ešte počas majstrovstiev Európy 2016 lekár futbalovej reprezentácie Ján Baťalík.

Po zápase dokáže úplne zregenerovať za dva dni, kým ostatným to trvá tri až štyri dni.

PETROHRAD. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík je výnimočný nielen na ihrisku, ale aj v regenerácii. Je to dar.

„Väčšina futbalistov má hodnoty 96 až 97. My sa ich snažíme dostať na číslo 98 až 99. Marek Hamšík dosiahol stovku vždy relatívne rýchlo, jeden deň po záťaži. Vyzerá to tak, že sa už chytili aj ďalší,“ pochvaľuje si lekár národného tímu.

„Ak sa pozriete na Hubočana, v poslednej dobe zosilnel. Je to vidieť na jeho svalovej štruktúre. Napriek tomu, že je starý, svalstvo má viac vyrysované. Takže niečo pozitívne sa udialo,“ usmial sa lekár.

„Už pred zápasom proti Poľsku bolo na ňom vidieť, že je odhodlaný. Má takú mentálnu silu, že to vie svojou obrovskou koncentráciou vytesniť,“ prezradil Baťalík.

Hamšík patril v minulosti vždy k najviac vyťaženým reprezentantom, v uplynulej sezóne to však bolo naopak. Aj pre účasť na majstrovstvách Európy ukončil angažmán v Číne a hľadal si nový klub. Na poslednú chvíľu sa rozohrával vo švédskom IFK Göteborg.

„Je veľmi pracovitý. Máme s nim programy, ktorých sa dlhodobo držíme. On sa nesťažuje. Netreba zasahovať do toho, čo funguje,“ vysvetľuje Baťalík.

Hamšík mal krátko pred majstrovstvami sveta problémy s lýtkom. Vynechal prípravné zápasy, jeho štart na šampionáte bol dlho neistý.

„Robili sme, čo sme mohli. On to má v sebe. Keď príde vážna vec, vie zdravotné veci posunúť bokom a podať maximálny výkon. Opäť to dokázal,“ chváli ho Baťalík.

Futbalisti po zápase na veľkom turnaji často opakujú frázu, že najdôležitejšia je regenerácia. Pôsobí to ako klišé.

„Únava zvyčajne príde na druhý až tretí deň. Včera som sa cítil menej unavený ako dnes. Ale to je normálne,“ priblížil krídelník Lukáš Haraslín.