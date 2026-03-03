Dvorského spoluhráč môže byť nový center pre Slafkovského. Kto predáva a nakupuje v NHL?

Uzávierka prestupov v NHL je každý rok udalosť, ktorá vie tím priviesť bližšie k víťazstvu Stanley Cupu alebo bližšie k výhre draftovej lotérie.
Tento rok to platí takisto. Tímy sú však po olympijskej pauze v inej situácii – medzi návratom k dianiu a uzávierkou prestupov nie je veľa času.
NHL pokračovala po pauze od 25. februára a uzávierka prestupov bude už v piatok 6. marca. Výmeny sa môžu udiať do 21. hodiny stredoeurópskeho času.
Fanúšikovia hokeja z Európy tak budú môcť sledovať, aké výmeny prebiehajú v piatok popoludní. Najaktuálnejšie informácie prinesieme aj na webe Sportnetu.
Konkrétne výmeny sa budú formovať v telefonátoch manažérov, ale už teraz vieme poukázať na to, kto bude predávať a kto nakupovať.
Hráčom, ktorých kluby menia, sa v mnohých prípadoch po sezóne skončí zmluva a ich mužstvá za nich budú chcieť získať aspoň niečo.
Kluby zmenia aj hokejisti, ktorí sú v slabších mužstvách a nebojujú o play-off. Tieto tímy môžu získať mladých hráčov či draftové voľby.
V tejto sezóne sa neočakáva výmena žiadneho zo siedmich Slovákov pôsobiacich v NHL.
Zmluva sa končí Pavlovi Regendovi a Šimonovi Nemcovi. Nemec je však obmedzený voľný hráč, čo zjednodušene znamená, že vyjednávacie práva na podpis nového kontraktu s ním bude mať New Jersey.
V tomto článku prinášame prehľad piatich klubov, ktoré budú počas uzávierky výmen predávať a piatich, ktoré budú nakupovať.
Predajcovia
Východná konferencia je v aktuálnej sezóne veľmi vyrovnaná a jediným klubom s väčšou stratou dolu sú New York Rangers.
Prekvapivo sa nedarí ani New Jersey, Floride či Torontu, ale tam sa plný výpredaj ešte neočakáva. Štyria z piatich predávajúcich v našom zozname sú preto zo Západnej konferencie.
St. Louis Blues
St. Louis experti spomínajú ako tím, ktorý môže byť počas trade deadline najagresívnejším predajcom. Blues sú s 53 bodmi druhí najhorší v celej NHL a majú viacero kvalitných hráčov.
Sťahovať by sa mohli brankár Binnington, obranca Faulk aj útočníci Schenn, Thomas či Kyrou. Ani jednému z nich sa nekončí po sezóne kontrakt a tak za nich klub môže získať viac, ako keby ich posilnili len na záver základnej časti a play-off.
Otázkou najbližších dní tak bude, koho dokáže generálny manažér Doug Armstrong vymeniť a čo za to získa. Klub má šancu výrazne si pomôcť a premeniť káder do nasledujúcich rokov.
Výmena kľúčových ofenzívnych posíl by mohla priniesť ešte väčší herný priestor aj pre Dalibora Dvorského.
Slovenský útočník je už pevnou súčasťou prvého tímu a zvyšok sezóny môže odohrať bez tlaku.
New York Rangers
Rangers nevyhrali domáci zápas v základnom hracom čase už sto dní. Celkovo majú v aktuálnej sezóne len dve výhry v riadnom hracom čase v Madison Square Garden a vo Východnej konferencii sú poslední.
Ich najväčšia výmena už prišla, keď klub opustil Artemij Panarin, ktorý posilnil LA Kings. Ďalším výrazným adeptom je zlatý medailista z Milána Vincent Trocheck.
Američan patril k najlepšie brániacim útočníkom, ktorý bol na ZOH veľmi platný na oslabeniach.
Okrem neho by klub mohli opustiť aj mladší hráči ako obranca Braden Schneider či útočník Brennan Othmann.
Ak by sa v New Yorku rozhodli pre veľký výpredaj, odísť by mohli aj známe ofenzívne mená ako J.T. Miller či Alexis Lafrenière.
Vancouver Canucks
Tím zo západnej Kanady je v aktuálnej sezóne jednoznačne najhorší v celej NHL. Vedenie tak musí sústrediť sily na posilnenie do budúcna.
