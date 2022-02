Z izolácie až k zlatu. Úvodný zápas nestihol, nakoniec sa stal hrdinom Fínska

"Sú to neuveriteľné pocity," jasal Sakari Manninen, so siedmimi kanadskými bodmi (4+3) najproduktívnejší hráč fínskeho tímu na pekinskom turnaji .

"Mieša sa vo mne toľko pocitov, nedajú sa všetky ani slovami opísať, no tie hlavné sú, že je to niečo úžasné. Tvrdo sme pracovali a napokon sme vybojovali túto zlatú medailu," citoval web IIHF 30-ročného centra.

"Po druhej tretine sme si v šatni povedali, že potrebujeme viac strieľať a tlačiť sa do ich bránky. Björninen bol na správnom mieste, bol to pre nás dôležitý gól," opísal víťazný zásah skúsený Anttila.

Na vedúci gól Michaila Grigorenka v presilovke dokázal odpovedať v 24. minúte obranca Ville Pokka a o víťazný gól sa na začiatku tretej tretiny postaral veterán Marko Anttila, ktorého strelu usmernil jedným tečom do bránky Hannes Björninen.

Na jeho skúsenosti sa spoliehal kouč Jalonen aj v Pekingu, lenže v úvode olympijského turnaja nemohol s robustným hokejistom počítať. Po prílete do Číny mal Anttila sériu pozitívnych testov na koronavírus.

Darmo namietal, že Covid-19 prekonal už pred mesiacom a nemá žiadne symptómy, v izolačnom hoteli musel stráviť šesť dní, až kým nevykazoval negatívne výsledky:

"Bol som sám v hotelovej izbe. Nebolo to ľahké. Bol to nudný zážitok, už je to však história."

K tímu sa Anttila pripojil až pred druhým zápasom v skupine, napokon stihol v piatich dueloch nazbierať tri body (2+1).