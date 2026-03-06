Uzávierka prestupov NHL 2026: Zmení dres aj Šimon Nemec? (minúta po minúte)

Šimon Nemec. (Autor: REUTERS)
Sportnet|6. mar 2026 o 14:00
Sledujte záver prestupového obdobia v NHL na Sportnete.

Jeden z najdôležitejších dní v sezóne NHL padol na piatok 6. marca. O 21:00 stredoeurópskeho času sa uzavrie prestupové obdobie v lige.

Pre favoritov ide o poslednú šancu zlepšiť sa, pre outsiderov získať zaujímavé protihodnoty smerom do budúcnosti.

V zákulisí sa intenzívne špekuluje o viacerých známych menách, pričom do diskusií sa dostal aj slovenský obranca Šimon Nemec z New Jersey. Nie je vylúčené, že práve on by mohol byť súčasťou niektorého z výmenných balíkov.

Šance na výmenu Nemca rastú, záujem má mnoho tímov. New Jersey má jasno, čo za neho chce
Súvisiaci článok
Šance na výmenu Nemca rastú, záujem má mnoho tímov. New Jersey má jasno, čo za neho chce

Prestupová uzávierka však pravidelne prináša aj nečakané pohyby. Uvidíme dnes výmenu niektorého zo Slovákov pôsobiacich v NHL?

Redakcia Spornetu vám prináša dianie v zámorí prostredníctvom online prenosu, ktorý začína o 16.00 hod.

Prehľad: Najvýznamnejšie výmeny (uzávierka prestupov NHL 2026)

Meno

Odkiaľ

Kam

Detail

Tyler Myers 

Vancouver Canucks

Dallas Stars

TU >>>

MacKenzie Weegar

Calgary Flames

Utah Mamooth

TU >>>

Andrew Mangiapane

Edmonton Oilers

Chicago Blackhawks

TU >>>

Nicolas Roy

Toronto Maple Leafs

Colorado Avalanche

TU >>>

Jeff Petry 

Florida Panthers

Minnesota Wild

TU >>>

John Carlson

Washington Capitals

Anaheim Ducks

TU >>>

ONLINE: Uzávierka prestupov NHL 2026

pre nové informácie aktualizujte stránku (F5)

16:00 - Vítame vás pri online prenose.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:


