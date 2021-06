Holandsko v Budapešti? Kto môže byť súperom Slovákov v play off

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti majú vďaka víťazstvu nad Poľskom 2:1 vo svojom úvodnom zápase na EURO 2020 veľmi dobré šance na postup do osemfinále.

Tri body, ktoré získali, sú slušným základom na to, aby sa dostali do vyraďovacej fázy šampionátu. Budú im stačiť? Alebo budú na postup potrebovať ešte nejaké body navyše?

Na turnaji sa síce len rozbiehajú druhé zápasy v základných skupinách, ale aj na základe skúseností z minulosti sa dá odhadnúť, aké okolnosti zaručia postup do play off.

A takisto sa dá odhadovať aj to, kde a proti komu by Slováci v prípade postupu mohli hrať v osemfinále. Jednu možnosť by mali fanúšikovia veľmi blízko.