Handzuš: Hokej bol spravodlivý. Nagy: Mohli sme vyrovnať aj skôr (anketa)

Rastislav Staňa (bývalý slovenský reprezentant, účastník ZOH 2002 a 2010)

Rastislav Staňa. (Autor: TASR)

Američania na nás hneď od úvodu vybehli, ale to sa dalo očakávať. Prvých desať minút na ľade doslova lietali. Aj vďaka Patrikovi Rybárovi sme úvod zápasu prežili bez gólu. Následne sme z prvej väčšej šance strelili gól. Škoda prvého inkasovaného gólu do šatne, ale nepoložilo nás to, práve naopak, myslím si, že v druhej tretine sme boli lepším tímom my. Miestami sme Američanov dokázali zatlačiť v ich pásme a hrali sme výborne, avšak, paradoxne, tretinu sme prehrali.

Do tretej tretiny sme však nastúpili s vierou, že máme na to, aby sme vyrovnali, čo sa nám aj podarilo, hoci až v poslednej minúte. Celkovo bola tretia tretina hrou vabank, šance mali aj Američania. Štastie sa však priklonilo ku nám. Bol to z našej strany výborný kolektívny výkon. Individuálne by som vyzdvihol Paťa Rybára a Ďura Slafkovského, ktorý bol viditeľný, aj preto ho tréneri dali v tretej tretine do prvého útoku. Čakal som, že ho tréneri postavia aj na samostatné nájazdy, keďže mu zápas chutil a ak by na nájazd išiel, verím, že by ho premenil. Výber hráčov ma mierne prekvapil, či už hovoríme o Čajkovskom, alebo Krištofovi, ktorému sa až tak strelecky nedarí.

Osobne som si nájazdy viac užil ako fanúšik. Samozrejme, Paťo Rybár nás v nich podržal. Dôležité bolo, že ustál tie prvé nájazdy. Následne na to sme sa dostali do vedenia a potom to dokázali udržať. Čo sa týka bojov o medailu, aj z dôvodu, že na tomto turnaji neštartujú hráči zo zámoria, vravím, že turnaj je vyrovnaný. Pred štyrmi rokmi som bol naživo v Pjongčangu, na vlastné oči som videl, že aj mužstvo, ktoré nie je favoritom, môže prekvapiť. Som rád, že na tomto turnaji sa to darí práve nám. Už pred týmto stretnutím som vravel, že hoci sme proti Fínom a Švédom prehrali, už v týchto dvoch stretnutiach sme dokázali, že vieme byť v istých momentoch lepší v porovnaní s favoritom.

Verím, že na turnaji ešte odohráme dva dobré zápasy a budeme mať ešte väčšiu dôvod na radosť. Mužstvo sa zlepšuje, stupňujeme svoj výkon, presadzujeme sa strelecky a hráme dobre aj v obrane. Čo je veľkým plusom, spomedzi trojice brankárov sme našli toho správneho, ktorý nás v ťažkých okamihoch dokáže podržať nad vodou. Ladislav Nagy

Ladislav Nagy. (Autor: TASR)

(bývalý slovenský reprezentant, účastník ZOH 2018 v Pjongčangu) Tréneri nastavili dobrý systém, aby sme v našom pásme zbytočne nečakali, dávali puky vonku. Hráči to perfektne plnili, Američania nás ani len nezatlačili v pásme. Aj preto mal súper problémy a myslím si, že sme mu boli vyrovnaným protivníkom, dokonca si dovolím tvrdiť, že aj lepším, keďže sme mali viac gólových šancí. Zaslúžene sme zvíťazili, hoci sme sa gólovo do stretnutia vrátili až v závere zápasu.

Čo sa týka individuálnych výkonov, veľkou oporou je pre nás Patrik Rybár, má sebavedomie. Prajem mu, aby mu to vydržalo čo najdlhšie. Podobne je na tom aj Juraj Slafkovský, dovoľuje si v súbojoch jedného proti jednému, hrá vynikajúco, má pred sebou veľkú budúcnosť. Držím mu palce a verím, že ešte nejaké góly na turnaji strelí. V záverečnej hre bez brankára by som vyzdvihol krásnu prihrávku Hudáčka na Čajkovského, ktorý to tam následne na to napálil a puk trafil, aspoň myslím, Hrivíka, ktorý to následne doklepol do brány.

Myslím si, že sme si zaslúžili vyrovnať aj skôr, šance sme mali, dokonca sme nastrelili tyčku. Priznám sa, že pri vyrovnávajúcom góle na 2:2 som si aj zakričal. Nájazdy sú vždy hrou vabank. Na margo toho, koho tréneri vybrali, veľakrát to nie je ani o tom, koho vyberú, ale kto si verí a na to sa tréneri hráčov takmer vždy pýtajú. Bol to krásny zápas. Uvidíme, koho dostaneme, ale keď sa opäť pripravíme, môžeme ísť do finále. Michal Handzuš (bývalý slovenský reprezentant a asistent Craiga Ramsayho na MS 2019 a 2021, účastník ZOH 2002, 2010 a 2014)

Michal Handzuš. (Autor: TASR)

Chalani podali opäť výborný výkon. Nedali sa zlomiť náročnými hernými situáciami, hoci ich v stretnutí bolo mnoho. Hlavne druhá tretina bola z našej strany výborná, aj napriek tomu, že sme v závere tej prvej dostali gól do šatne. A hoci sme prehrali aj druhú tretinu, mužstvo, ako som už povedal, sa nedalo zlomiť a ukázalo charakter. Aj včera som hovoril a budem sa opakovať, zlepšujeme sa od zápasu k zápasu. Z našej strany to dnes bol výborný tímový výkon, ktorý sa pretavil do víťazstva.