Ramsay vyčaril chlapčenský úsmev. Američanov sme unavili, vravel

Ale vo vnútri úspech tímu a svojich zverencov intenzívne prežíval. Bolo to zrejmé aj z rozhovoru, ktorý poskytol po zápase v mix zóne pre RTVS.

"Američania začali brilantne, boli rýchli a silní, ale naša obrana dokázala správne zareagovať, predvádzali sme dobrý návrat do defenzívy a náš brankár chytal vynikajúco.

Kouč slovenskej reprezentácie sa vyjadril aj k premiešaniu útokov, keď sa do elitnej formácie od konca druhej tretiny presunul namiesto Samuela Takáča Juraj Slafkovský.

"Snažili sme sa nájsť nejakú iskru, spraviť niečo inak. Slafkovský hral výborne, tak sme mu dali viac priestoru. Bol to dobrý ťah, veď bol aj pri vyrovnávajúcom góle. Vždy je pre mňa ťažké rozbiť nejakú formáciu, nerád to robím, ale pomohlo to," povedal Ramsay.

Na margo semifinále bol stručný: "Nezaujímame sa, s kým budeme hrať. Sústredíme sa naďalej len na seba."