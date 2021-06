Taliani určili nový trend futbalu, vraví Zeman. Ako vníma Slovákov?

Bol výborný hráč, neskôr pracoval ako tréner. Už roky pôsobí ako známy televízny spolukomentátor. K dôležitým futbalovým zápasom neodmysliteľne patria jeho odborné postrehy. "Nevnímam to ako prácu, ale skôr ako zábavu,“ vraví MARIÁN ZEMAN v rozhovore pre Sportnet. Prekvapilo vás víťazstvo proti Poľsku? Pred šampionátom som sa vyjadril, že pre mňa je najschodnejšia cesta cez Poľsko, ktoré nie je lepší tím než my. Má jednu obrovskú osobnosť vpredu, Lewandowského. Hlavná úloha bola odrezať ho od podpory spoluhráčov, aby v zápase nemal lopty a bol trocha znechutený. To sa perfektne podarilo.

Inak sú obe mužstvá absolútne vyrovnané, naše je viac zohraté. Šťastena sa konečne priklonila na našu stranu a podľa mňa sme zaslúžene vyhrali. Slovensko bolo pasované za jedného z najväčších outsiderov turnaja. Oprávnene? Tieto prognózy vychádzajú zo stávkových kancelárií, ktoré to reálne ohodnocujú, aby neprerábali. Súvisí to s obdobím posledného roka, dvoch. Aj my sami sme vedeli, že slovenský tím nie je v nejakej neskutočnej situácii, s fantastickými hráčmi, ktorí sú ťahúňmi v kluboch. Išli sme do toho s tým, že budeme musieť hrať zo zabezpečenej obrany. Ľudia možno očakávajú trochu viac smerom dopredu, ale momentálne to nie je možné. Rolu hrá aj psychika. Ak hráči nie sú v najväčšom vyťažení, je to cítiť.

Taktika je zvolená správne. Musíme sa spoliehať na to, že nám niečo individuálne vyjde, čo sa pri prvom góle proti Poľsku podarilo. Štandardky sú väčšinou naša silná zbraň a v osobe Milana Škriniara máme v poslednej dobe skvelého zakončovateľa. Scenár, ktorý nastal, je presne to, v čo sme verili. To, že budeme v zápase dominovať s loptou a súpera valcovať, je utópia. V prvom zápase nastúpili na hrote Marek Hamšík s Ondrejom Dudom, pričom ani jeden z nich nie je čistokrvný útočník. Ako si počínali? To, čo je našou nevýhodou - že nemáme typického hrotového útočníka, ktorý by sa bil so súperovou obranou - sa zároveň stáva aj výhodou.

Poliaci nie sú, nechcem sa ich dotknúť, organizovaní a pripravení tak, ako by mužstvo na majstrovstvách Európy malo byť. Osobne sa mi nepáči ani to, že majú portugalského trénera. To je zásah do tímu, ktorý mu neprospieva. Hodilo sa nám, že nevedeli, ako to majú pokrývať. Keď sme vo veľmi hlbokom bloku, tak máme niekedy problém z neho vyjsť. Ale ak sa dostaneme na súperovu polovicu, čo bolo najmä v prvom polčase, vieme byť nebezpeční. Tým, že sme variabilní, pretože nehráme štandardným spôsobom, sa stopéri súpera musia rozhodovať ako a kam sa posunúť. Pri dobrej rotácii je to ťažko čitateľné. Hamšík toho v poslednom roku veľa neodohral, navyše ho limitovali zranenia. Napriek tomu nabehal na ihrisku zo všetkých hráčov najviac. Je to trochu prekvapivý fakt. To, že vydrží šesťdesiat minút, je úplne jasné, ale mal som mierne obavy z toho, ako bude v zápase padať dole. V záveroch už nie je taký dominantný, ale to sa nedá bez hrania zápasov. Klobúk dole pred ním, že sa pri zápasovej záťaži, akú mal za posledný rok, dokázal takto udržať. Je to úžasné a zároveň príklad pre mládež, ako sa má profesionál správať. Nemyslím si, že je veľa hráčov, ktorí by sa takto udržiavali v top kondícii. V reprezentácii ožíva Róbert Mak, ktorý na klubovej úrovni nemá za sebou vydarené obdobie. Ako to vnímate? Robo má veľa neprajníkov. Je výrazne závislý na svojich individuálnych akciách, na tom, aké lopty dostane a či sa vôbec do tých akcií dostane. Ak sme veľmi hlboko, má väčšinu času brániť a je to uňho len o šprintoch smerom hore a naháňaní lopty, tak nemôžeme od Maka očakávať to, čo by sme všetci chceli.

Akonáhle sa dostane do situácií jeden na jedného, nehovoriac v šestnástke, v tom je silný. Keď akcie nie sú zakončené alebo nedá góly, pozerá sa naňho kriticky, ale momentálne chytil obdobie, keď mu to padá. Proti Poľsku aj s troškou šťastia, ale to je zbytočné spomínať. Umenie je to, že sa do tejto situácie dostal a zakončil to tak, že to malo šancu na gól.

