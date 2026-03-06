Vystriedal sedem tímov NHL. Známy útočník sa vracia na Floridu, zahrá si so Slovákom

Kanadský hokejový veterán Corey Perry sa po necelých troch rokoch vracia do Tampy Bay Lightning.
Vedenie floridského klubu ho získalo pred uzávierkou výmen v NHL z Los Angeles Kings, ktorému zaň poslalo voľbu v 2. kole draftu. Informovala o tom televízia TSN.
Štyridsaťročný útočník už v rokoch 2021 - 2023 odohral za Tampu dve sezóny, v roku 2022 postúpil s „bleskami“ do finále Stanleyho pohára. V tíme sa opäť stretne aj so slovenským obrancom Erikom Černákom.
Perry prišiel do LA vlani v lete ako voľný hráč, keď podpísal ročný kontrakt na dva milióny dolárov. V 50 zápasoch v drese „kráľov“ strelil 11 gólov a pridal 17 asistencií.
Skúsený kanonier odohral v základnej časti NHL za Anaheim, Dallas, Montreal, Tampu, Chicago, Edmonton a Los Angeles dokopy 1442 stretnutí, v ktorých nastrieľal 459 gólov a nazbieral 963 bodov.
V play-off zaznamenal 141 bodov (64+77) v 237 dueloch. V roku 2007 pomohol Ducks vyhrať ich prvý a jediný Stanleyho pohár.
V roku 2011 získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti a Maurice “Rocket” Richard Trophy pre najlepšieho strelca, keď v 82 zápasoch dal 50 gólov a pripísal si 98 bodov.
Úspechy dosiahol Perry aj na medzinárodnej scéne. Kanadu reprezentoval na ZOH 2010 vo Vancouveri a 2014 v Soči, v oboch prípadoch si odniesol zlatú medailu.
Štartoval aj na troch MS, v roku 2016 získal zlato, takže je aj členom prestížneho Triple Gold Clubu. V tom istom roku prispel aj k triumfu Kanady na Svetovom pohári.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: