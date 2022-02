Mali sme Slovákov položiť na lopatky, hnevali sa Američania

PEKING, BRATISLAVA. Tri zápasy v základnej skupiny vyhrali. Zdalo sa, že hrajú skoro bezchybne. Mladý tím hral s nasadením, strieľal góly a v bránke mal solídneho brankára. Hladko postúpili do štvrťfinále, no do boja o medaily nie. Hokejisti USA vypadli na olympijskom turnaji vo štvrťfinále po prehre so Slovenskom 2:3 po samostatných nájazdoch. Prehra Američanov mrzela o to viac, že v zápase viedli 2:1 a mali šance v presilovkách. ONLINE prenos zo zápasu Slovensko - USA na ZOH 2022

Program, tabuľky, skupiny hokeja na ZOH 2022

Všetky informácie o hokeji na ZOH 2022

„Nezopakovali sme to, čo sme ukázali v prvých troch zápasoch. Preto sme prehrali. Je to prosté. Neboli sme dostatočne dobrí. Ukázalo sa to najmä v druhej a poslednej tretine. Keď sa vám to stane na takomto turnaji, prehráte,“ hovoril po zápase útočník Sam Hentges pre oficiálny informačný systém ZOH 2022. Mrzeli ich nevyužité presilovky Keď slovenský tím v závere vyrovnal stále vraj ešte veril, že do semifinále postúpi jeho tím. „Ale keď nehráte celý zápas dobre, tak presne toto sa stane. Preto sme dostali vyrovnávajúci gól,“ doplnil. Slovenský tím si v poslednej tretine vypracoval viacero šancí. Vyrovnávajúci gól dal 44 sekúnd pred koncom Marek Hrivík pri power play slovenského tímu. Hrivík doklepol do bránky puk po strele Michala Čajkovského.