Prekvapením bolo zaradenie Lukáša Haraslína do základu. Napriek tomu, že ide o ofenzívneho hráča, svedomito si plnil defenzívne povinnosti. Pomohlo mu v pôsobenie v talianskom Sassuole, hoci ani on toho veľa neodohral? Tréner sa vyjadril, že chceli zablokovať ľavú poľskú stranu, ktorá je výrazne ofenzívna. Ťahajú po nej veľa útokov. Lukáš mal omnoho hlbšie úlohu, zasúval sa až do päťčlennej obrany. Pekarík veľakrát pomohol stopérom, hral viac vnútri a Haraslín zatváral pravú stranu. Je rýchly, bežecky si to vie pokryť. V bránení sa evidentne trochu zlepšil, plus predviedol aj dopredu pár akcií. Svoju úlohu si splnil výborne. Môže byť z Jakuba Hromadu nový pilier stredu poľa? Som jeho skrytý fanúšik. Príde mi moderné, akým spôsobom hrá. Na pozícii šestky nenaháňa nezmyselne loptu, má cit na to, kedy predskočiť hráča i vystúpiť s ním. Veľmi sa mi páči a myslím, že u každého trénera je to žiadateľné, ako si zvolí pár momentov, kedy sa zapojí smerom dopredu. Práve tejto jeho vlastnosti môžeme ďakovať, že sme zápas proti Poľsku zvládli. Za stavu 1:1 nám červená karta súpera prišla strašne vhod. A bolo to vďaka Hromadovi. Bolo to o tom, že bol pri lopte, chcel hrať a bol faulovaný tým istým hráčom (Krychowiakom, pozn. red.), čím získal výhodu na našu stranu. Odohral toho veľa v Slavii Praha, ktorá hrá futbal, pri ktorom sa nikto neschová a hráči musia lietať hore-dole. Fyzicky je výborne pripravený.

Marián Zeman. (Autor: RTVS)

Obrana na čele s Milanom Škriniarom vygumovala Lewandowského. Kam radíte Škriniara v hierarchii svetových obrancov? Ja ho mám veľmi vysoko. Aj keď začínal Hamšík, tak sa to na Slovensku bralo tak, že nie je až taká hviezda. Pritom vždy bol najlepší hráč na ihrisku, v akomkoľvek zápase. Ak mi niekto ukáže niečo iné, možno zmením názor. Ale nemyslím si, že nebol aspoň v prvej trojke, hoci sa mu nedarilo. To isté platí aj v prípade Škriniara. Spraví chyby, samozrejme. Je stopér, takže každá chyba je viditeľná a ak nejaký gól ide trocha okolo neho, okamžite zaznievajú hlasy, že je preceňovaný. Nie je to vôbec tak. Týždeň čo týždeň to dokazuje v talianskej lige proti najlepším hráčom sveta. Proti Ronaldovi vyhral takmer každý osobný súboj. Pre mňa je hviezdou prvého formátu. Do najlepšej desiatky európskych stopérov patrí určite a možno aj vyššie. V čom sú jeho silné stránky? Vie sa výborne zorientovať pri štandardných situáciách a presadiť sa nielen hlavou, ale občas i nohou. Lídrom je aj preto, lebo ukazuje, že v súbojoch treba občas aj prišliapnuť. Nie surovo, ale ukázať súperovi, že my sme tu páni a v súbojoch neuhneme. To sa mi páči. Niekto povie, že je to prehnané, ale rešpekt si treba vybudovať. Jediná rada odo mňa je, nech robí to, čo vie. Keď obmedzí niektoré vyvážania lopty, ktoré sú trocha riskantné, tak to bude stopér svetovej úrovne. Ak by sa Interu Miláno nedarilo, tak by som povedal, že prestúpi niekde inde. Ale prečo by mal prestupovať, keď hrá v klube, ktorý patrí k najlepším v Európe. Ďalším súperom Slovenska bude Švédsko. Dá sa očakávať rovnaký štýl hry? Určite áno. Neviem si predstaviť, že by to malo byť niečo iné. Jedine, že nás Švédi k tomu donútia, budú vyčkávať a nebudú nás napádať.

