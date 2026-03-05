Florida sa zbavila veterána z obrany. Minnesota zaplatila draftovou voľbou

V profilige odohral už 16 sezón.

Klub NHL Minnesota Wild získal od úradujúceho šampióna Floridy Panthers amerického hokejového obrancu Jeffa Petryho. Obetoval zaň voľbu v 7. kole tohtoročného draftu.

Voľba sa zmení na piatokolovú, ak Minnesota vyhrá dve série play off a Petry počas nich odohrá aspoň 50 percent zápasov.

Tridsaťosemročný zadák si v tejto sezóne pripísal v drese Panthers osem asistencií v 58 stretnutiach.

V profilige odohral 16 sezón, v minulosti pôsobil aj v Montreale Canadiens, Edmontone Oilers, Detroite Red Wings a Pittsburghu Penguins. Informáciu priniesla televízia TSN.

