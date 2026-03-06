Uzávierka prestupov NHL 2026: Zmení dres aj Šimon Nemec? (minúta po minúte)

Jeden z najdôležitejších dní v sezóne NHL padol na piatok 6. marca. O 21:00 stredoeurópskeho času sa uzavrie prestupové obdobie v lige.
Pre favoritov ide o poslednú šancu zlepšiť sa, pre outsiderov získať zaujímavé protihodnoty smerom do budúcnosti.
V zákulisí sa intenzívne špekuluje o viacerých známych menách, pričom do diskusií sa dostal aj slovenský obranca Šimon Nemec z New Jersey. Nie je vylúčené, že práve on by mohol byť súčasťou niektorého z výmenných balíkov.
Prestupová uzávierka však pravidelne prináša aj nečakané pohyby. Uvidíme dnes výmenu niektorého zo Slovákov pôsobiacich v NHL?
Redakcia Spornetu vám prináša dianie v zámorí prostredníctvom online prenosu, ktorý začína o 16.00 hod.
Prehľad: Najvýznamnejšie výmeny (uzávierka prestupov NHL 2026)
Meno
Odkiaľ
Kam
Detail
Tyler Myers
Vancouver Canucks
Dallas Stars
MacKenzie Weegar
Calgary Flames
Utah Mamooth
Andrew Mangiapane
Edmonton Oilers
Chicago Blackhawks
Nicolas Roy
Toronto Maple Leafs
Colorado Avalanche
Jeff Petry
Florida Panthers
Minnesota Wild
John Carlson
Washington Capitals
Anaheim Ducks
ONLINE: Uzávierka prestupov NHL 2026
16:00 - Vítame vás pri online prenose.
