Slovensko - Poľsko: ONLINE z ME vo futbale (EURO 2020 / 2021), Slovákov čaká štart na turnaji

Od konca kvalifikácie na EURO 2020, v ktorej zaostalo tretie Slovensko za druhým Walesom o bod, vyhrala slovenská futbalová reprezentácia po riadnej hracej dobe z nasledujúcich 13 zápasov len dva. Slováci sa kvalifikovali na EURO 2020 z baráže, v ktorej zdolali Írsko po penaltách a v jej finále i Severné Írsko 2:1 po predĺžení. V rovnakej dobe však nezvládli súboje v Lige národov, v ktorej v šiestich zápasoch získali len štyri body – v Izraeli vďaka remíze 1:1 a domácej výhre 1:0 nad Škótskom. Česku slovenský tím dvakrát podľahol (doma 1:3, vonku 0:2), v Škótsku taktiež neuspel (0:1) a doma prehral i s Izraelom 2:3, keď viedol po prvom polčase 2:0.Výsledky v Lige národov stáli miesto českého trénera Pavla Hapala, ktorého nahradil Štefan Tarkovič a práve bývalý asistent Jána Kozáka st. doviedol výhrou nad Severným Írskom v baráži Slovensko na európsky šampionát. Kvalifikácia na MS 2022 mala začať šesťbodovým ziskom proti outsiderom skupiny Cypru a Malte, ani v jednom zápase však Slováci zvíťaziť nedokázali a po dvoch veľmi slabých výkonoch mali na konte len dva body. V ospalom zápase na Cypre Slovensko remizovalo 0:0 a potom doma s Maltou utrpelo najväčšiu blamáž za posledné roky, keď po katastrofálnom prvom polčase, ktorý prehralo 0:2, zachraňovalo v druhom dejstve aspoň remízu. Reputáciu si naši reprezentanti napravili domácou výhrou v dôležitom súboji proti Rusku (2:1).Táto výhra však je zatiaľ jedinou v tomto kalendárnom roku. Okrem vyššie uvedených remíz s Cyprom a Maltou Slovensko remizovalo v príprave na toto EURO i s Bulharskom (1:1) a Rakúskom (0:0). V nominácii trénera Štefana Tarkoviča na európsky šampionát sa objavili viac-menej očakávané mená, a to i vrátane Ivana Schranza, ktorý si v poslednom prípravnom súboji s Rakúskom zranil stehno. Do nominácie sa z hráčov, s ktorými sa počítalo alebo mohlo počítať, nedostali Matúš Bero, Albert Rusnák ml. a Dávid Strelec, ktorý by kvôli zraneniu nemohol na Majstrovstvách Európy nastúpiť.– Martin Dúbravka (Newcastle United, Angl.), Dušan Kuciak (Lechia Gdaňsk, Poľ.), Marek Rodák (Fulham, Angl.)– Dávid Hancko (Sparta Praha, ČR), Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia, Cyp.), Martin Koscelník (Liberec, ČR), Peter Pekarík (Hertha Berlin, Nem.), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň, Poľ.), Milan Škriniar (Inter Miláno, Tal.), Martin Valjent (RCD Mallorca, Špan.), Denis Vavro (Huesca, Špan.)– László Bénes (Augsburg, Nem.), Ondrej Duda (1. FC Kolín nad Rýnom, Nem), Ján Greguš (Minnesota United, USA), Marek Hamšík (IFK Göteborg, Švéd.), Lukáš Haraslín (Sassuolo Calcio, Tal.), Jakub Hromada (Slavia Praha, ČR), Patrik Hrošovský (KRC Genk, Bel.), Juraj Kucka (Parma Calcio, Tal.), Stanislav Lobotka (SSC Neapol, Tal.), Róbert Mak (Ferencvároš Budapešť, Maď.), Tomáš Suslov (FC Groningen, Hol.), Vladimír Weiss ml. (Slovan Bratislava)– Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam, Hol.), Michal Ďuriš (Omonia Nikózia, Cyp.), Ivan Schranz (Jablonec, ČR)