S Kanadou získal zlato. Útočník bude pôsobiť už v štvrtom klube v zámorí

Andrew Mangiapane (vpravo) v drese Edmontonu Oilers. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. mar 2026 o 09:52
Andrew Mangiapane mieri z Edmontonu do Chicaga výmenou za Dickinsona a Dacha.

Útočníci Jason Dickinson a Colton Dach sa v zámorskej NHL sťahujú z Chicaga Blackhawks do Edmontonu Oilers výmenou za krídelníka Andrewa Mangiapaneho a podmienečný výber v 1. kole draftu v roku 2027. Blackhawks si ponechajú 50 percent z Dickinsonovho platu.

Tridsaťročný Dickinson v tejto sezóne nastúpil za Chicago na 43 duelov s bilanciou 6+7. Je v záverečnej sezóne svojej dvojročnej zmluvy na 8,5 milióna USD a v lete sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom.

V kariére si obliekal aj dresy Dallasu a Vancouveru, celkovo má na konte 74 gólov a 168 bodov v 541 dueloch. Dvadsaťtriročný Dach nazbieral v tomto ročníku tri góly a deväť bodov v 53 zápasoch.

Pre 29-ročného Mangiapaneho bude Chicago štvrtým klubom v NHL, predtým okrem Edmontonu pôsobil v Calgary a Washingtone.

V drese „olejárov“ si v tejto sezóne pripísal 14 bodov (7+7) v 52 dueloch, pripomenul portál TSN. S Kanadou získal zlato na MS 2021 v Lotyšsku.

dnes 09:52