Útočníci Conor Garland, Evander Kane aj Jake DeBrusk by mali zmeniť kluby a sťahovať sa môže aj Čech David Kämpf.
Najväčšie otázniky vyvoláva Elias Pettersson. Ešte pred zopár rokmi bol veľkou ofenzívnou hviezdou a vybojoval si kontrakt v hodnote 11,6 miliónov ročne až do konca sezóny 2031/32. Na ľade však nepredvádza výkony hodné tohto čísla.
V minulosti sa radil k elitným útočníkom, ale je veľkým otáznikom, či sa nejaký tím odváži zobrať si tohto hráča a jeho plat. V novom prostredí by však mohol ožiť.
Canucks by sa jeho výmenou naplno pustili do prestavby kádra. Klub už počas sezóny opustil kapitán Quinn Hughes a novou tvárou mužstva by sa mohol stať mladý hráč, ktorého draftujú v lete.
Calgary Flames
Klub Martina Pospíšila trikrát za sebou nepostúpil do play-off a v sezóne 2025/26 natiahne sériu na číslo štyri.
Kanadské mužstvo by podľa magazínu TheAthletic mohli opustiť Blake Coleman, Nazem Kadri, Zach Whitecloud či Morgan Frost. Meno slovenského útočníka nespomínajú.
Kadri by mohol byť cieľom pre tím, ktorému sa nepodarí získať Trochecka. Najväčšou nevýhodou však je, že 35-ročný útočník má pred sebou ešte tri roky zmluvy v hodnote 7 miliónov dolárov ročne.
Calgary vlastní štyri voľby v prvých dvoch kolách najbližších dvoch draftov a v najbližších dňoch môže pridať ďalšie.
Chicago Blackhawks
Po dobrom začiatku sezóny sa Chicago prepadlo na najnižšie pozície v NHL. Momentálne je v spodnej päťke súťaže a namiesto play-off ešte bude pomýšľať na dobrú voľbu v drafte.
Blackhawks nemajú veľké mená, ktoré by mohli vymeniť, ale majú viacerých hráčov, ktorým sa po sezóne končí zmluva a pre iné mužstvá by mohli byť dobrí na vyplnenie medzier v zostave. Sú nimi Nick Foligno, Jason Dickinson, Ilya Mikheyev či Matt Grzelcyk.
Obranca Connor Murphy už posilnil Edmonton výmenou za druhé kolo draftu.
Výmena starších hráčov môže vytvoriť priestor pre mladých, ktorí už sú súčasťou klubu, ale doteraz v A-mužstve stabilné miesto nezískali.
Cieľom "jastrabov" nie je budovať víťazný tím teraz, ale o niekoľko rokov. Môže sa im to podariť, ak sa zbavia veteránov, získajú flexibilitu, draftové voľby a priestor v zostave na to, aby okolo Connora Bedarda budovali mužstvo, ktoré bude kvalitné tak o päť rokov.
Nákupcovia
Nakupujúcich bude oveľa viac ako päť mužstiev, ktoré uvádzame a je možné, že niektoré z najväčších mien uloví klub, ktorý ani nespomíname.
Manažéri v NHL radi využívajú možnosť posilniť sa pred blížiacim sa play-off. Neraz boli práve noví hráči lídrami na ceste za Stanley Cupom.
Pamätajú si to napríklad v Los Angeles. Kings v roku 2014 získali Mariána Gáboríka z Columbusu a v play-off potom došli až k zisku Stanley Cupu.
Slovenský útočník bol so 14 gólmi najlepším strelcom vyraďovacej fázy.
Colorado Avalanche
Colorado je najlepším mužstvom aktuálnej sezóny a aj keď po skvelom začiatku trochu poľavilo, stále patrí medzi hlavných ašpirantov na zisk Stanley Cupu.
Najväčšou potrebou mužstva z Denveru je center tretieho útoku. Prvým je MacKinnon, druhým Nelson a na pozícii tretieho centra hráva Drury. Vylepšenie by však padlo mužstvu vhod.
Prekvapením by nebola ani ďalšia posila na krídlo. Otázne je, či budú hľadať aj niekoho do obrany, kde už získali Kulaka z Pittsburghu.
