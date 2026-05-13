Prišiel do ligy a lámal rekordy. Schaefer získal trofej pre najlepšieho nováčika

Ocenenie pre najlepšieho nováčika sezóny 2025/2026 v zámorskej hokejovej NHL získal Matthew Schaefer z New Yorku Islanders. O víťazovi rozhodla v stredu Asociácia profesionálnych hokejových novinárov (PHWA).
Kanadského obrancu Schaefera si Islanders vybrali z prvého miesta vlaňajšieho draftu. Okamžite sa zaradil k oporám tímu a v základnej časti prebiehajúcej sezóny odohral všetkých 82 zápasov, v ktorých strelil 23 gólov a pridal 36 asistencií.
Medzi nováčikmi strávil najviac času na ľade, priemerne až 24:41 minút na zápas, delil sa o post najlepšieho strelca a v produktivite bol tretí.
Medzi nováčikmi obrancami dominoval vo všetkých týchto kategóriách plus bol najlepší v počte presilovkových gólov (8), presilovkových bodov (18), góloch v predĺžení (2), víťazných góloch (4), strelách na bránku (222) a bol druhý v hodnotení plus/mínus (+13).
Schaefer vytvoril rekord NHL v počte bodov medzi 18-ročnými obrancami, vyrovnal rekord NHL v počte gólov v jednej sezóne nových obrancov a stal sa prvým zadákom za viac ako 90 rokov, ktorý viedol v počte gólov nováčikov.
Je prvý hráč Islanders, ktorý získal toto ocenenie, od sezóny 2017/18, keď to dokázal útočník Mathew Barzal. Konkurenciu v boji o cenu mu robili útočníci Ivan Demidov (Montreal) a Beckett Sennecke (Anaheim).
Demidov bol líder kanadského bodovania medzi nováčikmi, 20-ročný ruský krídelník zaznamenal vo farbách Canadiens v základnej časti 19 gólov a 43 asistencií.
Rovnako starý Sennecke dopomohol Ducks k prvej play off účasti od roku 2018. Krídelník „káčerov“ si na svoje konto v základnej časti zapísal 23 presných zásahov a 37 asistencií.
„Je česť vidieť na tejto trofeji toľko skvelých mien. Je to pre mňa splnený sen. Demidov a Sennecke sú samozrejme skvelí hráči a mohli ju vyhrať tiež. Myslím si, že ju mohol vyhrať ktokoľvek z nás, pretože všetci sme mali skvelý rok. Urobili pre ligu veľké veci. Je to určite česť a privilégium mať túto trofej,“ citoval Schaefera web nhl.com.