Prvý zápas výsledkovo zvládli, ale ich hru neviem zhodnotiť. Proti Španielom boli tak zatiahnutí, najmä prvý polčas, ako som to u švédskeho mužstva ešte asi nevidel. Jeden bod majú a vedia, že teraz musia niekoho poraziť. Bude to iné Švédsko. Očakávam, že budú chcieť byť aktívni smerom dopredu. Preto si myslím, že naša taktika, okrem niektorých detailov, nebude iná. Uvidíme, či sa tréner nerozhodne pre nejakú zmenu vpredu. Kto je favoritom tohto duelu? Pri Poliakoch to bolo u mňa vyrovnané, päťdesiat na päťdesiat. V tomto prípade sú podľa mňa miernymi favoritmi Švédi. Ale nemyslím si, že je to viac než šesťdesiat ku štyridsať. Má tréner Tarkovič na lavičke ďalšie možnosti? V prvom zápase nezasiahli do hry Lobotka či Weiss, o ktorých správnosti zaradenia do nominácie sa polemizovalo. Možností sú, ale nemyslím si, že príde k zásadným zmenám. Možno počas zápasu, podľa jeho vývoja. Mám pocit, že ani jeden z týchto dvoch hráčov do základu nezasiahne. A čo bude potom, uvidíme. Výbornú situáciu máme v tom, že v tomto zápase nemusíme. Keď uhráme remízu, štyri body budú z môjho pohľadu na 95 percent stačiť na postup. Ak by sme nevyhrali s Poľskom, tak by sme so Švédmi museli, pretože nemôžeme očakávať, že tri body získame so Španielmi. Prvý zápas nám veľmi pomohol, situácia sa po ňom zmenila. Máme nahraté, zatiaľ čo súper urobí pre víťazstvo všetko. Španielsko malo proti Švédsku 75-percentné držanie lopty, jeho hráči si rozdali vyše 850 presných prihrávok, ale gól nedali. Ako sa vám pozdáva hra najväčšieho favorita skupiny? Som fanúšik Barcelony, takže na štýl hry, keď je pri mužstve bývalý tréner Barcelony Luis Enrique, by som mal povedať fajn. Avšak v tomto zápase sa mi to až tak nepáčilo. Priznám sa, že som bol trochu sklamaný. Mali dve-tri vyložené šance, vzhľadom na prevahu to však bolo strašne málo. Chýba mi to, čo obdivujeme na Talianoch. Ako rýchlo hrajú smerom dopredu a aj do prehustenej obrany ide stále rýchla kolmá prihrávka. U Španielov to trvá strašne dlho a do šírky. Cez stred sa nepresadili asi ani raz. Šance, ktoré mali, boli darčeky od švédskych obrancov. Centrov z krídelných priestorov bolo strašne málo. Uvidíme, akú zvolia taktiku v ďalších zápasoch, či nepôjde do útoku Moreno, možno spolu s Moratom.

Ako hodnotíte doterajší priebeh turnaja? Pred šampionátom som mal dva tipy na nového majstra Európy - Taliansko a Francúzsko. Práve tieto mužstvá sú zatiaľ asi najdominantnejšie. Francúzi hrali zatiaľ len jeden zápas, ale srší z nich obrovská sebadôvera a mám pocit, že by ešte vedeli pridať, ak by to bolo nutné. A Taliani, to je pre mňa jedna báseň. V ich hre je všetko. Zápas proti Švajčiarsku ma veľmi potešil, bolo úžasné vidieť mužstvo takto šliapať. Od šesťdesiatej minúty to už nebolo také, čo sa dalo čakať. Ale tá jazda, ktorú dovtedy predviedli, je do učebníc. Po zápase mi napadla jedna myšlienka. Po majstrovstvách sa koná konferencia, kde sa stretnú najväčšie futbalové kapacity a určujú trendy, ktoré turnaj priniesol. Už po dvoch zápasoch Talianska je vidieť v ich hre nádherný trend, a to prechod do útoku. Je úžasné, ako prvou loptou hľadajú krídlo alebo útočníka a ako sú v tom zohratí. Ak v tom budú pokračovať, tak im želám, aby sme ich na tomto turnaji ešte dlho videli.

Vyskytol sa aj moment, ktorý všetkých vydesil - srdcový kolaps Dána Christiana Eriksena. Nejde o prvý takýto prípad na vrcholnej úrovni. Zdá sa, že ani špičková zdravotná starostlivosť nedokáže úplne eliminovať toto riziko. Je to tak? Zažil som to v Portugalsku. Deň pred naším zápasom zomrel na ihrisku maďarský reprezentant Miklós Fehér. Bolo to veľmi podobné, preto som sa modlil, aby to dobre dopadlo. Eriksen mal omnoho viac šťastia ako Fehér. Je vidieť, ako ide vývoj dopredu, zdravotnícke zabezpečenie je dnes omnoho lepšie ako vtedy. Futbal je tak rozšírený šport, že ho po celom svete hrajú desaťtisíce hráčov. Sem-tam sa to stane. Myslím si, že sa tomu nevyhneme ani kontrolami. Spolukomentátorom futbalových zápasov v televízii ste už sedemnásť rokov. Ľudia na Slovensku si len ťažko vedia predstaviť zápasy majstrovstiev sveta či Európy bez vašich odborných postrehov. Ako vnímate túto rolu?