Výhodou „lavín“ je dostatočný priestor pod platovým stropom, čo im dáva väčšiu flexibilitu pri výmenách.
Carolina Hurricanes
„Hurikány“ patria dlhodobo k najlepším mužstvám NHL. V posledných siedmich sezónach hrali vždy play-off a trikrát postúpili do konferenčného finále, ale o Stanley Cup nebojovali ani raz. Teraz to chcú zmeniť.
Aktuálny líder východnej konferencie má pod platovým stropom mnoho priestoru a žiadne dôvody čakať.
Pri pohľade na ich zostavu by sa tiež hodil elitný center, ktorý by so Sebastianom Ahom vedel nastupovať v jednom z prvých dvoch útokov. Ozvať sa však môžu aj na trhu s brankármi.
Edmonton Oilers
Edmonton už niekoľko rokov potrebuje brankára. Oilers vymenili počas sezóny Stuarta Skinnera za Tristana Jarryho, ale ten má ešte horšie čísla ako jeho predchodca.
Tento problém tak stále nie je vyriešený. Na „trade liste“ budú tento rok viacerí gólmani - Jordan Binnington, Jesper Wallstedt či Sergej Bobrovskij.
Nebolo by prekvapením, ak by jeden z nich išiel do play-off ako brankár Edmontonu.
„Olejári“ majú skvelých elitných hráčov, ale posilniť budú musieť hĺbku kádra. Do obrany už priviedli Connora Murphyho z Chicaga, ale hodil by sa im aj center do tretieho útoku.
Vedenie klubu má dôležitú úlohu – dať Connorovi McDavidovi opäť šancu bojovať o Stanley Cup a dosiahnuť iný výsledok ako v posledných dvoch sezónach, keď nestačili na Floridu.
Minnesota Wild
Minnesota ukázala najvyššie ambície už tým, že priviedla Quinna Hughesa z Vancouveru.
V klube Wild zapadol do systému a hrá skvele. V útoku má klub zase Kirilla Kaprizova, ktorý sa od budúcej sezóny stane so 17 miliónmi dolárov najlepšie plateným hráčom NHL.
Wild potrebujú lepšieho centra ku Kaprizovovi a Zuccarellovi. Momentálne s nimi hráva Ryan Hartman, ale ak chcú konkurovať Coloradu či Dallasu, posila by im pomohla.
Mohol by ňou byť práve Trocheck z Rangers. Generálny manažér Minnesoty Bill Guerin bol zároveň manažérom výberu USA na ZOH a s Trocheckom sa tak pozná.
Wild majú mladého švédskeho brankára Jespera Wallstedta, ktorého sú ochotní vymeniť, čo by im mohlo pomôcť získať zdroje do ďalších výmen.
Montreal Canadiens
Montreal má stále mladý základ tímu a nepatrí ešte medzi veľkých favoritov na ďalekú cestu v play-off. Aj toto prestupové okno však môže poslúžiť na posilnenie mužstva.
Špekuluje sa o tom, že klub by mohol priviesť druhého centra k Slafkovskému a Demidovovi. Momentálne s nimi hráva Oliver Kapanen, ale radi by sa na tomto poste posilnili.
Jednou z možností je Robert Thomas zo St. Louis. Ten by bol drahou, ale veľmi cennou posilou. V NHL už odohral tri sezóny, v ktorých získal viac ako bod na zápas.
Z Montrealu by sa zase mohol poberať Patrik Laine, ktorý pre zranenie odohral len päť zápasov.
Ak ho chcú vymeniť, musia nájsť niekoho, kto si vezme jeho 8,7-miliónový kontrakt, ktorý platí do konca sezóny.
V tom prípade by pod platovým stropom uvoľnili dostatočný priestor na príchod posíl. Aj Montreal je jedno z mužstiev, ktoré môže priviesť aj brankára.
Okrem spomenutých klubov budú chcieť nakupovať aj ďalšie. Dallas, Tampa Bay, Detroit, Buffalo či Utah.
Prekvapením by neboli ani odvážne ťahy Vegas. Fanúšikovia NHL sa už za niekoľko rokov naučili, že „zlatí rytieri“ vedia vždy prekvapiť.
Pohrajú sa s platovým stropom, s listinou dlhodobo zranených hráčov a nájdu spôsob, ako priniesť zaujímavé meno. Diať sa to môže aj teraz.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: