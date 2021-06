Hamšík sa zastal Škriniara. Patrí k najlepším stopérom na svete, tvrdí

Takú hviezdu v klube ešte nemali. Marek Hamšík odohral za Göteborg šesť zápasov. Bolo by ich aj viac, ale pribrzdil ho zranený lýtkový sval.

PETROHRAD, BRATISLAVA. Keď priletel do Göteborgu, na letisku ho čakali desiatky švédskych fanúšikov. Boli vo vytržení. Každý sa ho túžil dotknúť alebo sa s ním odfotiť.

„Strávil som tam príjemné tri mesiace, spoznal ich kultúru, ale či mi to pomohlo, aby som zistil, akí budú po taktickej stránke, to by som klamal,“ priznal Hamšík na tlačovej konferencii pred zápasom proti Švédsku.