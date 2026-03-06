Vystriedal sedem tímov NHL. Známy útočník sa vracia na Floridu, zahrá si so Slovákom

Corey Perry (vľavo) v drese Los Angeles Kings v zápase proti Calgary.
Corey Perry (vľavo) v drese Los Angeles Kings v zápase proti Calgary. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. mar 2026 o 18:55
V minulosti za Tampu Bay odohral dve sezóny.

Kanadský hokejový veterán Corey Perry sa po necelých troch rokoch vracia do Tampy Bay Lightning.

Vedenie floridského klubu ho získalo pred uzávierkou výmen v NHL z Los Angeles Kings, ktorému zaň poslalo voľbu v 2. kole draftu. Informovala o tom televízia TSN.

Štyridsaťročný útočník už v rokoch 2021 - 2023 odohral za Tampu dve sezóny, v roku 2022 postúpil s „bleskami“ do finále Stanleyho pohára. V tíme sa opäť stretne aj so slovenským obrancom Erikom Černákom.

Perry prišiel do LA vlani v lete ako voľný hráč, keď podpísal ročný kontrakt na dva milióny dolárov. V 50 zápasoch v drese „kráľov“ strelil 11 gólov a pridal 17 asistencií.

Skúsený kanonier odohral v základnej časti NHL za Anaheim, Dallas, Montreal, Tampu, Chicago, Edmonton a Los Angeles dokopy 1442 stretnutí, v ktorých nastrieľal 459 gólov a nazbieral 963 bodov.

V play-off zaznamenal 141 bodov (64+77) v 237 dueloch. V roku 2007 pomohol Ducks vyhrať ich prvý a jediný Stanleyho pohár.

V roku 2011 získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti a Maurice “Rocket” Richard Trophy pre najlepšieho strelca, keď v 82 zápasoch dal 50 gólov a pripísal si 98 bodov.

Úspechy dosiahol Perry aj na medzinárodnej scéne. Kanadu reprezentoval na ZOH 2010 vo Vancouveri a 2014 v Soči, v oboch prípadoch si odniesol zlatú medailu.

Štartoval aj na troch MS, v roku 2016 získal zlato, takže je aj členom prestížneho Triple Gold Clubu. V tom istom roku prispel aj k triumfu Kanady na Svetovom pohári.

