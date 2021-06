Slovensko - Španielsko: ONLINE z ME vo futbale (EURO 2020 / 2021)

Španielsko dalo gól! Španieli neuveriteľným vlastencom slovenského brankára otvárajú skóre! Pekaríkovu rozohrávku vstihol Sarabia, ktorý spoza šestnástky tvrdou strelou namieril do brvna. Lopta sa od neho odrazila do výšky a MARTIN DÚBRAVKA, ktorý ju chcel vyraziť volejbalovým spôsobom nad brvno, loptu ale dobre netrafil a namiesto nad bránu ju poslal do siete.

Španielsko dalo gól! Španieli neuveriteľným vlastencom slovenského brankára otvárajú skóre! Pekaríkovu rozohrávku vstihol Sarabia, ktorý spoza šestnástky tvrdou strelou namieril do brvna. Lopta sa od neho odrazila do výšky a MARTIN DÚBRAVKA, ktorý ju chcel vyraziť volejbalovým spôsobom nad brvno, loptu ale dobre netrafil a namiesto nad bránu ju poslal do siete.

Slováci okamžite zacúvali do obranného postavenia, Španieli tak museli útočiť „do plných“ a poradiť si s tým nedokázali. Sarabiov oblúčik do šestnástky chytil brankár Dúbravka.

Azpilicueta výborným centrom z pravej strany hľadal na zadnej tyči voľného Pedriho, tomu však pred odkrytou slovenskou bránou chýbal tak krok na to, aby loptu zasiahol.

Álvaro Morata (Španielsko) úplne pokazil pokutový kop. Jeho slabú strelu do pravej strany, v ideálnej výške pre skákajúceho brankára, dokázal Martin Dúbravka výborným zákrokom vyraziť.

Španieli okamžite vyrazili do útoku. Koke sa natlačil k lopte na ľavej strane šestnástky, kde ho pri snahe o jej odkop trafil zozadu do nohy Hromada. Hlavný rozhodca konzultuje situáciu s videoasistentom.

Úvodné zostavy: Slovensko: Dúbravka – Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan – Haraslín, Kucka, Hromada, Mak – Hamšík (C) – Duda. Náhradníci: Kuciak, Rodák – Valjent, Hancko, Koscelník, Greguš, Weiss, Suslov, Bénes, Hrošovský, Lobotka, Ďuriš. Španielsko: Simón – Azpilicueta, García, Laporte, Alba – Koke, S. Busquets (C), Pedri – Sarabia, Morata, G. Moreno. Náhradníci: de Gea, Sánchez – Gayá, M. Llorente, Th. Alcântara, Rodri, Ruiz, Oyarzabal, F. Torres, Olmo, Traoré, P. Torres. Rozhodca: Kuipers – van Roekel, Zeinstra (NED).

