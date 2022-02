Česi už píšu o slovenskom Nagane, Američania o zázračnom tínedžerovi

Ohlasy médií po štvrťfinálovom víťazstve slovenských hokejistov 3:2 nad Spojenými štátmi americkými na ZOH v Pekingu.

NBC Sports: „Slovensko v žiadnom prípade nebolo považované za favorita na postup do semifinále, ale bez hráčov NHL sa olympijský turnaj stal značne vyrovnaným. Teraz sú Slováci a ich zázračný tínedžer top príbehom turnaja.“

USA Today: „Americký hokejový tím bol vyradený z olympijského turnaja. Chýbala necelá minúta, aby postúpil do boja o medaily. Namiesto toho Američania už v Pekingu nič neukážu, hoci až do katastrofy vo štvrťfinálovom súboji so Slovenskom pôsobili na ZOH výborným dojmom.“