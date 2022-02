Slováci sa chveli, mali zimomriavky. Podkonický: Verím, že prinesieme medailu

PEKING, BRATISLAVA. "Je to neopísateľný pocit. Zápas bol o nervoch, určite to prežívali aj ľudia na Slovensku. Sme strašne šťastní, že sme vyhrali nad silnou Amerikou," povedal v rozhovore pre RTVS slovenský obranca Martin Marinčin. Slováci zdolali USA 3:2 po samostatných nájazdoch a na ZOH 2022 v Pekingu si zahrajú o medaily. Súpera spoznajú až po odohratí zvyšných štvrťfinálových zápasov. ONLINE prenos zo zápasu Slovensko - USA na ZOH 2022

Čerešňák: Slovami sa nedá opísať, čo prežívame Ešte 45 sekúnd pred koncom duelu prehrávali slovenskí hokejisti s favoritom 1:2, no kapitán Marek Hrivík sa zorientoval pred bránou a pohotovým zakončením poslal stretnutie do predĺženia.

"Toto víťazstvo by som zaradil medzi tri najväčšie v mojej kariére. Užijeme si to, ale veľmi rýchlo sa začneme sústrediť na ďalší zápas. Od začiatku sme verili, že sa môžeme dostať až do semifinále," skonštatoval Hrivík. Pred nájazdami sa hráči na striedačke svorne pochytali okolo ramien. Tréner Craig Ramsay spojil dlane v túžobnom očakávaní. V prvých troch sériách gól nepadol. Rozuzlenie priniesol forhendový blafák Peter Cehlárika. Následný americký nájazd zneškodnil Patrik Rybár, ktorý posunul Slovensko do bojov o medaily.

"Slovami sa nedá opísať, čo práve prežívame. Asi nám dôjde až neskôr, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Turnaj sa pre nás nekončí. Verím, že sme ľuďom na Slovensku priniesli trochu radosti a hrdosti," uviedol útočník Peter Čerešňák. Je v nás ešte viac, vraví Marinčin Všetci hráči po zápase vyzdvihovali tímový výkon. Zároveň cítili obrovskú podporu zo Slovenska. "Mám až zimomriavky a celý sa chvejem, keď pomyslím na to, ako museli zápas ľudia doma prežívať. Počas prestávky k nám do šatne prišiel aj Miro Šatan a povedal, že nás celé Slovensko sleduje. Dodalo nám to ešte väčšiu energiu. Som rád, že sme to zvládli a zahráme si semifinále. Ešte máme čo ukázať. Je v nás viac," skonštatoval Marinčin.

Strelec jediného úspešného nájazdu Peter Cehlárik bol rád, že tímu sa podarilo vydržať tlak Američanov v prvej tretine. Predĺženie bolo podľa neho fyzicky veľmi náročné. Pred začiatkom nájazdoch v sebe museli nájsť posledné zvyšky síl. "Pozreli sme si zopár videí o brankárovi, ktorý chytal. Už na rozcvičke som si vyskúšal túto kľučku a vyšlo to. Naša práca sa ešte neskončila, ideme ďalej, čakajú nás dva zápasy," povedal pre českú televíziu Peter Cehlárik.

Slovenskí hokejisti sa radujú po postupe do semifinále ZOH 2022 v Pekingu. (Autor: TASR/AP)